Ci siamo, dopo tante indiscrezioni, ritardi e posticipi (più o meno dichiarati), oggi riusciamo a condividere con voi le nostre impressioni sulla NVIDIA GeForce RTX 5060, ovvero la proposta più economica di NVIDIA basata su architettura GPU Blackwell. Nelle scorse settimane si è parlato molto di NVIDIA GeForce RTX 5060, non solo perché a breve è previsto il lancio della sua diretta avversaria, la AMD Radeon RX 9060 XT, ma anche perché dopo i risultati ottenuti della GeForce RTX 5060 Ti 8 GB in molti si chiedono se nel 2025 questo quantitativo di VRAM (8 GB appunto) sia o meno una soluzione da valutare in ottica gaming.

La serie GeForce x60 di NVIDIA è stata sempre al centro delle attenzioni degli utenti che approcciano alla fascia bassa del segmento PC gaming, un settore dove i compromessi sono sempre dietro l’angolo (anche per le altre componenti) ma allo stesso tempo si cerca di massimizzare il rapporto prestazioni/prezzo. Non è una questione di fare polemica, ma questo stesso argomento era stato già trattato con la serie di schede grafiche NVIDIA GeForce RTX 40 Ada Lovelace (e relativa serie RTX 4060), quindi a distanza di ormai due anni secondo noi risulta quantomeno lecito porsi la stessa domanda dal punto di vista tecnico.

Tornando alla protagonista di questa recensione, vista l’assenza di una Founders Edition, i modelli di GeForce RTX 5060 che vedremo in giro saranno solo custom, come del resto lo è la Gigabyte GeForce RTX 5060 Gaming OC.

Recensione NVIDIA GeForce RTX 5060: migliora in tutto, ecco come

Dopo aver testato praticamente tutti i modelli della nuova gamma NVIDIA GeForce RTX 50, arrivati alla GeForce RTX 5060 e analizzata la scheda tecnica, possiamo già intuire cosa può offrire il nuovo modello NVIDIA, soprattutto rispetto all’ormai collaudata GeForce RTX 4060. Al pari di quanto visto sui modelli più potenti, la piccola della gamma Blackwell migliora sensibilmente per quanto concerne le unità di elaborazione e la velocità della VRAM, mentre come già discusso rimane invariato il quantitativo di memoria: 8 gigabyte con interfaccia a 128 bit.

La differenza sostanziale però risiede nella tipologia di chip utilizzati da NVIDIA. Mentre GeForce RTX 4060 utilizza GDDR6, con una larghezza di banda pari a 272 GB/s, la nuova GeForce RTX 5060 monta GDDR7 da 28 Gbps che, sempre con lo stesso bus a 128 bit, permettono però di incrementare la larghezza di banda quasi del 65%, ovvero a 448 GB/s.

Tale caratteristica, in coppia con una GPU GB206-250 da 3.840 Cuda Core (+25%), dovrebbe garantire un salto prestazionale tangibile, senza dimenticare che questo tipo di approccio si riflette anche sul numero di RT Core (30) e Tensor Core (120). Viste le peculiarità della GeForce RTX 5060, non sorprende se al pari degli altri modelli RTX 50 il TBP sia lievitato, passando in questo caso 115 watt agli attuali 145 watt (+26%).

Oltre alla dotazione hardware appena vista, con RT Core di quarta generazione e Tensor Core di quinta generazione, non bisogna però dimenticare che la GeForce RTX 5060 può contare su tutte le più recenti tecnologie introdotte da NVIDIA che sfruttano l’Intelligenza Artificiale e non solo.

Tra i punti di forza, anche di questa più economica GeForce RTX 5060, c’è ovviamente il supporto per il DLSS 4 con Multi Frame Generator e modelli Transformer, un vero salto per qualità e prestazioni, soprattutto quando abbiamo a che fare con titoli particolarmente impegnativi che supportano il ray-tracing.

