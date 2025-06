Nella giornata di oggi, 25 giugno, Amazon ha presentato Echo Dot Edizione Limitata Roma, una versione limitata dell’omonimo altoparlante intelligente con Alexa che è, tra le altre cose, un tributo a Roma e alla sua cultura. È sostanzialmente un Echo Dot normale per caratteristiche tecniche, ma si differenzia per il suo design esclusivo, opera dell’illustratore Ale Giorgini e per qualche funzionalità extra legata ad Alexa.

Design e particolarità della versione speciale dell’Echo Dot che celebra Roma

“Siamo davvero orgogliosi che l’Italia sia il primo Paese in Europa a lanciare l’edizione limitata di uno dei dispositivi Echo più apprezzati dai nostri clienti, Echo Dot. In un anno così significativo per Amazon e per Roma, abbiamo voluto celebrare la Città Eterna attraverso un dispositivo che, dal design all’esperienza vocale, restituisse tutta la magia e l’unicità che solo Roma è capace di regalare, e consacrare il profondo legame che da anni unisce gli italiani ad Alexa” ha commentato Giacomo Costantini, Country Manager di Alexa Italia.

Spicca per il design, dicevamo. Giorgini ha decorato Echo Dot con una particolare illustrazione che rappresenta una veduta aerea di Roma, con richiami ai monumenti simbolici della città, come la Basilica di San Pietro, il Colosseo e la Fontana di Trevi. “Ho scelto di raccontare i luoghi iconici della Capitale, cercando di cogliere quell’atmosfera che si respira per le vie di Roma quando il sole del pomeriggio, poco prima del tramonto, colora la città con straordinarie tinte dorate. Trasferire in un disegno tutta la bellezza della Città Eterna era un compito impossibile: per questo mi sono concentrato su quel momento magico, quello che mi emoziona ogni volta che torno a Roma”, ha spiegato Ale Giorgini.

Ma c’è dell’altro oltre all’estetica, come dicevamo. Ad Echo Dot Edizione Limitata Roma gli utenti possono chiedere per esempio “Alexa, parla in romano“, al che l’assistente di Amazon risponderà con espressioni in romanesco come “Ahò, e certo che posso! Come se magna l’amatriciana, viene spontaneo!”, “Sicuro, ’naggia! È come bere er vino dei Castelli!”, “E certo, daje! È come correre pe’ Villa Borghese!”.

Presenti anche due esperienze interattive inedite utili per scoprire la cultura della Capitale. Sono accessibili chiedendo “Alexa, apri il quiz su Roma“, al che il dispositivo farà una serie di domande a quiz a tema storico, con varie curiosità su Roma, anche poco conosciute. Con “Alexa, dimmi i segreti di Roma” l’utente avrà invece accesso a una sorta di viaggio tra le leggende, i misteri e gli scorci segreti di Roma, per scoprirla meglio e conoscerne alcune sue particolarità.

Tutte le altre caratteristiche e funzioni di questo nuovo altoparlante intelligente sono le stesse che troviamo nell’ultima generazione di Echo Dot, dispositivo che costa di listino 25 euro in meno. Echo Dot Edizione Limitata Roma è in vendita al prezzo di 89,99 euro ed è già disponibile all’acquisto su Amazon e presso altri rivenditori terzi autorizzati.