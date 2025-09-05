Negli ultimi anni la connettività in volo è diventata una delle esigenze più richieste dai passeggeri, tanto per lavoro quanto per intrattenimento; se fino a ieri il dominio in questo settore sembrava essere nelle mani di SpaceX con il suo Starlink, oggi arriva una risposta concreta da parte di Amazon, che ha annunciato il suo primo accordo ufficiale per portare il servizio satellitare Project Kuiper a bordo degli aerei di linea. La prima compagnia a credere nella soluzione sarà JetBlue, che inizierà ad adottarla a partire dal 2027, mantenendo anche la promessa del Wi-Fi gratuito per tutti i clienti.

Amazon Project Kuiper porterà internet sui voli JetBlue

Amazon lavora a Project Kuiper dal 2019 con l’obbiettivo di creare una rete di satelliti in orbita terrestre bassa capace di garantire una connessione veloce e stabile in ogni contesto, dalle case alle scuole, fino ai veicoli e agli aerei. I primi satelliti sono stati lanciati nell’aprile di quest’anno, e oggi la costellazione conta oltre 100 unità operative, con l’obbiettivo di arrivare a 3.200 satelliti nei prossimi anni; un numero ancora distante dagli oltre 8.000 già in orbita con Starlink, ma la strada sembra ormai tracciata.

Grazie a un’altitudine compresa tra i 590 e i 630 Km, i satelliti Kuiper promettono latenza ridotta e una maggiore affidabilità rispetto ai tradizionali satelliti geostazionari che orbitano a 36.000 Km dalla Terra. Secondo Amazon, il terminale aeronautico basato sulla tecnologia Kuiper sarà in grado di raggiungere velocità fino a 1 Gbps per singolo dispositivo, permettendo non solo la navigazione ma anche lo streaming ad alta qualità e l’uso di piattaforme cloud durante il volo.

JetBlue dal canto suo, non è nuova all’innovazione, già nel 2013 aveva introdotto Fly-Fi, un servizio di Wi-Fi gratuito che l’ha resa pioniera del settore; dal 2027 questo sistema verrà alimentato dalla rete Kuiper, offrendo così un salto di qualità in termini di prestazioni e affidabilità.

L’integrazione avverrà inizialmente su aeromobili selezionati, con un’espansione graduale negli anni successivi. Oltre a JetBlue, Amazon ha firmato anche una partnership con Airbus, che integrerà la tecnologia Kuiper nei propri velivoli, aprendo così la strada a una diffusione molto più ampia nel settore aeronautico.

Secondo le dichiarazioni ufficiali, l’accordo permetterà a JetBlue di mantenere la sua posizione di leader nella connettività a bordo, i passeggeri potranno guardare contenuti in streaming senza interruzioni, restare connessi sui social o con amici e familiari, nonché concludere progetti di lavoro anche a 10.000 metri di altitudine.

Il tutto senza costi aggiuntivi rispetto al prezzo del biglietto, un elemento che differenzia JetBlue da molte altre compagnie che applicano tariffe dedicate per l’accesso al Wi-Fi.

Amazon ha annunciato che i primi clienti consumer potranno iniziare a utilizzare il servizio Kuiper già entro al fine del 2025, con un’espansione progressiva nel corso del 2026; per quanto riguarda JetBlue invece, i passeggeri dovranno pazientare fino al 2027, quando il servizio verrà implementato ufficialmente in flotta.

L’intesa con JetBlue rappresenta dunque il primo tassello di una strategia più ampia, Amazon intende portare la sua rete satellitare non solo sugli aerei, ma anche su navi, veicoli e naturalmente nelle abitazioni e nelle aziende; una mossa che potrebbe cambiare gli equilibri in un settore sempre più competitivo e strategico, dove la domanda di connettività globale e affidabile cresce senza sosta.