Tempo di aggiornamenti per i più recenti smartwatch e sportwatch di Garmin. È datato a ieri, 19 agosto, il comunicato stampa dell’azienda con cui ha annunciato la disponibilità del terzo feature update del 2025, ovvero quel tipo di aggiornamento software che, oltre alle correzioni di problemi vari, introduce anche nuove funzioni.

Sono coinvolti Garmin Venu X1, Vivoactive 6, Forerunner 570 e 970, i Fenix 8 e varianti varie (Enduro 3, Tactix 8 e Quatix 8). Oltre a questi, è interessato anche il ciclocomputer Garmin Edge 1050. Ma per tutti i dettagli e le (tantissime) novità e correzioni, seguiteci.

Potreste aver già letto o sentito parlare di queste novità perché, a parte i suggerimenti giornalieri degli allenamenti di corsa su pista e l’app calcolatrice esclusiva di Venu X1, sono tutte già presenti nel Garmin Forerunner 970, alcune anche nella variante più economica Forerunner 570.

Perché come molte altre aziende, anche Garmin è solita implementare alcune funzioni inizialmente esclusive dei modelli più recenti anche nei dispositivi usciti in precedenza. Ed è questo il caso di quasi tutte le nuove funzioni software del feature update di agosto 2025.

Le nuove funzioni di smartwatch e sportwatch

Running Tolerance è una di queste, uno strumento con cui comprendere meglio l’impatto che ogni corsa ha sul proprio corpo e che suggerisce anche un chilometraggio massimo settimanale adatto al proprio stato di forma. È dedicata ai podisti anche Running Economy, che misura l’efficienza energetica complessiva durante la corsa sfruttando vari parametri rilevati dallo smartwatch come la lunghezza della falcata e la perdita di velocità di passo, che è un’altra delle novità implementate (è disponibile solo accoppiando una fascia cardio Garmin HRM 600). Da segnalare anche i report serali che, in modo simile ai già noti report mattutini, forniscono una serie di dati utili (esigenze di sonno e di allenamento, condizioni meteorologiche ed eventi del giorno seguente).

Fra le altre novità ci sono inoltre i piani di allenamento di Garmin Coach per il triathlon e i relativi eventi di gara, gli allenamenti multisport, le proiezioni dei tempi di gara, la linea del traguardo suggerita, l’attività di rucking, l’opzione per aggiungere il peso dello zaino e, come anticipato, i suggerimenti giornalieri per gli allenamenti di corsa su pista e l’app calcolatrice.

Le novità di Garmin Edge 1050

Capitolo a parte invece per Garmin Edge 1050, ciclocomputer che si aggiorna anch’esso con il feature update di agosto 2025 ma con delle funzioni specifiche ed esclusive, dedicate principalmente a chi pratica discipline discesistiche in mountain bike.

Arrivano innanzitutto i profili di attività per il downhill e per l’enduro, la modalità di registrazione a 5 Hz per registrare tracce più precise in queste ultime discipline, l’opzione per impostare dei timing gates per cronometrare gli intermedi e dei miglioramenti alla modalità Forsight con un maggior numero di informazioni per comprendere meglio cosa aspettarsi dal sentiero che si sta percorrendo.

I dispositivi compatibili

I soli smartwatch che implementano tutte le funzioni citate sono i più costosi e avanzati, ovvero Garmin Forerunner 970, Fenix 8, Enduro 3, Tactix 8 e Quatix 8. Gli altri ne ricevono alcune, come visibile nello schema comparativo del comunicato stampa di Garmin qui di seguito.

Per inciso, i pallini neri indicano che il prodotto è già dotato della funzione a cui si riferiscono; viceversa, quelli blu segnalano che si tratta di una novità.

Le versioni e i changelog completi

Il feature update di agosto 2025 è in fase di distribuzione da qualche ora per tutti i dispositivi menzionati. A seguire riportiamo i vari changelog e le versioni software relative, di cui trovate maggiori informazioni nel forum ufficiale di Garmin.

Garmin Venu X1

La versione software relativa di Garmin Venu X1 è la 12.70, e questo è il changelog:

Aggiunge il report serale per riassumere la giornata prima del riposo notturno.

Mostra il costo energetico della corsa aerobica nella panoramica Running Economy.

Aggiunge la Running Tolerance

Aggiunge il supporto ai dati sulla perdita di velocità dei passi collegata a un HRM 600.

Aggiunge il supporto ai piani di allenamento adattivi per il triathlon.

Aggiunge il supporto agli allenamenti che includono più tipi di attività, come il triathlon.

Aggiunge allenamenti giornalieri suggeriti per la corsa su pista.

Segna automaticamente i giri ai cancelli di cronometraggio basati su GPS.

Supporta la creazione di modalità di concentrazione personalizzate.

