Manca ormai pochissimo al debutto ufficiale della nuova serie iPhone 17, che comprenderà rispettivamente il modello standard, l’inedito iPhone Air e iPhone 17 Pro (e fratello maggiore iPhone 17 Pro Max). Nel frattempo, sono già emerse numerose recensioni e hands-on dei rispettivi modelli da parte delle principali testate, che evidenzierebbero in particolare passi in avanti nell’autonomia, oltre che lo spessore sorprendentemente ridotto di iPhone Air, che ricordiamo essere di 5,6 millimetri. Di contro, sia iPhone Air che iPhone 17 Pro sembrerebbero affetti da alcuni problemi alle rispettive fotocamere, che Apple promette di risolvere con un successivo aggiornamento software: scopriamone insieme tutti i dettagli.

iPhone Air e iPhone 17 Pro: i problemi alla fotocamera e la promessa di Apple

La recensione di CNN Underscored a cura di Herny Casey avrebbe evidenziato alcuni problemi e glitch relativi al comparto fotocamere di iPhone Air e iPhone 17 Pro. Nel corso di un concerto a cui ha preso parte, il giornalista della CNN avrebbe infatti riscontrato la strana insorgenza di rettangoli neri durante l’acquisizione di foto e video con iPhone Air e iPhone 17 Pro, riconducibili probabilmente all’interferenza del pannello LED posizionato immediatamente alle spalle della band musicale.

Fortunatamente, la risposta da parte della compagnia di Cupertino è stata immediata: Apple ha infatti riconosciuto colpevolmente il problema e promesso di pubblicare un aggiornamento software risolutivo nel corso delle prossime settimane, che permetterà quindi di arginare e rimuovere il problema alla base. È bene specificare che si tratta comunque di una casistica decisamente rara rispetto alla maggior parte delle acquisizioni in diverse condizioni di illuminazione ambientale, dove entrambi i modelli non hanno presentato problemi.

Al momento non conosciamo ancora quando questo aggiornamento software vedrà la luce: non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti in merito direttamente dalla compagnia di Cupertino. Vi ricordiamo infine che la nuova serie iPhone 17 vedrà la luce su gran parte dei mercati di tutto il mondo a partire dalla giornata di domani, 19 settembre.