Non vedete l’ora di scoprire le novità Netflix di luglio 2025 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming accoglie ogni mese tanti nuovi contenuti, e anche questo non fa eccezione. Andiamo quindi a scoprire insieme cosa guardare su Netflix durante questo mese estivo, ricco di film e serie TV da non perdere.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Netflix a luglio 2025 siete capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita sul catalogo del popolare servizio di streaming, ordinate in base alla data di uscita. Partiamo come sempre con i film.

Cosa guardare su Netflix a luglio 2025

Film in uscita su Netflix

The Old Guard 2 (original)

Apriamo le novità Netflix da vedere a luglio 2025 con The Old Guard 2, sequel dell’action con Charlize Theron uscito nel 2020. Andy (Charlize Theron) e la sua squadra di guerrieri immortali tornano con una rinnovata determinazione nella loro missione per proteggere il mondo. Mentre Booker (Matthias Schoenaerts) è ancora in esilio dopo il suo tradimento e Quynh (Veronica Ngô) in cerca di vendetta dopo essere fuggita dalla sua prigione sottomarina, Andy è alle prese con la sua ritrovata mortalità quando emerge una misteriosa minaccia che potrebbe mettere a repentaglio tutto ciò per cui ha lavorato per migliaia di anni. Andy, Nile (KiKi Layne), Joe (Marwan Kenzari), Nicky (Luca Marinelli) e James Copley (Chiwetel Ejiofor) chiedono l’aiuto di Tuah (Henry Golding), un vecchio amico che potrebbe fornire la chiave per svelare il mistero dell’esistenza immortale. Sequel emozionante e adrenalinico tratto dal mondo creato da Greg Rucka e dall’illustratore Leandro Fernandez. Nel cast anche Uma Thurman.

Disponibile in streaming dal 2 luglio 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di The Old Guard 2.

Taylor vs. Serrano: conto alla rovescia (documentario original + evento live)

Gli appassionati di pugilato non possono perdersi Taylor vs Serrano: conto alla rovescia, documentario narrato da Uma Thurman (nella versione originale) che ripercorre l’intenso percorso e i preparativi di Katie Taylor e Amanda Serrano durante l’allenamento per il terzo incontro della loro storica trilogia, che sarà trasmesso in diretta su Netflix sabato 12 luglio alle 2:00 del mattino ora italiana. Sulla piattaforma arriverà infatti anche Katie Taylor vs. Amanda Serrano 3, evento in diretta trasmesso dal Madison Square Garden di New York: per la prima volta nella storia dello stadio si disputerà un incontro di pugilato professionistico femminile: l’indiscussa campionessa irlandese Katie Taylor affronterà Amanda Serrano, pioniera della boxe portoricana di Brooklyn e campionessa in sette categorie di peso, nell’ultimo capitolo di una trilogia imperdibile. L’incontro vede affrontarsi l’indiscussa campionessa dei pesi superleggeri, Katie Taylor (24-1, 6 KO) e la pioniera della boxe portoricana di Brooklyn, campionessa mondiale unificata dei pesi piuma, Amanda “The Real Deal” Serrano (47-3-1, 31 KO).

Disponibile in streaming dal 3 luglio 2025 (documentario) e dal 12 luglio 2025 (evento) . Qui potete vedere il trailer ufficiale di Taylor vs. Serrano: conto alla rovescia.

Ziam (original)

Da guardare su Netflix questo mese di luglio c’è anche Ziam, film da non perdere per gli amanti degli zombie che racconta la storia di un tenace lottatore di Muay Thai che affronta un’epidemia all’interno di un ospedale per salvare la sua ragazza. In un mondo desolato dove tutti lottano per sopravvivere, l’ex lottatore professionista Singh ha deciso di abbandonare la sua pericolosa carriera per tornare nella città natale e trascorrere il resto della vita accanto a Rin, la sua ragazza. Ma il suo sogno si infrange quando l’ospedale in cui la donna lavora come medico viene improvvisamente invaso da un’orda di zombie assetati di sangue. Affidandosi al suo istinto da combattente, Singh rischia la vita per correre in suo aiuto e proteggerla insieme a Buddy, un ragazzino incontrato in quella realtà caotica. Mentre la situazione precipita, Singh dovrà dimostrare coraggio, resistenza e combattività facendosi largo a suon di calci e pugni tra gli zombie sanguinari.

