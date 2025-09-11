Il 9 settembre scorso, oltre ai nuovi iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max, Apple ha presentato ufficialmente i nuovi smartwatch Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3 e Apple Watch SE 3.

Pur non proponendo grossi stravolgimenti rispetto al passato, i tre nuovi modelli hanno portato al debutto una prima assoluta per gli smartwatch della Mela morsicata: parliamo del supporto alle reti 5G nelle versioni GPS + Cellular. Come spesso accade, però, l’Italia resta tagliata fuori da questa “innovazione”.

Segui APPLE Italia su Telegram, ricevi news e offerte per primo

Gli Apple Watch 2025 supportano il 5G

Sono passati un paio di giorni dal lancio di Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3 e Apple Watch SE 3, smartwatch che risultano già pre-ordinabili in Italia e che saranno ufficialmente in vendita dal 19 settembre 2025.

I tre smartwatch, come anticipato, non stravolgono il design o l’esperienza utente offerta dai diretti predecessori, limitandosi a migliorare l’offerta soprattutto per quanto concerne il monitoraggio salute e degli allenamenti.

Rispetto all’unico modello lanciato nel 2024, ovvero Watch Series 10, non è nemmeno arrivato un nuovo chip: tutti e tre i modelli 2025 ruotano attorno all’Apple S10, affiancato stavolta (e per la prima volta nella gamma Apple Watch) da un modem che supporta il 5G (nelle versioni 5G + Cellular).

Ma in Italia…

C’è però un piccolo particolare che è un po’ passato in secondo piano: i modelli venduti in Italia non supportano la connettività 5G, fermandosi al 4G come i predecessori. Ciò è evidente già confrontando i comunicati stampa diffusi negli Stati Uniti con le controparti diffuse in Italia.

Come avrete potuto notare a colpo d’occhio dalle precedenti immagini, i comunicati stampa differiscono proprio nel menzionare il 5G (d’altronde sono le versioni tradotte e poi “private” di quelle funzioni che non sono disponibili dalle nostre parti): la differenza non si esaurisce al solo titolo del capitoletto, c’è proprio una parte dedicata che nelle versioni italiane manca.

Nelle pagine dei singoli prodotti è possibile ottenere ulteriore conferma di ciò (se mai ce ne fosse bisogno): la seguente immagine mette a confronto la pagina delle specifiche di Apple Watch Series 11 sulla versione statunitense (metà di sinistra) e sulla versione italiana (metà di destra) dell’Apple Store.

Per dovere di cronaca segnaliamo che la connettività 5G è non disponibile in altri Paesi oltre a quello italiano: Canada, Australia, Brasile, Messico e svariati Paesi europei (su tutti Austria, Belgio, Paesi Bassi e Portogallo) non ne dispongono come noi; il supporto al 5G è invece disponibile in Stati Uniti, Regno Unito, in vari Paesi europei (come Francia, Germania, Spagna) e in qualche altro stato del mondo.

C’è un precedente che risale al lancio del primo modelli LTE

Strategia commerciale (magari non siamo considerati come mercato “importante” per il colosso di Cupertino)? Mancanza di autorizzazioni regolatorie (e quindi ritardi dovuti a questioni burocratiche)? Incompatibilità con le reti degli operatori italiani (che potrebbero non avere implementato la tecnologia 5G RedCap per i wearable)?

Specie senza comunicazioni/spiegazioni ufficiali, è difficile dire quale sia la causa effettiva dell’assenza del supporto al 5G sugli Apple Watch 2025 venduti in Italia. Non è comunque la prima volta che si verifica qualcosa del genere.

Apple Watch Series 3 del 2017 è stato il primo modello a supportare ufficialmente la connettività LTE (nella variante dedicata) ma non è mai arrivato dalle nostre parti: il primo smartwatch della Mela morsicata a supportare la rete mobile è stato Apple Watch Series 4, lanciato a settembre 2018.

Questo “primo” modello era compatibile esclusivamente con la rete 4G di Vodafone; dal 2021, anche TIM si è unita alla partita. Da allora, nessun altro operatore mobile italiano è entrato in gioco per rendere la propria rete disponibile sugli smartwatch del colosso di Cupertino.

Vedremo mai le versioni 5G in Italia?

A differenza di quanto avvenuto con Watch Series 3 che non arrivò mai in versione GPS + Cellular dalle nostre parti, gli Apple Watch 2025 sono disponibili nella versione GPS + Cellular sul mercato italiano e, di conseguenza, potrebbe essere sufficiente un aggiornamento per “sbloccare” la compatibilità con le reti 5G.

Quindi è possibile che non sia necessario dovere attendere un anno (e la nuova generazione degli smartwatch) per avere il supporto al 5G come avvenuto invece per il 4G. Fornire tempistiche è comunque impossibile perché i fattori in gioco sono molti. Restiamo in attesa di comunicazioni ufficiali.