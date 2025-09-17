Apple continua a perfezionare i suoi sistemi operativi con aggiornamenti mirati che, pur non stravolgendo l’esperienza d’uso, possono semplificare la vita quotidiana di chi utilizza Mac e Apple Watch. Le ultime novità riguardano infatti macOS 26 Tahoe e watchOS 26, con due funzioni apparentemente minori ma destinate a diventare presto indispensabili: connessione automatica all’hotspot iPhone e avvisi di ricarica lenta per Apple Watch.

Con macOS Tahoe il Mac si aggancia da solo all’hotspot dell’iPhone

Quante volte capita di trovarsi senza Wi-Fi e dover ogni volta attivare manualmente il tethering dall’iPhone? Con macOS 26 Tahoe non sarà più necessario, il Mac può collegarsi in automatico all’hotspot personale di iPhone o iPad quando non rileva reti disponibili.

L’attivazione è semplice, basta aprire le impostazioni Wi-Fi cliccando sull’apposita icona nella barra dei menù o nel Centro di Controllo, scorrere fino in fondo e, all’opzione Richiedi accesso agli hotspot, selezionare Automatico. Da quel momento, se il Mac non trova reti conosciute e si trova vicino a un dispositivo con hotspot attivo, la connessione avverrà da sola, senza dover toccare nulla.

La funzione supporta anche Condivisione in famiglia di Apple, significa che, ad esempio, il Mac di un figlio potrà collegarsi direttamente all’iPhone di un genitore o viceversa, semplificando la condivisione della rete in casa o in viaggio.

Apple introduce l’avviso di ricarica lenta in watchOS 26

Su Apple Watch arriva invece una piccola ma pratica funzione per chi vuole sfruttare al massimo le capacità di ricarica rapida dei modelli più recenti. Con watchOS 26, se l’orologio rileva che il caricabatterie utilizzato non garantisce la massima velocità, compare un messaggio nella sezione Batteria delle impostazioni; nello specifico, in caso di ricarica lenta e possibile miglioramento l’avviso sarà di colore arancione, mentre se la ricarica è ottimale sarà verde.

Apple precisa che l’avviso non indica un problema di sicurezza o malfunzionamento, ma segnala soltanto che si può ottenere di più utilizzando un caricabatterie USB-C Power Delivery insieme al cavo magnetico USB-C originale, fornito in confezione.

Sia la connessione automatica all’hotspot in macOS 26 Tahoe sia l’avviso di ricarica lenta in watchOS 26 non cambiano l’interfaccia o l’estetica dei dispositivi, ma permettono di effettuare meno azioni manuali e di avere una maggiore consapevolezza delle prestazioni; piccoli dettagli che, come spesso accade in casa Apple, fanno la differenza nell’uso quotidiano e che gli utenti potranno apprezzare non appena aggiorneranno i propri dispositivi.