Disponibile in streaming dal 9 luglio 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Ziam.

Almost Cops (original)

In arrivo Almost Cops, film che unisce giallo, azione e commedia. L’integerrimo agente investigativo speciale Ramon (Jandino Asporaat) è deciso a rendere più sicuro il suo quartiere di Rotterdam, ma è costretto a lavorare con Jack (Werner Kolf), uno spregiudicato ex detective temporaneamente retrocesso di grado e assegnato alla sua squadra dopo un incidente. Lavorando insieme, questi due opposti scoprono di avere in comune più di quanto si aspettavano: la perdita di una persona cara che è stata assassinata. Ramon e Jack diventano una squadra vincente e fanno di tutto per rintracciare il colpevole, svelando segreti inaspettati e avvicinandosi sempre di più alla verità.

Disponibile in streaming dall’11 luglio 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Almost Cops.

Apocalisse ai tropici (documentario, original)

Tra le novità da guardare anche Apocalisse ai tropici, documentario sulla scia del lungometraggio candidato agli Oscar Democrazia al limite nel quale viene ritratta con uno sguardo lucido e poetico un’epoca segnata da profonda confusione e disperazione. Quando finisce una democrazia e inizia una teocrazia? Petra Costa indaga sulla crescente influenza dei leader cristiani evangelici sulla politica brasiliana, con un accesso del tutto eccezionale alle principali figure politiche del paese, tra cui il presidente Lula, l’ex presidente Bolsonaro e il più noto televangelista brasiliano: un pastore carismatico che aspira a diventare il burattinaio del leader dell’estrema destra. Il documentario esplora il ruolo cruciale del movimento evangelista nel recente periodo di instabilità politica e approfondisce la teologia apocalittica che ne ispira i protagonisti. Collegando passato e presente, la regista ci immerge nelle contraddizioni di una democrazia giovane appesa a un filo, offrendo al mondo uno spunto di riflessione.

Disponibile in streaming dal 14 luglio 2025.

Un tipo imprevedibile 2 (original)

Da non perdere questo mese Un tipo imprevedibile 2, commedia diretta da Kyle Newacheck con Adam Sandler, Margaret Qualley, Julie Bowen, Christopher McDonald e Ben Stiller. Si tratta del sequel del film uscito nel 1996, e conserva parte del cast originale. Dopo 22 anni di vittorie nel Pro Golf Tour, Happy Gilmore scopre che la nonna è passata a miglior vita e torna a casa, dove viene sfidato a duello da una nuova nemesi, il detestabile Sappy Jones. Al fianco di Happy, stavolta ci sarà un alleato inaspettato, il suo vecchio rivale Shooter McGavin. La pellicola promette di mantenere lo stile comico e le esilaranti scenate del personaggio originale.

Disponibile in streaming dal 25 luglio 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Un tipo imprevedibile 2.

Serie TV da vedere su Netflix

Attack on London: caccia agli attentatori del 7 luglio (docuserie, original)

