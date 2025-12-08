Sono arrivate le offerte natalizie di Insta360: da oggi, 8 dicembre 2025, fino al 2 gennaio 2026, è possibile approfittare di sconti speciali su alcuni dei prodotti più amati del brand, dalle camere 360 alle action cam compatte, passando dai gimbal intelligenti alle webcam AI. Scopriamo insieme le proposte più interessanti ideali per un bel regalo di Natale.

Insta360 lancia le sue offerte di Natale con sconti speciali sui prodotti più amati

Con le offerte di Natale di Insta360 c’è uno sconto per tutti: che si voglia migliorare la qualità dei propri contenuti, iniziare a riprendere a 360° o anche solo avere una camera sempre pronta all’avventura, questo potrebbe essere il momento giusto. Le offerte sono disponibili sia sul sito ufficiale (che in più propone un omaggio per ogni acquisto) sia su Amazon e spaziano tra diversi prodotti, con sconti fino a 220,99 euro.

La nuova arrivata Insta360 X4 Air viene proposta in promozione a partire da 329 euro, mentre la X5 parte ora da 459 euro, con una riduzione fino a 130 euro. Per chi non le conoscesse, si tratta di action cam pensate per girare di tutto con semplicità e immediatezza, dalle avventure più epiche ai momenti quotidiani: entrambe offrono video 360 fino alla risoluzione 8K e funzione selfie stick invisibile, e dispongono di obiettivi sostituibili.

Chi cerca la massima qualità in formato compatto può optare per la serie Ace: Ace Pro 2 parte ora da 359 euro, mentre Ace Pro da 249 euro. Ci sono poi le mini-cam tanto amate dai creator, ossia GO 3S e GO Ultra, in sconto a rispettivamente 259 euro e 389 euro (con ribassi di 50 euro). Alla ricerca di uno stabilizzatore? Il nuovo Flow 2 di Insta360 parte ore da 79 euro, mentre le versioni Pro e AI Tracking offrono un risparmio di 50 euro, arrivando fino a 149 euro.

Ci sono sconti anche sulla linea streaming e videoconferenze: la Link scende a 149 euro, con uno sconto di 220,99 euro rispetto al listino, la Link 2 scende a 165 euro, mentre la Link 2C e la Insta360 Pack WaveLink sono in offerta a rispettivamente 109 euro e 465 euro. Quest’ultima proposta abbina la Wave con Link 2 per una soluzione audio-video completa.

Queste erano solo alcune delle proposte disponibili in questi giorni sul sito ufficiale Insta360 e su Amazon. Per scoprire tutte le offerte natalizie del brand potete seguire il link qui in basso verso il sito ufficiale.