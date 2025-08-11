Come ogni fine dell’anno, la lineup di MacBook (e in particolare modo i modelli Pro) è destinata ad aggiornarsi con nuovi modelli. In particolare, secondo un rumor trapelato in Rete nelle ultime ore, Apple sarebbe pronta a lanciare un nuovo modello di MacBook “entry-level“, con un prezzo di lancio decisamente più abbordabile e accattivante rispetto a quanto visto finora con le serie precedenti, scendendo ad alcuni compromessi in termini di specifiche tecniche: scopriamone insieme tutti i dettagli.

MacBook: in arrivo un modello da 599 dollari?

Stando ad un nuovo report proveniente dall’Asia, Apple potrebbe lanciare un nuovo modello di MacBook con un prezzo di lancio compreso tra i 599 e i 699 dollari. Si tratterebbe dunque di centinaia di dollari in meno rispetto ai prezzi dei modelli attuali, che si aggirano oltre i 900 dollari, nel caso del tradizionale modello di MacBook Air da 13,6 pollici.

Entrando nel merito del rumor, il nuovo MacBook “entry-level” potrebbe presentare uno schermo con diagonale da 12,9 pollici. Al suo interno, il nuovo modello dovrebbe offrire il chip proprietario Apple A18 Pro, che ha fatto il suo debutto su iPhone 16 Pro l’anno scorso, dovendo necessariamente fare alcuni compromessi nelle prestazioni per ridurre i costi. Si tratterebbe, a conti fatti, della prima implementazione in assoluto di un chip per iPhone all’interno di un nuovo modello di MacBook.

A detta degli analisti, il nuovo modello economico di MacBook potrebbe entrare in produzione su larga scala verso la fine dell’anno, o comunque entro i primi mesi del 2026. Tra le colorazioni previste potrebbero essere presenti Silver, Blue, Pink e Yellow, con un design ultra-sottile e compatto.

Come sempre vi ricordiamo di prendere con le dovute pinze tali informazioni, trattandosi per il momento di pure e semplici indiscrezioni che dovranno trovare una conferma (o smentita) ufficiale da parte della compagnia di Cupertino. Restiamo dunque in attesa di aggiornamenti ufficiali in merito da Apple, certi del loro arrivo nei prossimi mesi.