Da non perdere questo mese Attack on London: caccia agli attentatori del 7 luglio, docuserie che racconta la storia di uno degli attacchi terroristici più devastanti mai avvenuti sul suolo britannico e delle tre settimane di panico, paranoia e caccia all’uomo che hanno cambiato la Gran Bretagna. Il 7 luglio 2005, quattro uomini britannici si fanno saltare in aria nel sistema di trasporto londinese, causando 52 morti e oltre 700 feriti. Un secondo attacco fallito, due settimane dopo, scatena la più grande caccia all’uomo della Gran Bretagna portando all’uccisione di un uomo innocente da parte della polizia. Mentre il Paese fatica a dare un senso a questi eventi scioccanti, le autorità sono impegnate in una corsa contro il tempo per sventare ulteriori attacchi. Attraverso interviste esclusive, filmati d’archivio inediti e testimonianze in prima persona, tra cui quelle dei sopravvissuti, dei familiari delle vittime, delle persone che conoscevano gli attentatori, degli investigatori della polizia, del principale esperto di esplosivi, del Primo Ministro, del capo dell’MI5, della famiglia di Jean Charles de Menezes, dei principali agenti specializzati in armi da fuoco, degli eroici cittadini, dei giornalisti e degli attivisti che cercano di scoprire la verità dietro quelle frenetiche settimane, la serie fa rivivere gli eventi, minuto per minuto, seguendo le onde d’urto degli attentati e la caccia ai responsabili.

Disponibile in streaming dal 1° luglio 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Attack on London: caccia agli attentatori del 7 luglio.

The Sandman – stagione 2, finale (original)

Tra le serie TV da vedere su Netflix a luglio 2025 c’è la seconda e ultima stagione di The Sandman, serie creata da Neil Gaiman, David S. Goyer e Allan Heinberg basata sull’omonimo fumetto di Neil Gaiman, pubblicato da DC Comics. Dopo un incontro fatidico con la sua famiglia, Sogno degli Eterni (Tom Sturridge) deve affrontare una decisione impossibile dopo l’altra nel tentativo di salvare se stesso, il suo regno e il mondo della veglia dalle epiche conseguenze dei suoi errori passati. Per fare ammenda Sogno deve affrontare amici e nemici di lunga data, dei, mostri e mortali. Ma il percorso verso il perdono è costellato di colpi di scena inattesi e la vera assoluzione potrebbe costargli tutto. Tratta dalla premiata popolare serie a fumetti, la seconda stagione presenta l’intero arco narrativo di Sogno fino alla sua emozionante conclusione. La stagione finale è divisa in tre parti: i primi sei episodi vengono proposti il 3 luglio, altri cinque il 24 luglio e il gran finale il 31 luglio.

Disponibile in streaming dal 3 luglio 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda stagione di The Sandman.

All the Sharks: in cerca di squali (reality, original)

Cambiamo genere con All the Sharks: in cerca di squali, nuovo reality competitivo nel quale quattro squadre di esperti di squali si tuffano in un’avventura estrema con l’obiettivo di trovare e fotografare il maggior numero possibile di questi animali. In una corsa contro il tempo, e gli uni contro gli altri, i concorrenti divisi in squadre si immergono negli habitat di squali più spettacolari del pianeta, con la speranza di aggiudicarsi un premio da 50.000 dollari da donare a un’associazione marina a loro scelta. Nel corso di sei episodi ricchi d’azione, viaggeranno dalle acque cristalline dei Caraibi alle misteriose profondità del Pacifico, dove si troveranno faccia a faccia con specie straordinarie, come lo squalo martello maggiore in via di estinzione e il formidabile squalo dalle spalline, capace di “camminare” sul fondale. Tra immagini mozzafiato, curiosità sorprendenti sul mondo degli squali e incontri ravvicinati sbalorditivi, un viaggio divertente alla scoperta di creature incredibili.

Disponibile in streaming dal 4 luglio 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di All the Sharks: in cerca di squali.

Under a Dark Sun (original)

Gli amanti dei thriller e dei gialli non possono lasciarsi sfuggire Under a Dark Sun, nuova serie francese con Isabelle Adjani, Ava Baya e Guillaume Gouix. Una giovane madre in fuga trova un’inaspettata opportunità di riscatto diventando un’addetta alla raccolta in una prestigiosa azienda florovivaistica in Provenza. Ma la misteriosa morte del patriarca dell’azienda la getta sotto i riflettori come principale sospettata. Mentre è alle prese con le crescenti accuse, emerge una rivelazione scioccante che porta alla luce le radici profonde che la legano a questa famiglia benestante: è l’inaspettata beneficiaria del patrimonio del defunto patriarca.

