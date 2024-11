Amazon ha annunciato due novità importanti tra i suoi dispositivi smart: l’aggiornamento di Echo Show 15 e il lancio del nuovo Echo Show 21. Sono entrambi dei display intelligenti che consentono di fare varie cose sfruttando le funzionalità vocali di Alexa.

Tutte le novità dei nuovi Amazon Echo Show

I nuovi Echo Show offrono un audio migliorato con bassi intensificati e un suono vibrante, grazie alla tecnologia di adattamento all’ambiente. La fotocamera integra l’inquadratura automatica per ottimizzare le videochiamate, con Echo Show 15 che offre uno zoom migliorato del 65%. Entrambi i dispositivi offrono la tecnologia di riduzione del rumore, un hub per la smart home integrato, la compatibilità con Matter (per connettersi con dispositivi Wi-Fi, Thread e Zigbee), il controllo di luci, interruttori e prese e sono i primi dispositivi della serie Echo a supportare il Wi-Fi 6E.

La principale differenza tra Echo Show 15 ed Echo Show 21 è che questo nuovo dispositivo ha un’area di visualizzazione di quasi il doppio rispetto a quella di Echo Show 15 risultando di fatto l’Echo Show più grande di sempre.

Sui nuovi Echo Show 15 ed Echo Show 21 è possibile impostare i widget che mostrano le informazioni più importanti per l’organizzazione della casa (elenco di cose da fare, calendario, liste della spesa, eccetera). Grazie all’hub intelligente dedicato all’intrattenimento i nuovi Echo Show consentono di guardare contenuti in streaming dalle app Fire TV (come YouTube, Disney+ e Netflix). Inoltre sul display è possibile visualizzare anche video personalizzati e i contenuti su Prime Video e continuare la visione su Fire TV.

Per quel che riguarda l’intrattenimento audio, oltre ad ascoltare i brani musicali e podcast, è ora possibile raggruppare e gestire la riproduzione tra gli altoparlanti Echo (iniziando per esempio in salotto e poi proseguire in camera da letto o in cucina).

Il design dei nuovi Echo Show richiama quello delle classiche cornici, così da integrarsi nell’arredamento delle varie stanze e sfruttare l’ampio display per riprodurre foto personali e opere d’arte. Tramite Alexa è possibile chiedere di avviare la funzione cornice fotografica così da avviare la presentazione digitale a tutto schermo.

Sul fronte della smart home, Echo Show 15 ed Echo Show 21 sfruttano il nuovo hub integrato per semplificare il controllo dei vari dispositivi (visualizzare il feed delle telecamere, accendere le luci delle stanze, eccetera). Inoltre è possibile utilizzare i dispositivi Amazon Echo Show per le chiamate di gruppo o per monitorare la casa quando si è fuori.

I nuovi Echo Show sono in vendita su Amazon completi di telecomando vocale Alexa e del dispositivo di montaggio a parete. Echo Show 15 è in vendita a 329,99€, mentre Echo Show 21 a 439,99€. Come accessori (utili anche in termini di personalizzazione) sono disponibili le cornici bianche e marrone chiaro in vendita a 39,99€ per Echo Show 15 e a 43,99€ per Echo Show 21. Tra gli accessori c’è anche il cavo di prolunga di colore bianco in vendita a 12,99€ e il supporto sottopensile a 59,99€.