Cosa vedere tra le novità Disney+ di luglio 2025 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming, arrivato in Italia ormai da più di cinque anni, è sempre al lavoro per ampliare la sua offerta e il suo catalogo, che anche questo mese estivo accoglierà diverse novità. Andiamo a scoprire insieme i film e le serie TV da guardare su Disney+ durante questo periodo, tra i contenuti originali Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic o le novità targate Star.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Disney+ a luglio 2025, siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione di novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita in questi giorni sul catalogo della piattaforma. Se siete pronti andiamo a scoprire tutto partendo come sempre dai film. Abbonatevi qui per non perdervi niente.

Cosa guardare su Disney+ a luglio 2025

Film in uscita su Disney Plus

Prophecy

Apriamo le novità Disney+ di luglio 2025 da vedere con Prophecy, film diretto da Jacopo Rondinelli tratto dall’omonimo manga di Tetsuya Tsutsui (con un cambio di location, da Tokyo a Torino). Un enigmatico eroe mascherato, Paperboy, e un gruppo di giovani “Robin Hood” del food delivery utilizzano il potere del web per smascherare potenti corrotti, dando vita a un’avvincente action comedy che unisce azione, comicità, attualità e giustizia sociale. Un intreccio narrativo appassionante per un’avventura indimenticabile.

Disponibile in streaming dall’11 luglio 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Prophecy.

JAWS @ 50: The definitive inside story (speciale National Geographic)

Proseguiamo cambiando subito genere con JAWS @ 50: The definitive inside story, speciale firmato National Geographic che celebra il film che ha rivoluzionato Hollywood, a 50 anni dal suo arrivo nelle sale. Insieme a Steven Spielberg, il documentario ripercorre lo straordinario viaggio che va dal romanzo bestseller di Peter Benchley fino a uno dei film più iconici mai realizzati. Con filmati d’archivio inediti e interviste ad acclamati registi hollywoodiani, scienziati e ambientalisti, svela il caos dietro le quinte e come il film sia diventato il primo blockbuster estivo, ispirando una nuova ondata di registi e aprendo la strada alla tutela degli squali che continua ancora oggi.

Disponibile in streaming dall’11 luglio 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Jaws @ 50: the definitive inside story.

Zombies 4: L’alba dei vampiri (original)

Da vedere questo mese anche Zombies 4: L’alba dei vampiri, quarto capitolo della saga. Nei primi tre film, Zed e Addison hanno fatto incontrare umani e mostri nella loro città natale, Seabrook. Ora, una nuova avventura si prospetta per il duo quando il loro viaggio estivo prende una piega inaspettata, facendoli finire nel bel mezzo di un’altra rivalità tra mostri: “Daywalkers” contro Vampiri. Le tensioni aumentano quando Zed e Addison si ritrovano a fare da consiglieri del campo tra le due fazioni soprannaturali opposte. Con l’aiuto di Eliza e Willa, devono provare a convincere i nemici giurati Nova e Victor a cercare di unire i loro mondi in guerra prima che una minaccia ancora più grande li metta tutti in pericolo. Ci riusciranno?

Disponibile in streaming dall’11 luglio 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Zombies 4: L’alba dei vampiri.

La saga di Transformers

Disney+ accoglie sei film della saga cinematografica di Transformers, basata sulla linea di giocattoli dei Transformers e sulle serie animate Hasbro e Takara Tomy degli anni ottanta: si parte con il primo capitolo, uscito nel 2007 e si arriva fino al quinto, Transformers: L’ultimo cavaliere, passando per Transformers: La vendetta del caduto, Transformers 3 e Transformers 4: L’era dell’estinzione, affiancati dal prequel Bumblebee. Diverse migliaia di anni fa, il pianeta Cybertron fu consumato da una guerra civile tra le due fazioni di Transformer: gli Autobot, guidati da Optimus Prime, che combattevano per la pace e la giustizia e i Decepticon, guidati da Megatron, che invece combattevano per la tirannia. L’oggetto della guerra era il possesso dell’AllSpark, un manufatto mistico in grado di creare mondi e la vita su di essi. Optimus lo spedì nello spazio profondo per non farlo cadere nella mani dello spietato Megatron, ma il leader dei Decepticon riuscì a localizzarlo sulla Terra. Nel 1895 l’esploratore Archibald Witwicky scoprì casualmente la carcassa aliena che impresse accidentalmente le coordinate dell’AllSpark nei suoi occhiali. Nel presente, questi ultimi sono finiti in possesso del suo pronipote Sam Witwicky (Shia LaBeouf), un ragazzo eccentrico che riesce a comprarsi un’auto tutta sua: si tratta di una Chevrolet Camaro arrugginita… dotata di vita propria. Sam e la sua cotta del liceo Mikaela Banes (Megan Fox) si ritroveranno coinvolti in una vera guerra.

Disponibile in streaming dal 16 luglio 2025.

