Negli ultimi anni Amazon ha progressivamente ampliato la gamma di Kindle introducendo modelli con schermo E-Ink a colori, pensati per offrire un’esperienza di lettura più ricca e visivamente gradevole; tuttavia, i prezzi di queste soluzioni non sempre risultano accessibili a tutti, soprattutto per chi cerca un dispositivo semplice e compatto per leggere ovunque.

In queste ore però, è emersa online una curiosa indiscrezione che potrebbe far felici molti lettori, secondo quanto trapelato su Reddit Amazon starebbe testando un nuovo Kindle a colori low cost.

Amazon starebbe testando un nuovo Kindle Petit Color

Le immagini condivise, che potete vedere poco sotto, mostrano quello che sembra essere un prototipo dal design compatto e con cornici simili al Kindle in bianco e nero di fascia bassa; in una delle foto appare persino la dicitura Kindle Petit Color, sebbene lo stesso autore precisi che il nome non sarebbe ancora definitivo. Il dispositivo, a quanto pare, avrebbe dimensioni leggermente inferiori rispetto alla versione di undicesima generazione, rendendolo ancora più portatile.

Secondo chi ha avuto modo di provarlo, il pannello E-Ink a colori offrirebbe sfumature molto migliori rispetto al Colorsoft, con la possibilità di regolare intensità e saturazione di ogni singolo colore; un dettaglio non da poco, soprattutto per chi ama personalizzare l’esperienza di lettura.

Previous Next Fullscreen

Non si tratterebbe soltanto di un display a colori di facciata, l’interfaccia utente sembrerebbe infatti studiata per sfruttare appieno le potenzialità del nuovo pannello; oltre alla possibilità di cambiare il colore delle icone di batteria, Wi-Fi e carrello, anche la barra di avanzamento della lettura potrebbe adattarsi cromaticamente al contenuto. Perfino il testo degli ebook, sempre secondo quanto riportato, potrebbe cambiare colore in modo dinamico, passando gradualmente attraverso quattro tonalità diverse per dare un feedback visivo sulla progressione di lettura, un’idea curiosa che potrebbe rendere l’esperienza più immersiva.

Per quanto intriganti, queste informazioni non sono state confermate ufficialmente da Amazon, non è chiaro se il prototipo sia destinato al mercato globale o se si tratti di un modello pensato per mercati specifici; secondo l’autore però, tutto sarebbe pronto per un lancio nel mese di novembre 2025.

Non ci resta dunque che pazientare ancora un po’ per capire se davvero il colosso dell’e-commerce abbia intenzione di portare sul mercato un Kindle a colori più compatto ed economico, capace di ampliare la platea di lettori interessati a questa tecnologia.