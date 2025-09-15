Come da tradizione, l’autunno di Amazon si prepara a scaldarsi con un appuntamento quasi immancabile per gli appassionati di tecnologia, l’azienda di Seattle ha infatti distribuito gli inviti per il suo atteso evento hardware annuale, in programma martedì 30 settembre 2025 a New York City. Un’occasione che, come sempre, promette di svelare una nuova generazione di dispositivi dedicati alla smart home, alla lettura digitale e all’intrattenimento, con i riflettori puntati, neanche a dirlo, su Echo e Kindle.

Cosa aspettarsi dall’evento hardware autunnale di Amazon

L’invito, come da copione, non svela troppo ma lascia intravedere indizi eloquenti: la classica luce blu di Alexa che ruota e un accenno esplicito ai nuovi Kindle bastano per alimentare le aspettative di chi attende novità tanto nel comparto degli smart speaker quanto in quello degli e-book reader.

Ma ciò che rende l’edizione 2025 particolarmente interessante è il fatto che si tratti, molto probabilmente, della prima vera linea di prodotti sviluppata internamente sotto la guida di Panos Panay, l’ex volto di Microsoft Surface approdato in Amazon alla fine del 2023 per assumere le redini della divisione Dispositivi e Servizi.

Panay, lo ricordiamo, aveva già firmato nel 2024 un piccolo evento dedicato ai Kindle, mentre Amazon aveva in parte rotto la tradizione optando per lanci più diluiti nel tempo: dall’Echo Show 21 a una mini Fire TV LED fino a una Fire TV Stick HD, tutti presentati senza un palco principale ma con annunci scaglionati nel corso dei mesi. A febbraio di quest’anno invece era toccato ad Alexa Plus, l’assistente vocale potenziato dall’intelligenza artificiale generativa, protagonista di un evento importante ma senza hardware.

L’appuntamento del 30 settembre potrebbe dunque rappresentare un ritorno in grande stile al format classico, con nuovi Echo (magari capaci di integrare funzioni avanzate basate sui modelli linguistici di ultima generazione) e Kindle rinnovati tanto nel design quanto nelle funzionalità.

Non è da escludere, come già accaduto in passato, la comparsa di Fire TV, dispositivi per la smart home e qualche gadget a sorpresa, visto che Amazon ama sorprendere con annunci fuori programma.

Dovremo quindi attendere ancora un paio di settimane per scoprire cosa il colosso dell’e-commerce ha effettivamente in serbo, ma l’impressione è che l’evento possa sancire un nuovo capitolo per l’hardware della casa di Seattle, con Panos Panay pronto a imprimere il suo stile fatto di design curato e integrazione hardware-software alla futura strategia di prodotto.