La vita segreta delle mogli mormoni – stagione 2 (Reunion Episode)

Dopo la scioccante conclusione della seconda stagione, arrivata sulla piattaforma lo scorso maggio, il conduttore Nick Viall riunisce tutti i membri di #MomTok e #DadTok per scoprire segreti e scandali, filmati mai visti prima e un annuncio a sorpresa nella prima reunion di La vita segreta delle mogli mormoni. La serie segue le vite di Taylor Frankie Paul, Demi Engemann, Jen Affleck, Jessi Ngatikaura, Layla Taylor, Mayci Neeley, Mikayla Matthews, Whitney Leavitt e Miranda McWhorter.

Disponibile in streaming dal 17 luglio 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale della reunion della seconda stagione di La vita segreta delle mogli mormoni 2.

Titanic: La rinascita digitale (speciale National Geographic)

Da non perdere tra le novità Disney+ di luglio 2025 Titanic: La rinascita digitale, uno speciale National Geographic che vede protagonista una delle navi più famose della storia. Si tratta di un rivoluzionario documentario di 90 minuti che offre uno sguardo senza precedenti al disastro navale più celebre della storia, di cui quest’anno ricorre il 113° anniversario. Con un accesso esclusivo a tecnologie di scansione sottomarina all’avanguardia, con più di 715.000 scatti digitali, lo speciale svela la replica più precisa mai creata del Titanic: un gemello digitale in scala 1:1, accurato fino al rivetto.

Disponibile in streaming dal 18 luglio 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Titanic: La rinascita digitale.

Serie TV da vedere su Disney+

Adults (original)

Apriamo le novità Disney+ da guardare a luglio 2025 lato serie TV con Adults, serie comedy originale FX che segue un gruppo di ventenni di New York che cercano di essere brave persone,

nonostante ci sia ancora molta strada da fare. Samir, Billie, Paul Baker, Issa e Anton condividono pasti, ansie e, occasionalmente, gli spazzolini da denti. Nel corso della stagione composta da otto episodi, i coinquilini affrontano la Responsabilità con la R maiuscola, con svariati risultati.

Disponibile in streaming dal 2 luglio 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Adults.

American Dad – stagione 19

Arriva questo mese la diciannovesima stagione di American Dad, popolare serie animata creata da Seth MacFarlane che racconta le avventure della famiglia Smith, che vive a Langley Falls, Virginia. La famiglia è composta da Stan Smith, agente della CIA repubblicano, dalla moglie Francine e dai due figli adolescenti Hayley e Steve. Si aggiungono come sempre Roger, un alieno che ha salvato Stan dall’Area 51, e Klaus, un uomo nel corpo di un pesce rosso risultato di un esperimento della stessa CIA e che parla con accento tedesco.

Disponibile in streaming dal 2 luglio 2025.

Quell’uragano di figlia

Dopo Quell’uragano di papà e L’uomo di casa, Tim Allen torna sul “piccolo” schermo con una nuova sitcom: da vedere tra le novità Disney+ di luglio Quell’uragano di figlia, che vede Allen affiancato da Kat Dennings (2 Broke Girls). Il vedovo Matt è il testardo proprietario della Parker Customs, un’officina che restaura auto d’epoca. Quando sua figlia Riley e i suoi figli adolescenti si trasferiscono a casa sua, il vero restauro ha inizio. Crescendo, Riley si è spesso scontrata con suo padre, finché non ha deciso di andarsene per sposare il ragazzo che lui odiava. Ma, ora che ha divorziato, è costretta a tornare nella casa di famiglia, sperando che lei e suo padre riescano questa volta a far funzionare le cose. Nel cast anche Seann William Scott, Maxwell Simkins, Barrett Margolis, Daryl Mitchell e Jenna Elfman.

Disponibile in streaming dal 9 luglio 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Quell’uragano di figlia.

Godfather of Harlem – stagione 4

Le novità Disney+ di luglio includono la quarta stagione di Godfather of Harlem, serie drammatica Star Original con protagonista Forest Whitaker. Racconta del ritorno del criminale Bumpy Johnson ad Harlem dopo che ha trascorso dieci anni di prigione: al suo rientro, il quartiere si trova sotto il controllo della mafia italiana, e Bumpy deve affrontare la nuova realtà nel tentativo di riprendere il controllo del suo territorio e dei suoi affari. Nella quarta stagione, Bumpy continua la sua sanguinosa guerra per il controllo di Harlem, mentre affronta l’emergere di un potenziale rivale nel gangster appena arrivato Frank Lucas. Dopo la tragica morte di Malcolm X, Bumpy deve anche fare i conti con il coinvolgimento di sua figlia Elise nelle Pantere Nere.

Disponibile in streaming dal 16 luglio 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale della quarta stagione di Godfather of Harlem.

