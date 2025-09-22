Secondo quanto riportato da Bloomberg, alcune colorazioni dei vari modelli di iPhone 17 mostrerebbero graffi e segni evidenti già dopo poche ore di utilizzo. Le segnalazioni sono partite dalla Cina e da altre grandi città del mondo, in cui i dispositivi dalle colorazioni più scure esposti nei negozi tendono a mostrare segni di usura in maniera più marcata rispetto alle colorazioni più chiare.

A destare particolare preoccupazione è la colorazione blu di iPhone 17 Pro (qui la nostra prova dopo 24 ore di utilizzo), ma anche la versione nera di iPhone Air è stata notata con difetti simili sugli scaffali degli Apple Store. I reporter di Bloomberg hanno osservato queste imperfezioni in punti vendita di diverse città del mondo, tra cui New York, Hong Kong, Shangai e Londra, riscontrando che i dispositivi esposti mostravano segni di usura precoce nonostante fossero appena arrivati nei negozi.

Can’t believe the iPhone 17 Pro demo units in stores are already scratched up. Didn’t take long at all. 🤔 pic.twitter.com/0qxSD25lit — Safari✈️ (@update4weekly) September 18, 2025

Non sono però soltanto i dispositivi esposti nei negozi a riscontrare questi problemi: diversi acquirenti al lancio hanno iniziato a condividere online varie testimonianze, segnalando che alcuni modelli e colorazioni potrebbero essere particolarmente soggetti a graffi. Sui social circolano anche foto e video di dispositivi con segni causati dall’uso del MagSafe, oltre a immagini che mostrano raschi e scheggiature sul bordo del modulo fotocamera.

In particolare, il rivestimento in ossido di alluminio di iPhone 17 non sembrerebbe aderire bene agli spigoli più affilati dello smartphone, rendendo i contorni della fotocamera di iPhone 17 Pro nella colorazione blu più vulnerabili. A prescindere da questi difetti estetici, però, i nuovi smartphone di Apple si sono dimostrati particolarmente duraturi nei primi test di resistenza eseguiti dagli addetti ai lavori.

Demo unit iPhone 17 Pro scratches on day 1… (it’s not even 24 hours yet) Use a case immediately if you don’t wait to experience this kind of issue. I’m very disappointed with the quality here pic.twitter.com/zRjIQrl3zA — Bradley (@VerdeSelvans) September 19, 2025

Le probabili cause dietro i graffi di iPhone 17

Nonostante gli ottimi risultati sul piano della resistenza nuda e cruda, gli iPhone 17 si sono dimostrati particolarmente sensibili ai graffi anche nei soliti test eseguiti dallo Youtuber JerryRigEverything. Nel suo video il creatore ha messo alla prova i nuovi dispositivi di Apple con lamette, monete e chiavi, mostrando come i bordi del comparto fotografico siano più facili da scalfire rispetto ad altre parti dello smartphone. Alcuni segni sul retro e sulla scocca, anche in questo caso evidenziati nella colorazione blu, sono tuttavia risultati facilmente rimovibili pulendo adeguatamente il dispositivo.

La maggiore tendenza a graffiarsi potrebbe essere collegata alla decisione di Apple di abbandonare il titanio introdotto con iPhone 16 Pro e di tornare all’alluminio, un materiale più leggero ma più sensibile ai segni superficiali. In ogni caso, ci troviamo di fronte a graffi puramente estetici che non compromettono in alcun modo il funzionamento del dispositivo, che nella maggior parte dei casi verrà coperto da una cover protettiva che riduce notevolmente la probabilità di andare incontro a queste problematiche.

Resta comunque un problema per quella piccola fetta di utenti che preferisce utilizzare lo smartphone senza cover, soprattutto perché al momento non ci sono dichiarazioni ufficiali da parte di Apple. Non sappiamo se l’azienda di Cupertino interverrà con modifiche alla produzione o se questi graffi superficiali continueranno a essere considerati come dei normali segni di usura.

Chi è interessato all’acquisto dei nuovi modelli, in particolare degli iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max nella colorazione blu profondo o dell’iPhone Air nella colorazione nera, dovrebbe prestare particolare attenzione e trattare lo smartphone con ancora più delicatezza, in attesa di riscontri ufficiali. Se siete decisi nell’acquisto, potete trovare i nuovi dispositivi anche su Amazon.