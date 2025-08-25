Quando si parla di smartwatch e di dispositivi indossabili dedicati al fitness tracker, il tema dell’accuratezza dei dati (soprattutto quelli legati al sonno e alla frequenza cardiaca) è sempre al centro delle discussioni; non a caso molti utenti si chiedono spesso quale dispositivo sia in grado di fornire misurazioni più vicine alla realtà e, secondo i test più recenti, Apple Watch Ultra 2 con watchOS 26 (ancora in versione Beta per gli sviluppatori) sembra aver compiuto un nuovo passo avanti, arrivando a superare nuovamente la concorrenza di Garmin, da sempre considerata un riferimento in questo ambito.

Ottima precisione nel monitoraggio del sonno per Apple Watch Ultra 2 con watchOS 26

I dati che stiamo per analizzare non provengono da Apple, ma dal canale YouTube TheQuantifiedScientist, noto sulla piattaforma e sui social per i suoi test comparativi dedicati alla precisione dei dispositivi indossabili; il suo approccio è semplice ma efficace, mettere alla prova smartwatch e wearable su scenari concreti (dal ciclismo indoor alla corsa, fino al sollevamento pesi) e confrontare i risultati con strumenti considerati più affidabili dal punto di vista scientifico.

Tra questi, un ruolo chiave lo gioca lo ZMax EEG headband, un dispositivo in grado di misurare le onde cerebrali e usato come riferimento per valutare la bontà del monitoraggio delle fasi del sonno. Rispetto alla polisonnografia clinica, il vero standard che però richiede strumenti medici dedicati, lo ZMax offre una precisione intorno al 72%, percentuale che nessun orologio da polso può realisticamente eguagliare, ma che può essere utilizzata come benchmark.

Nei test condotti con watchOS 26, Apple Watch Ultra 2 ha mostrato un livello di concordanza sorprendentemente elevato con i dati forniti da ZMax, al punto da avvicinarsi più di altri competitor al margine del 72%; in particolare:

sonno profondo (N3) -> accordo attorno al 74%

sonno leggero (N2) -> accordo intorno all’87%

sonno REM -> accordo attorno al 72%

Un risultato che, seppur distante dalla polisonnografia, che garantisce une precisione media dell’83% tra valutatori umani, dimostra come l’orologio di Apple stia migliorando sensibilmente il proprio algoritmo di rilevamento del sonno.

Lo youtuber sottolinea come, nonostante i progressi di Apple, nessun dispositivo da polso possa garantire la stessa accuratezza di strumenti dedicati, ma riconosce che il Watch Ultra 2 oggi rappresenta una delle opzioni migliori sul mercato. Per gli utenti Garmin la situazione resta comunque positiva, ma chi cerca una maggiore affidabilità nei dati sulle fasi del sonno può valutare soluzioni complementari come Oura Ring o Eight Sleep Pod 5, dispositivi che, integrandosi con i wearable tradizionali, migliorano sensibilmente la qualità e la profondità delle analisi.

È bene sottolineare che i risultati di questi test sono sempre relativi a un campione ridotto, in questo caso una singola persona, e le differenze tra individui possono essere enormi; non bisogna dunque pretendere le percentuali come valori assoluti, ma come un’indicazione di massima utile a comprendere l’evoluzione degli algoritmi e il loro livello di affidabilità.

Inoltre, come ricorda lo stesso youtuber, la fase più rilevante per chi pratica sport e vuole monitorare la propria capacità di recupero resta il sonno profondo (N3), in cui avvengono i processi di rigenerazione fisica; ed è proprio qui che Apple Watch Ultra 2 ha mostrato passi avanti significativi.

Il confronto con Garmin resta sempre molto acceso, ma i test suggeriscono che con watchOS Apple Watch Ultra 2 si stia ritagliando un ruolo da protagonista anche sul fronte dell’accuratezza del sonno, tradizionalmente una delle aree più difficili da monitorare con dispositivi indossabili.

Gli utenti dovranno comunque tenere presente che si tratta di stime e non di dati medici, ma l’impressione è che Apple stia lavorando nella giusta direzione; non resta quindi che attendere i prossimi aggiornamenti, e magari ulteriori test, per capire fino a che punto questo miglioramento potrà consolidarsi nel tempo.