Washington Black (original)

Da vedere questo mese Washington Black, serie originale basata sull’omonimo romanzo bestseller e interpretata da Sterling K. Brown (anche produttore esecutivo). Segue l’odissea ottocentesca di George Washington “Wash” Black, un ragazzino di undici anni nato in una piantagione di canna da zucchero delle Barbados, che grazie alla sua prodigiosa mente scientifica si incammina verso un inaspettato destino. Quando uno straziante incidente lo costringe alla fuga, Wash si ritrova coinvolto in un’avventura in giro per il mondo che mette in discussione e trasforma la sua idea di famiglia, libertà e amore. Affrontando terre inesplorate e ostacoli insormontabili con l’aiuto di uno strano mezzo volante, Wash trova il coraggio di immaginare un futuro oltre i confini della società in cui è nato. Il suo viaggio lo porta attraverso l’America, i freddi mari artici, le guglie gotiche della vecchia Europa e i deserti del Nord Africa, il tutto stando sempre un passo avanti a un letale cacciatore di taglie. Nel cast Ernest Kingsley Jr., Rupert Graves, Iola Evans, Edward Bluemel, Sharon Duncan-Brewster, Eddie Karanja, Tom Ellis e Sterling K. Brown. Tutti gli episodi (otto) sono disponibili contemporaneamente.

Disponibile in streaming dal 23 luglio 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Washington Black.

Cosa guardare su Disney+, le altre serie TV e i film consigliati per luglio

Oltre alle novità che abbiamo visto qui sopra, a luglio sono in arrivo ulteriori contenuti, con nuovi episodi di serie già presenti e diversi finali di stagione (con gli ultimi episodi di Ironheart e Doctor Odyssey, e delle quarte stagioni di Abbott Elementary e Welcome to Wrexham) e non solo. Ecco cos’altro vedere questo mese su Disney+:

Fratelli Caputo (stagione 1) – 2 luglio 2025

Ironheart (stagione 1, episodi 4-6, finale di stagione) – 2 luglio 2025

Abbott Elementary (stagione 4, finale di stagione) – 2 luglio 2025

Wild Crime: Eleven Skulls (stagione 4, lingua originale) – 2 luglio 2025

Will Trent (stagione 3, finale di stagione) – 2 luglio 2025

Bartie Gregory: A Tu per Tu con gli Squali (speciale, lingua originale) – 6 luglio 2025

Doctor Odyssey (finale di stagione) – 9 luglio 2025

A spasso per il mondo (collezione di cortometraggi) – 9 luglio 2025 The Academy I scream, you scream Sophie and the Baron Camp Alec

Welcome to Wrexham (stagione 4, finale di stagione) – 10 luglio 2025

Tracker (stagione 2, finale di stagione) – 16 luglio 2025

Zarna Garg: Practical People Win – 18 luglio 2025

I Greens in città, il film: Vacanza nello spazio – 18 luglio 2025

Mickey Mouse Clubhouse+ – 22 luglio 2025

Kiff (stagione 2) – 23 luglio 2025

Bob’s Burgers (stagione 14) – 23 luglio 2025

Path of the Panther (National Geographic) – 25 luglio 2025

Uragano Katrina: corsa contro il tempo (National Geographic) – 28 luglio 2025

Miley Cyrus: Something Beautiful – 30 luglio 2025

Criminal Minds: Evolution (stagione 18, nuovi episodi)

Vi ricordiamo che da un po’ sono cambiate le condizioni generali di abbonamento, con Disney Plus che ha introdotto limitazioni sulla condivisione delle password. Dal 1° novembre 2023 Disney+ ha portato al debutto il suo piano di abbonamento con pubblicità, che si affianca a due opzioni senza inserzioni: potete scegliere tra Standard con pubblicità a 5,99 euro al mese, Standard a 9,99 euro al mese (o 99,90 euro all’anno) o Premium (con 4K, a 13,99 euro al mese o 139,90 euro all’anno).

Più di recente, Disney+ ha avvisato i propri abbonati con un’ulteriore e-mail, che include tutti i cambiamenti relativi alla condivisione dell’account, agli utenti extra e alla possibilità di sospensione dell’account in caso di utilizzo di un blocco della pubblicità; queste novità sono entrate in vigore alla fine di agosto 2024: chi lo desidera può aggiungere un utente extra esterno al nucleo familiare al costo di 5,99 euro al mese oppure di 4,99 euro al mese con il piano Standard con pubblicità. L’utente extra ha accesso ai contenuti della persona titolare dell’abbonamento, può creare un solo profilo e riprodurre i contenuti su un dispositivo per volta.

Abbonatevi qui a Disney+

Queste dunque le migliori novità da vedere su Disney+ a luglio 2025 tra film, serie TV e originals. Se state cercando le novità per gli altri servizi di streaming potete cliccare sui link qui sotto e continuare a seguirci, facendoci nel frattempo sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box: cosa guarderete questo mese?