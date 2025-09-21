A una decina di giorni dall’evento di presentazione, gli iPhone 17 di Apple sono ovviamente gli smartphone più chiacchierati del momento e se da una parte il modello base iPhone 17 sembra il pacchetto più equilibrato confezionato dalla casa di Cupertino e dall’altra iPhone Air stupisce chiunque lo tocchi per il suo spessore estremamente ridotto (qui il nostro video unboxing), iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max rappresentano lo stato dell’arte secondo Apple e il primo ha appena affrontato un drop test, dando prova di una resistenza alle cadute davvero notevole.

iPhone 17 Pro straccia iPhone 16 Pro nel test di resistenza

Quest’anno la nuova generazione di iPhone sta facendo parlare parecchio anche per le particolari scelte di Apple in fatto di design e di materiali: mentre iPhone 17 è identico esternamente al modello dello scorso anno — celando tutte le novità tecniche sotto la scocca — e iPhone Air non ha un vero predecessore, i modelli Pro sono stati profondamente rinnovati: con iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max, Apple ha messo da parte il titanio, virando su un design unibody in alluminio spazzolato (lega di alluminio serie 7000 di livello aerospaziale); a catturare l’attenzione è soprattutto il retro dei due smartphone, con il “plateau” per il modulo fotografico e la doppia finitura dovuta al connubio alluminio + vetro.

In fase di presentazione, Apple non ha mancato di evidenziare tutti i vantaggi dell’alluminio rispetto al titanio — che pure ha utilizzato sul sottolissimo iPhone Air — e tanti utenti hanno giustamente iniziato ad interrogarsi sull’impatto di tali scelte costruttive sulla resistenza dei nuovi modelli Pro. Una risposta molto interessante è appena arrivata nelle forme di un drop test pubblicato dal canale YouTube AppleTrack: il video mette il nuovissimo iPhone 17 Pro e il precedente iPhone 16 Pro fianco a fianco; quanto evidenziato vale ovviamente anche per il più grande iPhone 17 Pro Max.

Le prime cadute da altezze ridotte — orientativamente, dalla tasca dei pantaloni — mostrano segni più evidenti e marcati sull’alluminio rispetto al titanio, ma per quanto riguarda il vetro è tutta un’altra storia: il primo impatto posteriore è fatale alle fotocamere di iPhone 16 Pro, il cui schermo va in frantumi alla prima caduta frontale; dal canto suo, iPhone 17 Pro col suo Ceramic Shield 2 non fa una piega. Le successive cadute dall’altezza della spalla compromettono l’integrità anche del vetro posteriore del modello dello scorso anno, mentre il display di iPhone 17 Pro viene danneggiato soltanto da una caduta frontale da sopra la testa — almeno due metri. La prova prosegue con cadute da altezze poco realistiche nel tentativo di trovare il limite del nuovo modello, ma mentre iPhone 16 Pro alza presto bandiera bianca arrivando completamente distrutto a fine test, iPhone 17 Pro — pur con vetri e scocca seriamente danneggiati — continua imperterrito a funzionare.

Insomma, l’esito della prova dà chiaramente ragione ad Apple: iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max sono molto più resistenti dei modelli precedenti e la scelta di usare alluminio e Ceramic Shield 2 si è rivelata vincente. Per maggiori dettagli, potete visionare il video completo del drop test.