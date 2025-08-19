Seguendo un trend che ormai era partito a fine inverno, le schede grafiche NVIDIA della famiglia GeForce RTX 50 “Blackwell” tornano alla ribalta per un importante taglio di prezzo praticato dalla stessa NVIDIA.

La notizia, riportata dai colleghi di videocardz, ma a quanto pare ormai ufficiale, arriva poco prima del lancio delle varianti GeForce RTX 50 SUPER, molto attese dagli utenti ma allo stesso tempo con un’alta possibilità di cannibalizzare le fasce di mercato (o prezzo se preferite) dove NVIDIA è già presente.

Questo ovviamente non avverrà, perché, come già avvenuto con le generazioni precedenti, i nuovi modelli GeForce RTX 50 SUPER andranno a “sostituire” quelli attuali; per esempio la GeForce RTX 5080 SUPER da 24 GB sostituirà la GeForce RTX 5080 16 GB, la GeForce RTX 5070 SUPER l’attuale GeForce RTX 5070 e così via.

Tornando invece alla notizia di oggi, NVIDIA ha praticato un taglio sul prezzo MSRP, ovvero di listino, che in alcuni casi arriva anche al 10%, una percentuale interessante soprattutto se pensiamo ai modelli di fascia alta. Ma vediamo insieme quali sono i modelli interessati da questa “revisione”.

Le NVIDIA GeForce RTX 50 ora sono più economiche, ma non tutte

Iniziamo subito dicendo che la riduzione del prezzo MSRP riguarda solo alcuni modelli, possiamo dire quelli più costosi o quasi. Stando a quanto riportato infatti, le schede interessate sono: NVIDIA GeForce RTX 5090, NVIDIA GeForce RTX 5080 e GeForce RTX 5070.

Al momento è esclusa la GeForce RTX 5070 Ti, modello che avevamo ritestato di recente e che, come sicuramente saprete, è una di quelle schede per cui non è previsto un design reference NVIDIA, o più semplicemente, la verione Founders Edition.

Non sorprende più di tanto che dall’elenco siano state escluse le soluzioni più economiche come la serie GeForce RTX 5060, compresa la variante 5060 Ti da 8/16 GB e, molto probabilmente la nuova arrivata GeForce RTX 5050 che forse non dovremmo neanche considerare vista la disponibilità.

Ricapitolando, la top di gamma NVIDIA GeForce RTX 5090 32 GB subisce un taglio di prezzo del 9,9%, posizionandosi a quota 2.099 euro di listino; a seguire la GeForce RTX 5080 che da 1.169 euro passa a 1.059 euro (-9,4%), mentre la GeForce RTX 5070 12 GB, scende del 9,2%, riducendo il prezzo da 649 a 589 euro di listino.

Nuovo listino prezzi NVIDIA GeForce RTX 50

Secondo quanto riportato dalla fonte, questo ritocco di prezzo per le GeForce RTX 50 dovrebbe interessare i mercati USA ed EMEA; negli Stati Uniti al momento non c’è ancora traccia di questo aggiustamento della gamma NVIDIA, mentre in Europa il taglio dovrebbe essere visibile già dai prossimi giorni (o ore, chi lo può dire).

A seguire trovate un riepilogo del nuovo listino prezzi per le GeForce RTX 50, torneremo sull’argomento nel corso dei prossimi giorni per verificare l’efficacia di questa ultima mossa in casa NVIDIA.