Altre caratteristiche da segnalare sono poi l’interfaccia PCI-E 5.0 (x8), il connettore di alimentazione PCI-E 16pin, che potrebbe essere soppiantato (forse) dai partner con un classico 8pin, finendo col reparto porte, comune a tutte le GeForce RTX 50. Chiudendo il cerchio sulle caratteristiche tecniche, ricordiamo anche che GeForce RTX 5060 supporta il nuovo encoder NVENC di 9a generazione, senza dimenticare altre chicche targate NVIDIA come Reflex 2 e tutte le funzionalità proprietarie introdotte con Blackwell che abbiamo già discusso.

Recensione Gigabyte GeForce RTX 5060 Gaming OC: design e caratteristiche

Gigabyte è stato uno dei partner più attivi di NVIDIA in questo lancio della serie GeForce RTX 50; abbiamo provato praticamente tutte le migliori varianti custom dell’azienda, chiudendo per il momento con quello che dovrebbe essere uno dei modelli più validi anche per l’ultima arrivata in casa NVIDIA, la Gigabyte GeForce RTX 5060 Gaming OC.

La gamma di schede grafiche Gigabyte Gaming è ormai una nostra vecchia conoscenza; si distingue da sempre per un ottimo rapporto qualità/prezzo senza rinunciare a un’estetica curata e un sistema di dissipazione valido che garantisce anche ampi margini in overclock (da non sottovalutare su una GPU del genere).

Fatta questa premessa, la Gigabyte GeForce RTX 5060 Gaming OC si muove nella stessa direzione dei prodotti che l’hanno preceduta di recente. Il produttore per l’occasione ha rivisto il design di dissipatore, scocca e backplate, proponendo un sistema di dissipazione triventola, sicuramente valido, ma a prima vista del tutto sovradimensionato viste le specifiche tecniche e il TBP della GPU.

Le dimensioni sono inferiori ai modelli più potenti come la GeForce RTX 5070 Ti Gaming OC, mentre le linee sono praticamente identiche, compreso il design MULTI-LAYERED VISUAL che prevede un piccolo pannello scorrevole sul fianco della scheda, capace all’occorrenza di coprire i led RGB con il logo aziendale.

Il dissipatore in dotazione è il classico WindForce, con struttura rinforzata, tre ventole ad alte prestazioni Gigabyte Hawk e un sistema di 4 heatpipe in rame che estraggono calore da un’ampia base, sempre realizzata in rame. Dal lato opposto non manca l’ormai iconico Screen Cooling, tipico delle schede Gigabyte, mentre tra le chicche offerte dall’azienda c’è anche il Dual BIOS, solitamente assente su modelli economici come la serie RTX x60.

Ultimo, non per importanza, segnaliamo che (come previsto) Gigabyte ha optato per un connettore di alimentazione PCI-E 8pin, rendendo sicuramente la vita più semplice agli utenti, senza contare che quest’ultimo risulta più che sufficiente per gestire la GeForce RTX 5060.

Scheda tecnica Gigabyte GeForce RTX 5060 Gaming OC

Riassumiamo per comodità tutte le specifiche tecniche della Gigabyte GeForce RTX 5060 Gaming OC, confrontata per l’occasione con la sua antenata, la GeForce RTX 4060, ormai una vera e propria veterana nel segmento PC gaming di fascia bassa.

