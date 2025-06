Dopo la versione tattica di Fenix 8, denominata Tactix 8 e arrivata sul mercato lo scorso febbraio, Garmin ieri ne ha lanciato sul mercato anche la variante acquatica: Quatix 8. Si tratta di uno sportwatch di fascia molto alta, cioè costoso e completo, con le più recenti funzioni introdotte sui Fenix 8 e qualche extra più specifico pensato per gli appassionati del mare.

Caratteristiche, design e funzioni di Garmin Quatix 8

Design e specifiche tecniche

Garmin Quatix 8 è uno sportwatch disponibile in due varianti, con cassa da 47 e 51 mm, modelli che, ingombri a parte, si differenziano solo per la capacità della batteria e la conseguente autonomia; anche i due schermi, degli AMOLED touchscreen con risoluzione di 454 x 454 pixel, hanno le stesse dimensioni: 1,4 pollici di diametro.

la versione di Garmin Quatix 8 da 47 mm misura 47 mm di larghezza e 13,8 mm di spessore; pesa 73 grammi con il cinturino incluso in silicone con passo da 22 mm;

misura 47 mm di larghezza e 13,8 mm di spessore; pesa 73 grammi con il cinturino incluso in silicone con passo da 22 mm; la versione di Garmin Quatix 8 da 51 mm misura 51 mm di larghezza e 14,7 mm di spessore; pesa 92 grammi con il cinturino incluso in silicone con passo da 26 mm.

Una lente in cristallo zaffiro protegge i display dai graffi e dagli impatti, abbracciati da una lunetta in titanio e una cassa in polimeri fibrorinforzati (plastica riciclata raccolta sulle spiagge) con coperchio posteriore in metallo, materiali che donano all’orologio un aspetto premium garantendo nel contempo una discreta resistenza (è impermeabile fino a 10 atmosfere, circa 100 metri di profondità, secondo quanto dichiarato dal produttore).

Come anticipato, sono per il resto dei Fenix 8, dotati del più recente cardiofrequenzimetro Garmin Elevate Gen5, con il supporto al GPS multi-band (qui per saperne di più) con GLONASS, Galileo, QZSS e Beidou. Presenti anche altoparlanti e microfoni integrati, varie funzioni per le immersioni subacquee, la tecnologia SATIQ, le mappe integrate, 32 GB di memoria interna e tutti i sensori necessari: saturimetro, giroscopio, bussola, accelerometro, termometro, sensore della luce ambientale e anche il sensore di profondità (per rilevamenti fino a 40 metri).

Per quanto riguarda invece la durata della batteria, questi sono i dati dichiarati da Garmin per i due modelli (che tuttavia non contestualizza ulteriormente le situazioni di utilizzo):

Quatix 8 da 47 mm : Smartwatch: fino a 16 giorni (7 sempre acceso) Modalità orologio con risparmio energetico: fino a 23 giorni Solo GPS: fino a 47 ore (37 ore sempre acceso) Tutti i sistemi satellitari: fino a 38 ore (30 ore sempre acceso) Tutti i sistemi satellitari + Multibanda: fino a 35 ore (28 ore sempre acceso) Tutti i sistemi satellitari + Musica: fino a 10 ore Durata massima della batteria in modalità GPS: fino a 81 ore GPS Expedition: fino a 17 giorni

: Quatix 8 da 51 mm : Smartwatch: fino a 29 giorni (13 sempre acceso) Modalità orologio con risparmio energetico: fino a 41 giorni Solo GPS: fino a 84 ore (65 ore sempre acceso) Tutti i sistemi satellitari: fino a 68 ore (54 ore sempre acceso) Tutti i sistemi satellitari + Multibanda: fino a 62 ore (49 ore sempre acceso) Tutti i sistemi satellitari + Musica: fino a 18 ore Durata massima della batteria in modalità GPS: fino a 145 ore GPS Expedition: fino a 31 giorni

:

Funzioni software

Lo stesso discorso fatto in precedenza vale anche per la maggior parte delle funzioni software integrate, con Garmin Quatix 8 che riprende molte funzionalità dei Fenix 8, pur vantando alcuni extra pensati per gli amanti degli sport acquatici e della nautica.

C’è per esempio la funzione per controllare il timone con i comandi vocali, che permette di sfruttare le funzioni di controllo da remoto di determinati chartplotter di Garmin, autopiloti, trolling motor Force e altri. Integra anche varie app per la navigazione e la vela, con vari dati per monitorare le relative attività, ricevere aggiornamenti e allarmi per i cambiamenti della marea, dell’ancora che ara, e per gestire meglio determinate situazioni con varie informazioni utili come l’indicatore di virata, la guida alla linea di partenza o il timer di regata.

Da segnalare anche la cartografia costiera Bluechart G3 completa con i dati di Navionics integrabili (sono venduti separatamente), mappe che si aggiungono a quelle topografiche (le classiche TopoActive di Garmin), alle mappe SkiView delle piste da sci e alle CourseView dei campi da golf, che sono più di 43mila in tutto il mondo.

Garmin Quatix 8, come scrivevamo, integra poi tutte le altre funzioni presenti negli altri smartwatch di Garmin di fascia alta, come i Fenix 8 e i Tactix 8, per monitorare in maniera approfondita la stragrande maggioranza degli sport e per tenere d’occhio la risposta fisica, oltre alle funzioni per la salute, per la sicurezza e varie funzionalità smart (dalle chiamate al polso alle notifiche, passando per i pagamenti contactless alle funzioni di sicurezza e rilevazione), funzioni che, per non dilungarci ulteriormente, vi invitiamo ad approfondire direttamente sul sito web di Garmin.

Prezzi e disponibilità di Garmin Quatix 8

Garmin Quatix 8 è disponibile sul mercato italiano nelle due varianti menzionate: la versione con cassa da 47 mm costa 1099,99 euro, quella da 51 mm costa 1199,99 euro. Si possono acquistare entrambe direttamente sul sito di Garmin, ma dovrebbero arrivare a breve anche su Amazon e presso altri rivenditori terzi autorizzati.