Il mercato delle memorie DRAM, già da mesi sotto pressione con prezzi in forte rialzo e disponibilità sempre più limitata, potrebbe essere entrato in una fase ancora più critica. Secondo le informazioni riportate da Moore’s Law is Dead infatti, OpenAI starebbe acquistando non soltanto le forniture industriali dei produttori, ma addirittura kit di RAM DDR5 da scaffale, quelli normalmente destinati ai PC da gaming; un comportamento che, se confermato, aggiungerebbe ulteriore tensione a un settore già in difficoltà e che, come spesso succede in questi casi, potrebbe ripercuotersi direttamente sugli utenti finali.

OpenAI nei negozi al dettaglio per acquistare RAM? La voce che agita il settore

Il canale YouTube menzionato in apertura riferisce che diversi rivenditori e fornitori di memoria avrebbero assistito a un fenomeno quantomeno curioso: presunti dipendenti OpenAI che si presentano nei negozi fisici per acquistare qualsiasi kit di RAM DDR5 disponibile, senza troppe distinzioni tra moduli ECC professionali e moduli consumer pensati per i videogiocatori.

Parliamo dunque dei classici kit Corsair, G.Skill, Kingston, quelli che molti di voi avranno installato sul proprio PC gaming, presi d’assalto come se fossero, di fatto, parte integrante dell’infrastruttura IA dell’azienda.

Una situazione paradossale, soprattutto se si considera che oggi si possono trovare laptop da gaming ricondizionati a un prezzo inferiore rispetto a un kit di RAM DDR5 da 64 GB di fascia alta; un dato che dice molto su quanto il mercato sia in squilibrio.

Secondo quanto condiviso, la strategia sarebbe piuttosto chiara, ovvero limitare l’accesso alla memoria veloce non solo ai competitor nel mondo IA, ma anche a chiunque altro la utilizzi, dai produttori di laptop ai costruttori di GPU e SSD.

Un approccio aggressivo che, sempre stando alle fonti, starebbe causando problemi a diversi settori della tecnologia di consumo, dove già si iniziano a vedere segnali di rincaro e scarsità.

Come spesso accade in questi casi, la pressione sulla disponibilità delle memorie RAM non colpisce solo le aziende in competizione diretta con OpenAI, ma anche gli utenti comuni che si ritrovano a pagare più di prima per aggiornare il proprio PC.

Un aspetto particolarmente interessante riguarda la situazione finanziaria dell’azienda, sebbene il comportamento descritto richiederebbe un budget estremamente elevato, in realtà la stessa fonte ricorda che OpenAI non ha mai generato profitti (non dovrebbe nemmeno riuscirci nel breve periodo), e avrebbe addirittura bisogno di circa 400 miliardi di dollari di finanziamenti nel prossimo anno per sostenere gli accordi già presi.

Una cifra enorme, che rende ancora più singolare il presunto tentativo di accaparrarsi quantità massicce di RAM a livello globale; tanto che qualcuno parla apertamente del rischio di una bolla IA pronta a scoppiare.

Se il trend dovesse proseguire, dovremo probabilmente prepararci a ulteriori aumenti dei prezzi di GPU, laptop e SSD, prolungate difficoltà di reperibilità dei kit di RAM DDR5 di fascia medio-alta, oltre a un impatto significativo anche sui produttori di PC preassemblati e OEM.

Insomma, sarà necessario attendere per vedere stabilizzarsi i prezzi, in un contesto dove l’IA continua a riscrivere gli equilibri dell’intero settore hardware.

La vicenda, pur essendo basata su rumor, riflette un clima di forte tensione nell’industria, le IA generative hanno un appetito insaziabile di memoria, banda e potenza di calcolo, e l’idea che persino i moduli RAM DDR5 da gamer possano diventare terreno di caccia per le big tech è un campanello d’allarme che non passa inosservato. Se avevate intenzione di espandere la RAM del vostro PC, forse è il caso di muoversi in fretta, prima che i prezzi cambino un’altra volta.