Varie correzioni di bug

Suggerimenti video – 1.00

Traduzioni GCM – 1.70

Garmin Vivoactive 6

La versione software relativa di Garmin Vivoactive 6 è la 12.70, e questo è il changelog:

Aggiunge il report serale per riassumere la giornata prima del riposo notturno.

Aggiunge l’attività di Rucking

Aggiunge il supporto per creare modalità di focus personalizzate

Aggiunge il riposo automatico per l’attività di forza

Aggiunge l’app Calcolatrice

Aggiunge l’app Suggerimenti

Suggerimenti video – 1.00

Traduzioni GCM – 2.80

Garmin Forerunner 570 e 970

La versione software relativa di Garmin Forerunner 570 e 970 è la 12.70, e questo è il changelog, piuttosto ricco di correzioni:

Aggiunge allenamenti giornalieri suggeriti per la corsa su pista.

Supporta una sveglia dolce e mattutina, fino a 30 minuti, in base alla qualità del sonno.

Aggiunge l’app calcolatrice.

Supporta la creazione di modalità di concentrazione personalizzate.

Aggiunge nuovi messaggi di riepilogo al report serale.

Aggiunge un consiglio per andare a dormire al report serale.

Supporta l’avvio di una gara dal report mattutino.

Supporta un timer di riposo automatico nelle attività di forza.

Supporta la guida alla potenza per le attività ciclistiche (solo Forerunner 570)

Aggiorna i record personali per utilizzare il tempo trascorso.

Supporta la visualizzazione dei giri automatici di cronometraggio aggregati per 5 km su Garmin Connect.

Aggiunge messaggi per gli spettatori.

Supporta l’app per le note vocali.

Abilita ulteriori attività di sport motoristici.

Aggiunge un widget per le azioni.

Aggiunge un campo dati del quadrante dell’orologio per l’esecuzione della tolleranza (solo Forerunner 970)

Risolve un problema che poteva causare il fallimento del ricalcolo del percorso durante la navigazione (solo Forerunner 970)

Risolve vari problemi che potevano causare il riavvio del dispositivo.

Migliora alcuni casi in cui l’interfaccia utente poteva apparire lenta.

Risolve un problema che poteva causare il danneggiamento del display.

Risolve un potenziale problema con la misurazione ottica della frequenza cardiaca.

Risolve un problema che poteva causare un picco nel grafico dell’altitudine.

Risolve un problema che poteva causare la mancata visualizzazione delle variazioni respiratorie per alcune notti.

Risolve un problema per cui la selezione dell’attività di spedizione causava la disattivazione dell’assistente telefonico e del comando vocale (solo Forerunner 970)

Migliora il grafico delle variazioni respiratorie per visualizzare i dati in modo più chiaro.

Risolve un problema per cui l’assistente telefonico poteva non rispondere dopo aver ricevuto una notifica.

Risolve un problema dell’audio del dispositivo quando si regolava il volume durante una chiamata o quando si utilizzava l’assistente telefonico.

Risolve un problema per cui AutoShot non riusciva a rilevare i colpi durante un’attività di golf.

Risolve un problema per cui la modifica delle impostazioni per la modalità “Non disturbare” poteva influire anche su tali impostazioni quando la modalità “Non disturbare” non era abilitata.

Migliora la tempistica della richiesta di risparmio batteria.

Risolve vari problemi minori relativi al report serale.

Risolve un problema che causava un problema di visualizzazione su alcuni quadranti quando la ghiera dei secondi raggiungeva lo zero.

Risolve un problema che poteva causare artefatti di visualizzazione quando si scorreva verso il basso per ignorare una notifica a schermo intero.

Risolve un problema che poteva impedire il caricamento dei gate temporali per le attività non bloccate.

Risolve un problema con i campi dati CIQ che a volte non venivano salvati.

Risolve vari altri problemi minori.

Sono state aggiornate le traduzioni.

Garmin Fenix 8, Enduro 3, Tactix 8 e Quatix 8

La versione software relativa di Garmin Fenix 8, Enduro 3, Tactix 8 e Quatix 8 è la 17.28, e questo è l’ampio changelog (riportiamo quello di Fenix 8, che è praticamente identico a quello degli altri dispositivi coinvolti, con soltanto alcune differenze legate alle specifiche di ciascun dispositivo)

Aggiunto Auto Lap tramite Timing Gates.

Aggiunta app Calcolatrice.

Aggiunte modalità focus personalizzate.

Aggiunti allenamenti giornalieri consigliati – Corsa in pista.

Aggiunto report serale.

Aggiunto supporto esteso per il report mattutino.

Aggiunto Garmin Triathlon Coach.

Aggiunti attività e allenamenti di mobilità.

Aggiunto avviso di movimento 2.0.

Aggiunto allenamento multisport.

Aggiunti miglioramenti a Performance Glance.

