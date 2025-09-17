Gli appassionati del mondo Apple che pensavano di potersi rilassare dopo l’ultimo grande aggiornamento dei MacBook Pro, quello di ottobre 2024 con i chip M4, M4 Pro e M4 Max, le porte Thunderbolt 5 e varie migliorie al display, dovranno ricredersi. Secondo le ultime indiscrezioni Cupertino sta già lavorando a un restyling di nuova generazione che potrebbe cambiare in modo significativo l’aspetto e le funzioni del portatile professionale per eccellenza; la cosiddetta vera revisione non arriverà prima della fine del 2026 o inizio 2027, ma le novità trapelate sono già abbastanza da far gola a chiunque segua da vicino il mondo Mac.

Addio mini-LED, benvenuto schermo OLED

Il primo, attesissimo cambiamento riguarda il passaggio agli schermi OLED, si tratta di una mossa che potrebbe portare vantaggi tangibili: luminosità superiore, contrasto più elevato con neri assoluti e migliore efficienza energetica, quindi maggiore autonomia.

Si prevede che la catena di fornitura sarà pronta entro il 2026, mentre si ipotizza che il debutto possa avvenire tra la fine dell’anno appena menzionato e l’inizio del 2027. Per Apple sarebbe anche l’occasione di realizzare un design sottile e leggero, grazie alle caratteristiche intrinseche della tecnologia OLED, senza sacrificare batteria o funzionalità.

Design più sottile ma senza rinunce

Dal 2021, con il ritorno di porte come HDMI e lettore SD, i MacBook Pro sono diventati leggermente più spessi; ora l’azienda vorrebbe invertire la tendenza, puntando a uno chassis più compatto ma altrettanto completo. Un obbiettivo ambizioso, perché Apple non sembra intenzionata a rimuovere le porte tanto apprezzate dagli utenti professionali.

Niente più notch per i futuri MacBook Pro

Altro elemento che farà discutere: il notch potrebbe sparire. Secondo quando condiviso sembra che i futuri modelli da 14 e 16 pollici adotteranno una fotocamera punch hole, ovvero un piccolo foro nel display; una scelta che ricorda l’evoluzione degli iPhone verso la Dynamic Island, anche se non è chiaro se Apple replicherà anche le animazioni e le funzioni di iOS su macOS.

Modem 5G integrato

Una novità davvero inedita per il mondo Mac sarebbe l’introduzione della connettività 5G, Apple ha già pronte le prime generazioni di modem proprietari (C1 e C1X) e starebbe valutando l’adozione di un chip C2 di seconda generazione nei MacBook Pro del 2026; questo consentirebbe di collegarsi alle reti mobili senza hotspot, una svolta per chi lavora in mobilità.

Chip M6 e processo a 2 nm

Prima di questa rivoluzione, Apple rilascerà i MacBook Pro con chip M5 (attesi all’inizio del prossimo anno e prodotti con ciclo produttivo a 3 nm), ma il restyling di fine 2026/inizi 2027 dovrebbe inaugurare i chip M6 che, secondo i rumor, potrebbero essere realizzati con processo produttivo a 2 nm e packaging WMCM (Wafer-Level Multi-Chip Module) per integrare CPU. GPU, DRAM e Neural Engine in un unico modulo, aumentando prestazioni ed efficienza.

Touchscreen con tecnologia on-cell

La ciliegina sulla torta? Un display touchscreen, il primo nella storia dei MacBook Pro. Si parla di tecnologia touch on-cell, con sensori integrati direttamente nel pannello OLED; un cambiamento che rifletterebbe il comportamento degli utenti iPad, sempre più abituati a interagire direttamente con lo schermo. Non è chiaro se ci sarà compatibilità con Apple Pencil, ma l’ipotesi stuzzica.

In sintesi, il prossimo MacBook Pro con schermo OLED, design più sottile, fotocamera punch-hole, 5G, chip M6 e touchscreen non arriverà prima della fine del 2026 o l’inizio del 2027; nel frattempo, Apple dovrebbe aggiornare la gamma con i chip M5 nel 2026, un passaggio intermedio per chi non vuole attendere due anni.

Gli utenti che amano il design attuale e non hanno fretta di cambiare, dunque, dovranno portare ancora un po’ di pazienza; se queste anticipazioni troveranno conferma, il MacBook Pro della prossima generazione potrebbe essere uno dei laptop più rivoluzionari che Apple abbia mai lanciato.