Disponibile in streaming dal 9 luglio 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Under a Dark Sun.

Untamed – miniserie (original)

Da vedere su Netflix Untamed, una nuova miniserie thriller con Eric Bana, Sam Neill e Rosemarie DeWitt. Una serie dai risvolti gialli incentrata sui personaggi: segue le vicissitudini di Kyle Turner (interpretato da Bana), un agente speciale del National Parks Service che lavora per far rispettare la legge negli immensi spazi naturali. L’indagine su una morte violenta porta Turner a scontrarsi con gli oscuri segreti all’interno del parco e del suo stesso passato.

Disponibile in streaming dal 17 luglio 2025. Qui potete vedere il teaser trailer ufficiale di Untamed.

Cosa guardare su Netflix, le altre serie TV e i film consigliati per luglio

Oltre alle novità che abbiamo visto qui sopra, a luglio 2025 sono in arrivo diversi ulteriori contenuti. Tra film, serie TV, docuserie, documentari, reality e non solo, durante questo mese c’è ancora tanto altro da guardare su Netflix, spaziando tra contenuti originali e di terze parti.

In particolare, vi segnaliamo da vedere a luglio:

Trainwreck: il culto di American Apparel (documentario, original) – 1° luglio 2025

Tour de France: sulla scia dei campioni (stagione 3, original) – 2 luglio 2025

Quarterback (stagione 2, original) – 8 luglio 2025

Trainwreck: il vero Project X (documentario, original) – 8 luglio 2025

The Gringo Hunters (stagione 1, original) – 9 luglio 2025

7 orsi (serie animata, original) – 10 luglio 2025

Brick (original) – 10 luglio 2025

Dani Rovira – Vale la pena (speciale stand-up, original) – 11 luglio 2025

Katie Taylor vs. Amanda Serrano 3 (evento speciale) – 12 luglio 2025

Trainwreck: il bambino del dirigibile (documentario, original) – 15 luglio 2025

La scomparsa di Amy Bradley (docuserie, original) – 16 luglio 2025

Community Squad (stagione 2, original) – 17 luglio 2025

Famiglia, ma non troppo – 18 luglio 2025

84m² (original) – 18 luglio 2025

Superstar (stagione 1, original) – 18 luglio 2025

Trainwreck: mamme investigatrici (documentario, original) – 22 luglio 2025

Critical – Codice rosso (docuserie, original) – 23 luglio 2025

A Normal Woman (original) – 24 luglio 2025

My Melody & Kuromi (serie animata, original) – 24 luglio 2025

Trainwreck: assalto all’Area 51 (documentario, original) – 29 luglio 2025

WWE: la storia dietro le quinte (docuserie, original) – 29 luglio 2025

Conversazioni con un killer: il caso Berkowitz (documentario, original) – 30 luglio 2025

Glass Heart (stagione 1, original) – 31 luglio 2025

Leanne (stagione 1, original) – 31 luglio 2025

Marked (stagione 1, original) – 31 luglio 2025

Una vita onesta (original) – 31 luglio 2025

Vi ricordiamo che lo scorso autunno Netflix ha aumentato di prezzo tutti e tre gli abbonamenti: sono attualmente richiesti 6,99 euro al mese per l’abbonamento Standard con pubblicità, 13,99 euro al mese per quello Standard e 19,99 euro al mese per quello Premium (l’unico con il 4K).

Queste dunque le migliori novità su Netflix a luglio 2025 da vedere, tra film, serie TV e originals. Quali contenuti state aspettando di più tra quelli in arrivo questo mese? Fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box. Se volete conoscere le novità degli altri servizi di streaming potete dare un’occhiata al link qui in basso e continuare a seguirci.