Aggiunto tempo di gara previsto.

Aggiunta economia di corsa.

Aggiunta tolleranza di corsa.

Aggiunta sveglia intelligente.

Aggiunta perdita di velocità del passo.

Aggiunta linea di arrivo suggerita.

Aggiunte transizioni di visualizzazione pista/strada.

Aggiunti eventi di gara di triathlon.

Aggiunta possibilità di accedere all’elenco delle app scorrendo verso sinistra sul quadrante.

Aggiunte notifiche di riepilogo giornaliero al centro notifiche.

Aggiunta modifica per tutte le serie precedenti in Forza.

Aggiunta tastiera Emoji.

Aggiunte le notifiche di Trova il mio telefono al Centro Notifiche.

Aggiunto il menu Impostazioni del telemetro da golf.

Aggiunta la tastiera giapponese Kana.

Aggiunti altri layout di tastiera QWERTY.

Aggiunto il Rapporto mattutino al Centro Notifiche.

Aggiunte le notifiche di avviso di movimento al Centro Notifiche.

Aggiunte le opzioni musicali alla pagina “Altri controlli musicali”.

Aggiunte nuove finestre di dialogo di aiuto per le varianti di respirazione.

Aggiunto il campo dati del timer di gara all’attività di regata di vela.

Aggiunto il conto alla rovescia del riposo alle attività di forza.

Aggiunto l’analisi della frequenza cardiaca a riposo al widget della frequenza cardiaca.

Aggiunta la potenza di corsa alla pagina della soglia del lattato.

Aggiunte le notifiche di aggiornamento software al Centro Notifiche.

Aggiunte le opzioni di arresto della navigazione alla fase attività e ai menu di navigazione.

Aggiunte le notifiche di avviso di tempesta al Centro Notifiche.

Aggiunte le notifiche di stress/rilassamento al Centro Notifiche.

Aggiunta la pagina dati di assistenza alla virata nelle attività di vela.

Aggiunta la pagina del sensore di temperatura.

Aggiunto l’accesso touch al menu della tastiera.

Corretto il problema della cronologia attività che mostrava la distanza invece dei piani saliti per l’attività di arrampicata.

Corretto il problema del grafico dell’altitudine che mostrava dati non validi dopo un’attività.

Corretto il problema del crash delle impostazioni di allarme dell’app Anchor.

Corretto il problema della retroilluminazione che non si accendeva al termine del timer.

Corretto il problema della calibrazione del barometro che non impostava correttamente il valore.

Corretto il problema della possibilità di associare senza confermare il codice di accesso dopo il ripristino del dispositivo.

Corretto il problema della barra di avanzamento nera sui minuti di intensità.

Corretto il problema dell’icona sovrapposta del valore della batteria corporea sul quadrante dell’orologio.

Corretto il problema del cambio di colore che non si attivava quando l’orologio entrava in modalità sospensione.

Corretto il problema del timer per il conto alla rovescia che mostrava un timeout non valido dopo un codice di accesso errato.

Corretto il problema del crash del widget del punteggio del sonno in assenza di dati.

Corretto il problema del crash di Panoramica delle capacità ciclistiche.

Corretto il problema del crash durante l’uscita dalle anteprime degli allenamenti giornalieri consigliati.

Corretto il problema del crash quando si preme il tasto Indietro nel menu Aggiungi attività.

Corretto il problema del crash durante la rimozione di azioni dal widget Azioni.

Corretta la precisione decimale per le complicazioni del quadrante dell’orologio con barometro.

Corretto il problema del blocco immediato del dispositivo tramite scorciatoia.

Corretto il problema che richiedeva di tornare al telefono quando la connessione veniva disattivata manualmente.

Corretto il problema della comparsa dell’età fitness in modalità sospensione.

Corretto il problema del Garmin Coach Glance che non mostrava il secondo allenamento programmato dopo aver completato il primo allenamento.

Corretto il problema dell’icona del telefono verde nella fase Attività.

Corretto il problema dell’intestazione nel menu di selezione della pendenza in arrampicata.

Corretto il problema della connessione del sensore FC nell’attività di gioco.

Corretto il problema dell’incoerenza tra la schermata Temperatura e l’app.

Corretto il problema del colore errato quando si aggiungeva un’attività e ne si cambiava il colore.

Corretto il problema della pagina di conferma dell’ora tramite la configurazione iniziale del GPS.

Corretto il problema del valore VO2 max non valido quando il dispositivo era bloccato.

Corretto il problema per cui il rilevamento automatico dei colpi poteva smettere di funzionare se il dispositivo rimaneva acceso per più giorni.

Corretto il problema del ritardo nella scheda degli allenamenti giornalieri consigliati del Morning Report.

Corretto il problema del problema del collegamento al tasto Lap che non funzionava quando si disattivava il tasto Lap Attività.

