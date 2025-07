Nel corso degli anni l’universo Apple ci ha abituati a soluzioni hardware tanto raffinate quanto chiuse, spesso difficili da riconfigurare o hackerare a proprio piacimento; eppure, a dimostrazione che anche all’interno di un ecosistema così controllato può emergere un certo grado di creatività tecnica, un giovane sviluppatore canadese è riuscito in un’impresa a dir poco curiosa: trasformare il trackpad Force Touch di un MacBook in una bilancia digitale funzionante.

Sì, avete capito bene, grazie a un’app open source chiamata TrackWeight oggi è possibile pesare oggetti direttamente sul trackpad del proprio portatile Apple, con una precisione sorprendente per un hardware che, almeno ufficialmente, non è stato progettato per questo scopo; l’idea, che a molti potrà sembrare uno di quei progetti da maker destinati a restare confinati su GitHub, sta invece facendo il giro del web sollevando domande su ciò che i sensori dei nostri dispositivi sono davvero in grado di fare.

Come funziona TrackWeight, l’app che trasforma il MacBook in una bilancia

TrackWeight è frutto del lavoro di Krish Shah, sviluppatore che ha sfruttato le capacità del sistema Force Touch presente sui MacBook Pro dal 2015 in poi (e sui MacBook tradizionali dal 2016), ovvero il meccanismo che consente al trackpad di rilevare diversi livelli di pressione, simulando il clic meccanico ma senza parti mobili.

L’app, rilasciata sotto licenza MIT su GitHub e quindi utilizzabile e modificabile liberamente, si basa su una combinazione di SwiftUI per l’interfaccia utente, Combine per la gestione reattiva del flusso dati, e su una libreria avanzata per il multitouch già utilizzata in diversi progetti di nicchia, ovvero la Open Multi-Touch Support Library, capace di intercettare dettagli come pressione, posizione, angolo e densità del tocco.

Il principio alla base di tutto è semplice ma efficace, poggiando un oggetto sul trackpad l’app riesce a calcolare il peso in base alla distribuzione e all’intensità della pressione esercitata.

Secondo quando dichiarato dallo stesso sviluppatore, TrackWeight riesce a misurare pesi fino a 3,5 Kg, purché l’oggetto sia posizionato in modo corretto e rientri interamente nell’area del trackpad; non è dunque il caso di utilizzi impropri, come pesare bagagli, animali domestici o peggio ancora sé stessi, il rischio è quello di danneggiare irreparabilmente il portatile, che non è ovviamente progettato per sostenere carichi eccessivi su quella superficie.

L’accuratezza della misurazione può risentire inoltre della natura del materiale da pesare, oggetti metallici ad esempio possono interferire con il rilevamento capacitivo e generare errori, in questi casi è sufficiente utilizzare un tovagliolo di carta o un sottile strato isolante tra l’oggetto e il trackpad.

Altro requisito imprescindibile è tenere almeno un dito in contatto con il trackpad, poiché il sistema Force Touch necessita del rilevamento attivo per funzionare; in mancanza del tocco umano infatti, l’hardware non registra la pressione esercitata dall’oggetto.

TrackWeight nasce, ed è dichiaratamente pensata, come esperimento educativo e dimostrativo, non certo per usi commerciali o in contesti dove l’accuratezza è fondamentale (non aspettatevi dunque che possa sostituire una bilancia da cucina di precisione); tuttavia il progetto colpisce per l’intelligenza con cui riesce a sfruttare risorse già presenti all’interno del dispositivo, senza hardware aggiunto né forzature invasive.

Si tratta in definitiva di un piccolo esempio di ciò che si può ottenere unendo creatività, conoscenza tecnica e spirito open source, anche all’interno di ecosistemi chiusi come macOS; non cambierà il modo in cui pesiamo gli oggetti, ma rappresenta un affascinante promemoria del fatto che i nostri dispositivi sono spesso più versatili di quanto immaginiamo.