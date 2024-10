Senza troppo clamore, Amazon ha ufficializzato e inserito a catalogo la nuova Amazon Fire TV Stick HD. Si tratta di una nuova generazione della popolarissima chiavetta per lo streaming, che viene rinnovata a distanza di tre anni dai due modelli della precedente generazione.

Il colosso dell’e-commerce ha infatti riorganizzato la propria gamma di chiavette, dato che questo modello sarà posto alla base della gamma, con il compito di sostituire, di fatto, le vecchie Fire TV Stick e Fire TV Stick Lite, modelli lanciati in Italia nel 2021. Scopriamo tutti i dettagli.

Amazon lancia in Italia la nuova Fire TV Stick HD

La Fire TV Stick HD è la nuova chiavetta entry-level della gamma delle chiavette Fire TV di Amazon. Essa offre la possibilità di fruire, in streaming (o in diretta), di contenuti video con la qualità del Full HD dai principali servizi (come Netflix, Disney+, Apple TV+, YouTube, RaiPlay, DAZN, NOW) oltre a, ovviamente Prime Video, e contenuti audio (da servizi come Amazon Music e Spotify).

Il Telecomando vocale Alexa presente in confezione, che resta quello che conosciamo da tempo e che trovavamo già in confezione con altri modelli come la Fire TV Stick 4K, consente di rinunciare agli altri telecomandi per controllare da un unico telecomando TV, soundbar, amplificatori AV e molti altri dispositivi (compatibili).

Il suo punto di forza risiede nei comandi vocali potenziati da Alexa, tramite cui è possibile cercare e riprodurre contenuti e, grazie alle nuove Skill, controllare tutti i dispositivi smart compatibili (come luci, serrature smart, videocamere, soundbar, prese smart e termostati) presenti nei dintorni della TV.

Specifiche tecniche - Fire TV Stick HD: Dimensioni: 86 x 30 x 13 mm

x x Peso: 32 grammi

CPU: Quad-core @ 1,7 GHz

@ GPU: IMG GE8300

Memoria interna: 8 GB

Risoluzione massima: Full HD (1080p) @ 60 fps Formati video: HDR10+ , HDR10 , HLG , H.265 , H.264 , VP9 Formati audio: Dolby Atmos surround , Dolby Digital , Dolby Digital+

(1080p) @ Connettività: Wi-Fi 5 (802.11 ac), Bluetooth 5.0 (LE), IR (controllo dispositivi)

(802.11 ac), (LE), (controllo dispositivi) Ingressi: HDMI

Comandi vocali: Alexa

Contenuto della confezione: Fire TV Stick HD, prolunga HDMI, Telecomando Vocale Alexa, alimentatore, cavo per l’alimentazione (USB-A, micro-USB), 2x batterie AAA

Disponibilità e prezzo della nuova Amazon Fire TV Stick HD

La nuova chiavetta Fire TV Stick HD con telecomando vocale Alexa è disponibile all’acquisto su Amazon, anche in Italia, da oggi (18 ottobre 2024) al prezzo consigliato di 44,99 euro. Non cambia quindi il prezzo rispetto al modello precedente.

Acquista la nuova Fire TV Stick HD su Amazon

La vecchia Fire TV Stick Lite resta a listino ma ha i giorni contati

Come anticipato, con l’arrivo della nuova Fire TV Stick HD, Amazon ha un po’ riorganizzato il catalogo, ponendo la nuova arrivata alla “base” della gamma di chiavette per lo streaming.

Mentre la vecchia chiavetta Fire TV Stick è già uscita di scena (risulta esaurita sul portale del colosso dell’e-commerce), resta a catalogo la Fire TV Stick Lite, proposta ancora a 34,99 euro: questo modello lanciato nel 2021, fa sapere Amazon, sarà disponibile fino a esaurimento scorte.

Acquista Fire TV Stick Lite a 34,99 euro su Amazon