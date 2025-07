Torniamo sull’argomento schede grafiche per il gaming, uno dei temi caldi di questo 2025 nel mercato PC che, dopo solo qualche settimana di relativa “calma”, torna sotto la nostra attenzione per via degli ultimi aggiornamenti sulle prossime NVIDIA GeForce RTX 50 SUPER.

Dopo il lancio della GeForce RTX 5060 8 GB, ma anche prima, erano già emersi i primi dettagli sulle probabili mosse di NVIDIA, indiscrezioni che volevano l’azienda puntare soprattutto su un netto aggiornamento del reparto VRAM.

Secondo quanto riportato dai colleghi di TweakTown, in linea con i rumor delle ultime settimane, tali voci sarebbero del tutto fondate, aggiungendo tra l’altro che la data di lancio delle GeForce RTX 50 SUPER non sarebbe neanche tanto lontana. Ma cerchiamo insieme di fare il punto della situazione.

NVIDIA GeForce RTX 50 SUPER: in arrivo nuove GPU dotate di 24 GB GDDR7 entro fine anno

Prima di riassumere quello che sappiamo sulla prossima serie NVIDIA GeForce RTX 50 SUPER, facciamo una breve premessa per fare il punto sulla situazione attuale e i relativi valori in campo tra i due competitor di settore, ovvero NVIDIA e AMD. NVIDIA, inutile nasconderlo, detiene tuttora lo scettro prestazionale nel segmento GPU, al netto di quello che si può dire su consumi, problematiche di connettori o altre casistiche legate ai driver.

AMD, che in partenza aveva già dichiarato di non poter competere con NVIDIA Blackwell e la sua GeForce RTX 5090 (e 5080 aggiungiamo), ha invece spiazzato tutti, in particolare con una medio-gamma come la Radeon RX 9070 XT, molto vicina all’ottima GeForce RTX 5070 Ti.

Ma non è tutto. Voci di corridoio (insistenti) vogliono AMD pronta a un colpo di scena; da settimane infatti si parla di un’inedita GPU Radeon top di gamma con 32 GB di VRAM, secondo noi una realtà visto che NVIDIA sembra voler accelerare i tempi senza alcuna motivazione sensata.

Proprio per questo motivo, il lancio delle GeForce RTX 50 SUPER sarebbe già stato programmato entro il 2025, a quanto pare entro la fine del quarto trimestre dell’anno. Al momento non abbiamo una conferma ufficiale, ma la fonte è abbastanza attendibile, senza contare che la finestra temporale sembra sensata visto che in quel periodo dovrebbero debuttare anche i processori Intel Arrow Lake-S Refresh.

Cosa aspettarsi dalle NVIDIA GeForce RTX 50 SUPER in termini tecnici

Al pari delle precedenti generazioni, la varianti SUPER delle schede video NVIDIA GeForce hanno sempre portato un aggiornamento hardware più o meno marcato, possiamo dire in base all’ architettura del momento. NVIDIA quindi metterà mano alle unità di calcolo, vedi Cuda Core, RT Core e Tensor Core, ma a quanto pare sarà il reparto memoria a giovare di più da questa revisione.

Pare infatti confermato, anche attraverso i produttori di memoria partner di NVIDIA, che le GeForce RTX 50 SUPER monteranno chip di memoria GDDR7 da 24 Gbit con capacità quindi di 3 GB e non 2 GB come avviene ora. Di conseguenza, tutti gli attuali modelli GeForce RTX 50 “lisci” da 16 GB con interfaccia a 256 bit potranno essere aggiornati a 24 GB, mentre quei modelli che sfruttano un BUS dati a 192 bit potranno supportare fino a 18 GB di VRAM.

La fonte ha condiviso non solo dettagli generici, ma anche le possibili caratteristiche degli inediti modelli che potrebbero giungere sul mercato: GeForce RTX 5070 SUPER, GeForce RTX 5070 Ti SUPER e GeForce RTX 5080 SUPER.

Partiamo dalla più potente, la GeForce RTX 5080 SUPER che, almeno dal punto di vista delle unità di elaborazione, non dovrebbe cambiare tanto visto che la RTX 5080 liscia utilizza già il chip GB203 più potente. Si pensa quindi che la variante SUPER porterà un incremento della memoria, da 16 a 24 GB, legato a un incremento di clock di VRAM (32 Gbps si vocifera) e GPU, con relativo aggiustamento del TBP.

Anche la GeForce RTX 5070 Ti SUPER potrebbe subire lo stesso trattamento (da 16 GB a 24 GB), mentre quella che dovrebbe migliorare sostanzialmente sarà come al solito la GeForce RTX 5070 SUPER, non a caso destinata alla fascia media.

In questo caso, NVIDIA avrebbe previsto un incremento degli Streaming Multiprocessor e più in generale di tutte le unità di calcolo. La GPU quindi potrebbe offrire 6.400 Cuda Core, 50 RT Core per il ray-tracing e ben 200 Tensor Core; non è chiaro se la memoria aumenterà fino a 18 GB (pensiamo di no), ma di sicuro ci sarà un impatto, magari leggero, sul Total Board Power.

NVIDIA GeForce RTX 50 SUPER: possibili prezzi e specifiche tecniche

Come anticipato sopra, le NVIDIA GeForce RTX 50 dovrebbero debuttare entro fine anno; non è chiaro in realtà se tutta la gamma o il primo della serie. Per i prezzi ci aspettiamo che NVIDIA segua lo stesso approccio della linea GeForce RTX 40, ma aspettiamo ancora per avere qualche dato in più sulle vendite degli attuali modelli di fascia alta come GeForce RTX 5080 e GeForce RTX 5070 Ti.

A seguire un riepilogo sulle possibili caratteristiche delle prossime NVIDIA GeForce RTX 50 SUPER, ribadiamo non ufficiali.

NVIDIA GeForce RTX 5080 SUPER

GPU GB203-400

Streaming Multiprocessor 84

Cuda Core 10.752

Tensor Core 336

TMU 336

RT Core 84

Frequenza GPU >2.800 MHz

Memoria 24 GB GDDR7

Velocità memoria 32 Gbps

Interfaccia memoria 256 bit

Alimentazione 1x PCI-E 16pin

TBP >320 watt

Interfaccia PCI-E 5.0 x16

Output video 3x Display Port 2.1a, 1x HDMI 2.1b

NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti SUPER

GPU GB203-300

Streaming Multiprocessor 70

Cuda Core 8.960

Tensor Core 280

TMU 280

RT Core 70

Frequenza GPU >2.600 MHz

Memoria 24 GB GDDR7

Velocità memoria 30 Gbps

Interfaccia memoria 256 bit

Alimentazione 1x PCI-E 16pin

TBP >300 watt

Interfaccia PCI-E 5.0 x16

Output video 3x Display Port 2.1a, 1x HDMI 2.1b

NVIDIA GeForce RTX 5070 SUPER