Gigabyte GeForce RTX 5060 Gaming OC GPU GB206-250

Streaming Multiprocessor 30

Cuda Core 3.840

Tensor Core 120

TMU 48

RT Core 30

Frequenza GPU 2.595 MHz (Reference 2.497 MHz)

Memoria 8 GB GDDR7

Velocità memoria 28 Gbps

Interfaccia memoria 128 bit

Larghezza di banda memoria 448 GB/s

Alimentazione 1x PCI-E 16pin

TBP 145 watt

Interfaccia PCI-E 5.0

Output video 3x Display Port 2.1b, 1x HDMI 2.1a

NVIDIA GeForce RTX 4060 GPU AD107

Streaming Multiprocessor 24

Cuda Core 3.072

Tensor Core 96

TMU 96

RT Core 24

Frequenza Boost GPU 2.460 MHz

Memoria 8 GB GDDR6

Velocità memoria 17 Gbps

Interfaccia memoria 128 bit

Larghezza di banda memoria 272 GB/s

Alimentazione 1x PCI-E 16pin

TBP 115 watt

Interfaccia PCI-E 4.0

Output video 3x Display Port 1.4a, 1x HDMI 2.1

Recensione Gigabyte GeForce RTX 5060 Gaming OC: la nostra prova

Dopo questo breve confronto sulla carta tra vecchia e nuova generazione, la Gigabyte GeForce RTX 5060 Gaming OC passa inevitabilmente sulla bench-test per i nostri test di rito. Per l’occasione rileveremo le prestazioni della nuova arrivata, confrontandola con tutti gli altri modelli presenti nel nostro database; all’appello manca ancora la Radeon RX 9060 XT di AMD, ma tra pochi giorni potremo fare finalmente anche questo confronto.

Detto questo, ecco la piattaforma hardware che utilizzeremo per i test di oggi:

Schede video: Gigabyte GeForce RTX 5060 Gaming OC NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB NVIDIA GeForce RTX 5090 NVIDIA GeForce RTX 5080 NVIDIA GeForce RTX 4090 NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti NVIDIA GeForce RTX 5070 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER NVIDIA GeForce RTX 4060 AMD Radeon RX 9070 AMD Radeon RX 7900 XTX AMD Radeon RX 7600 XT Intel Arc B580

Processore: Intel Core i9-14900K (Profilo Extreme)

Dissipatore: NZXT KRAKEN ELITE F360 RGB CORE

RAM: 32 GB Corsair Dominator Titanium RGB DDR5 7.400 MT/s

Scheda madre: MSI MAG Z790 Tomahawk MAX WiFi

Storage SSD: Corsair MP600 PRO LPX 2 TB – PCI-E Gen 4.0

Alimentatore: ASUS TUF GAMING 850G

Sistema Operativo: Windows 11 PRO e driver aggiornati all’ultima versione disponibile

Riguardo i benchmark, a seguire trovate l’elenco completo di giochi e applicativi, ricordando che in ambito gaming abbiamo considerato le tre risoluzioni più diffuse tra i gamer, ovvero 1080P/1440P/2160P.

Giochi e benchmark grafici:

3DMark Fire Strike Ultra

3DMark Time Spy Extreme

3DMark Port Royal

3DMark Steel Nomad

3DMark Speedway

Final Fantasy XIV

CS GO 2

Overwatch 2

Borderland 3

Rainbow Six Extraction

Hitman World of Assassination

Asssassin’s Creed Mirage

F1 2022

Control

Cyberpunk 2077

Alan Wake 2

Benchmark produttività:

Geekbench AI

Geekbench 6 Open CL

V-Ray

Indigo

Blender Open Data

Gigabyte GeForce RTX 5060 Gaming OC: test termici, consumi e overclock

Partiamo con i test relativi al sistema di dissipazione, una soluzione a tripla ventola che visto il TBP della scheda già sulla carta non dovrebbe avere problemi a tenere a bada la GPU della GeForce RTX 5060 (145 watt). Nonostante Gigabyte abbia previsto il modello più compatto del suo WindForce, l’abbinamento delle tre ventole con il compatto ma denso corpo dissipante con heatpipe garantisce di non superare mai i 66 °C.

Per chi invece pensa di settare personalmente le ventole, notiamo che lo scarto tra il 50% e il 75% del regime rotativo non porta a uno stravolgimento delle temperature, mentre la rumorosità aumenta sensibilmente. Al 100% rileviamo ovviamente le migliori prestazioni possibili, il tutto con una rumorosità di 53 dBA, che non sono pochi ma decisamente inferiori a quanto visto su altri modelli con lo stesso design.

