Apple sembra aver centrato l’ennesimo colpo con la nuova gamma iPhone 17, almeno a giudicare dai dati preliminari sui preordini registrati e condivisi online; secondo le prime stime, la domanda complessiva ha infatti superato quella della serie iPhone 16 dello scorso anno, un segnale importante che conferma il forte interesse del pubblico verso la nuova lineup presentata solo pochi giorni fa.

Segui APPLE Italia su Telegram, ricevi news e offerte per primo

La domanda per i nuovi Apple iPhone 17 supera ogni aspettativa

Guardando nel dettaglio, i modelli iPhone 17 Pro Max, iPhone 17 Pro e iPhone 17 standard si confermano i più richiesti, per il terzo trimestre del 2025 la produzione complessiva prevista per questi tre dispositivi risulta più alta di circa il 25% su base annua, mentre i tempi di consegna stimati si allungano solo di circa una settimana rispetto all’anno scorso. Un dato che, letto in chiave di equilibrio tra offerta e domanda, suggerisce una crescita reale e consistente dell’interesse degli utenti senza particolari colli di bottiglia nella catena produttiva.

Un discorso a parte merita il nuovo iPhone Air, che rappresenta un inedito posizionamento all’interno della gamma; al momento del lancio il dispositivo risulta disponibile in magazzino, una condizione che a prima vista potrebbe sembrare segno di un entusiasmo più tiepido rispetto all’iPhone 16 Plus (che lo scorso anno richiedeva circa due settimane di attesa). Tuttavia, il piano di produzione per il terzo trimestre 2025 è triplicato (+200% anno su anno) rispetto a quello del 16 Plus nello stesso periodo dello scorso anno; un volume così elevato rende quindi difficile una valutazione immediata della domanda, che andrà misurata con maggiore precisione nei prossimi mesi osservando i dati reali delle vendite al dettaglio.

Come da tradizione, il modello di punta iPhone 17 Pro Max resta il campione di incassi e di interesse, la produzione prevista per il terzo trimestre 2025 è aumentata di circa il 60% rispetto a quella del precedente modello equivalente, eppure i tempi di consegna rimangono simili a quelli dello scorso anno; anche in questo caso, un chiaro segnale di una domanda molto elevata che Apple sembra in grado di soddisfare senza particolari ritardi.

Questi numeri lasciano intendere che i preordini più consistenti della gamma iPhone 17 potranno sostenere i risultati finanziari di Apple per il terzo trimestre del 2025, offrendo un contributo positivo alle entrate complessive. Tuttavia, gli analisti ritengono che l’effetto sull’andamento in borsa dei fornitori della catena di approvvigionamento possa rimanere limitato, gli investitori guardano già al prossimo ciclo di prodotti atteso per l’anno prossimo, che potrebbe ridisegnare ulteriormente il panorama e portare nuove opportunità di crescita.

In sintesi, la partenza della serie iPhone 17 si rivela più che promettente, con un mix di domanda sostenuta e capacità produttiva che, almeno per ora, consente ad Apple di rispondere con efficienza all’entusiasmo del mercato. Saranno però i dati delle vendite effettive nelle prossime settimane a confermare se questo debutto da record potrà tradursi in un vero e proprio nuovo ciclo di successo per l’azienda di Cupertino.

Preordina iPhone 17 su Amazon

Preordina iPhone Air su Amazon

Preordina iPhone 17 Pro su Amazon

Preordina iPhone 17 Pro Max su Amazon