Corretti gli avvisi di batteria scarica in modalità sospensione.

Risolto il problema per cui le impostazioni del livello mappa non si aggiornavano in GCM quando venivano modificate sull’orologio.

Risolto il problema per cui il widget “Mappa del cane” si bloccava in modalità Panoramica/Zoom.

Risolto il problema per cui la schermata di modifica del quadrante MIP non si aggiornava quando si cambiava il colore di sfondo.

Risolto il problema per cui il report mattutino non mostrava il tipo di target DSW corretto.

Risolto il problema per cui i temi del report mattutino mostravano la stessa immagine ogni giorno.

Risolto il problema per cui non era possibile eliminare le note vocali finché non venivano riprodotte.

Risolte le incongruenze nell’orario delle notifiche.

Risolto il problema per cui il codice di accesso chiudeva accidentalmente la pagina di assistenza.

Risolto il problema per cui il codice di accesso non veniva impostato correttamente dopo aver retrodatato a versioni software precedenti.

Risolto il problema per cui il controllo del volume del telefono non funzionava.

Risolto il problema per cui l’aggiunta di un livello mappa durante un’attività causava la fine dell’attività.

Risolto il problema per cui era possibile bloccare un livello mappa durante il calcolo di un percorso ciclabile di andata e ritorno.

Risolto il problema per cui era possibile bloccare un livello mappa nel Centro Notifiche.

Risolto il problema per cui era possibile bloccare l’attività nella pagina di modifica dell’elenco delle azioni.

Risolto il problema per cui era possibile bloccare l’attività quando si passa alla corsia di nuoto con musica e batteria scarica. Risolto il problema di ripristino dal backup dopo l’impostazione di un codice di accesso.

Corretto l’elenco dei timer salvati.

Corretto il problema di mancata aggiornamento della pagina del sensore trovato dopo l’avvio dell’associazione.

Corretto il problema di mancata partenza di Sight N Go dal menu di navigazione della mappa.

Corretto il problema di lentezza dell’interfaccia utente dopo il salvataggio dell’attività.

Corretto il problema di spaziatura nel campo dati della temperatura alta/bassa sul quadrante dell’orologio.

Corretto il problema di visualizzazione di dati errati nella cronologia dello stepper.

Corretto il problema di sovrapposizione del grafico Stock Glance con il grafico.

Corretto il problema di formattazione del testo sul quadrante dell’orologio con doppio fuso orario.

Corretto il problema di chiusura della pagina Timer all’avvio di un timer.

Corretto il problema di disattivazione delle notifiche intelligenti dalle impostazioni “Non disturbare” e di disattivazione anche per notifiche e avvisi giornalieri.

Corretto il problema del blocco touch che non interrompeva completamente il tocco sul quadrante.

Corretto il problema delle transizioni touch nella pagina della frequenza cardiaca di recupero.

Corretto il problema dell’utilizzo di Luoghi di interesse come posizione di download di Outdoor Maps Plus.

Corretto il problema della scomparsa dei video nell’app Suggerimenti durante lo scorrimento.

Corretto il problema delle note vocali che non suonavano dopo la ridenominazione.

Corretto il problema della data errata visualizzata sul quadrante.

Corretto il problema della variazione della direzione del vento durante la connessione a un LRF.

Corretto il problema delle altitudini errate durante l’utilizzo di Luoghi di interesse.

Migliorato il modo di rispondere e rifiutare le chiamate telefoniche con il tocco.

Migliorato il modo di usare sempre il volume massimo in “Trova il mio dispositivo”.

Migliorato il ritardo sul quadrante Iron Grit.

Aumentati i timeout delle schermate dei record personali.

Rimosso l’indicatore dal quadrante Iron Grit in modalità risparmio energetico.

Aggiornato il menu di spegnimento con layout a due opzioni.

Aggiornati i quadranti CIQ in modo che vengano nascosti quando il dispositivo è bloccato.

Come installare gli aggiornamenti

Indipendentemente dal dispositivo interessato, per aggiornare è sufficiente seguire le istruzioni indicate nelle relative notifiche dell’aggiornamento dall’app Garmin Connect oppure dall’orologio o ciclocomputer stesso, aggiornamenti che, come anticipato, Garmin ha iniziato a rilasciare nelle scorse ore e che dovrebbero essere visibili e installabili per tutti nel giro di qualche giorno al massimo.

Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto nulla è tuttavia possibile controllarne la disponibilità accedendo dallo smartwatch o dal ciclocomputer alla sezione Aggiornamento Software dalla pagina Sistema nel menu Impostazioni. Altrimenti, basta collegare via USB l’orologio a un computer e cercare i nuovi aggiornamenti usando il software Garmin Express per computer.

Nell’immagine di copertina c’è Garmin Forerunner 970, di cui qui trovate la nostra recensione