Riguardo i consumi, confermiamo che la scheda non supera i 146 watt sotto FurMark, mentre nei giochi siamo nettamente sotto, a meno di non portare la scheda alla corda (vedi 4K con ray-tracing ad esempio). Chiudendo con l’overclock, anche la GeForce RTX 5060 si conferma molto propensa a operare fuori specifica, garantendoci un +300 MHz sulla GPU e + 4 Gbps sugli 8 GB di VRAM; piccola nota, il Power Limit si può alzare solo 6%.

Gigabyte GeForce RTX 5060 Gaming OC: come va nei giochi

In molti aspettavano i benchmark della GeForce RTX 5060 che, allo stesso tempo, non nascondeva tante sorprese come del resto confermano i grafici a seguire.

I test sintetici del 3DMark rispecchiano più o meno le specifiche tecniche delle schede a confronto, mentre nei giochi le cose non cambiano molto e vediamo una GeForce RTX 5060 che fa quello che dice NVIDIA, ovvero garantire oltre 100 FPS a 1080P nei giochi più diffusi.

La scheda NVIDIA batte quasi sempre le rivali di pari fascia, mentre mostra il fianco quando saliamo con la risoluzione; forse può cavarsela in qualche titolo a 1440P, ma in 4K e quando abilitiamo il ray-tracing non possiamo fare a meno del DLSS 4, ormai fondamentale e comunque non miracoloso in alcuni titoli dove 8 GB di VRAM sono troppo pochi.

Test produttività, rendering e AI

I test relativi alla produttività vanno più o meno nella stessa direzione, con la GeForce RTX 5060 nettamente più veloce di Intel Arc B580 e GeForce RTX 4060; lo scarto con la GeForce RTX 5060 Ti 16 GB varia in base all’applicativo, mentre notiamo uno stacco più marcato su Blender.

Quanto costa e dove acquistare Gigabyte GeForce RTX 5060 Gaming OC

Contrariamente a quanto ci si aspettava, la NVIDIA GeForce RTX 5060 8 GB è già ampiamente disponibile presso i maggiori rivenditori di settore e partner NVIDIA. L’azienda ci comunica che il prezzo di listino per l’Italia è di 329 euro, cifra che coincide con quando possiamo verificare su Amazon.

La versione custom in prova, Gigabyte GeForce RTX 5060 Gaming OC si può trovare a 369 euro, mentre vicino all’MSRP troviamo il modello WindForce. A seguire qualche link per l’acquisto:

Considerazioni

Tirando le somme su questa ultima GPU NVIDIA Blackwell, almeno per il momento, possiamo affermare senza dubbio che la nuova proposta NVIDIA si posiziona più o meno dove dice l’azienda. GeForce RTX 5060, in questa versione custom Gaming OC di Gigabyte, riesce realmente a garantire i 100+ FPS con dettagli al massimo e risoluzione 1080P, un traguardo che però era stato più o meno raggiunto già con la serie GeForce RTX 40 Ada Lovelace.

La nuova architettura GPU aiuta sicuramente la GeForce RTX 5060 nel ray-tracing, inoltre la possibilità di sfruttare il DLSS 4 con MFG può dare una spinta, senza però permettere di giocare bene a 1440P o in 4K (anche se dipende da titolo e dettagli). Per questo motivo ribadiamo che GeForce RTX 5060 è un aggiornamento consigliato più che altro a chi proviene da una scheda grafica datata, come una serie RTX 20 o RTX 30 (o precedenti), risultando comunque superiore a una Arc B580; staremo a vedere invece come si posizionerà rispetto alla sua diretta avversaria di casa AMD, la Radeon RX 9060 XT cheesta arrivando.