Quali sono le novità da vedere su Apple TV+ a luglio 2025 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming, arrivato in Italia ormai da qualche anno, si sta impegnando mese per mese per allargare la sua offerta e il suo catalogo, puntando praticamente solo sui contenuti originali (o quasi). Andiamo a scoprire insieme i film e le serie TV da guardare su Apple TV+ durante questo mese estivo, che vede alcune (anche se non particolarmente numerose) interessanti novità.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Apple TV+ a luglio 2025 siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi i contenuti da non perdere tra film, serie TV e produzioni originali, in uscita sul catalogo del servizio di streaming. Siete pronti a scoprirli? Partiamo come sempre dai film.

Cosa guardare su Apple TV+ a luglio 2025

Film in uscita su Apple TV+

Questo mese su Apple TV+ non sono previste a quanto pare novità per quanto riguarda i lungometraggi, ma potete recuperare i film e i documentari dei mesi scorsi. Tra questi possiamo ricordarvi Echo Valley (thriller con l’attrice premio Oscar Julianne Moore e la pluricandidata agli Emmy Sydney Sweeney), Fountain of Youth – L’eterna giovinezza (film diretto da Guy Ritchie con John Krasinsky, Natalie Portman ed Eiza González), il documentario Number One on the Call Sheet (con la partecipazione di grandi nomi), Misteri dal profondo (con Miles Teller e Anya Taylor-Joy), Fly Me to the Moon – Le due facce della Luna (brillante commedia drammatica con Scarlett Johansson e Channing Tatum ambientata sullo sfondo dello storico allunaggio dell’Apollo 11), Blitz (film che segue l’epico viaggio di un bambino di 9 anni nella Londra della Seconda guerra mondiale), il documentario The Last of the Sea Women, Wolfs (commedia d’azione con George Clooney e Brad Pitt nei panni di due risolutori professionisti), The Instigators (film che mischia azione e commedia con Matt Damon e Casey Affleck), Fancy Dance (con Lily Gladstone alla ricerca della sorella scomparsa), Argylle (action con Bryce Dallas Howard, Henry Cavill, Sam Rockwell, Dua Lipa e John Cena) e Napoleone (spettacolare epopea d’azione che ripercorre l’ascesa e la caduta dell’imperatore francese Napoleone Bonaparte, con Joaquin Phoenix).

Serie TV da vedere su Apple TV+

Fondazione – stagione 3 (original)

A distanza di due anni dall’uscita della seconda stagione, arriva su Apple TV+ l’attesissima terza stagione di Fondazione, serie TV liberamente ispirata ai celebri romanzi di Isaac Asimov. Racconta il grandioso viaggio di un gruppo di esiliati con lo scopo di salvare l’umanità e ricostruire la civiltà durante la caduta dell’Impero Galattico. I nuovi episodi proseguono la cronaca di un gruppo di esuli nel loro viaggio: ambientata 152 anni dopo gli eventi della precedente, la stagione vede una Fondazione affermata oltre le sue umili origini e un Impero della Dinastia Cleonica con sempre meno potere. Mentre le due potenze galattiche stringono una scomoda alleanza, si presenta una minaccia per l’intera galassia, nella forma di un signore della guerra noto come “Il Mulo”: il suo obiettivo è governare l’universo con l’uso della forza, oltre che con il controllo della mente. Hari Seldon, Gaal Dornick, i Cleon e Demerzel giovano una partita a scacchi potenzialmente mortale. La terza stagione è composta da 10 episodi: è prevista un’uscita con cadenza settimanale ogni venerdì fino al 12 settembre 2025.

Disponibile in streaming dall’11 luglio 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale della terza stagione di Fondazione.

The Wild Ones (docuserie original)

Le novità Apple TV+ di luglio 2025 da vedere includono The Wild Ones, docuserie da non perdere per gli amanti della natura. Con Aldo Kane, ex commando dei Royal Marines e capo spedizione, Declan Burley, esperto di fauna selvatica e fototrappole, e Vianet Djenguet, storyteller ambientale e cineasta naturalista, unisce avventure estreme sul campo a scoperte scientifiche e missioni di conservazione all’avanguardia. Il team attraversa sei Paesi (Malaysia, Mongolia, Armenia, Indonesia, Canada e Gabon) utilizzando tecnologie di ripresa di ultima generazione per catturare immagini rare e spesso inedite di specie elusive, tra cui la tigre malese, l’orso del Gobi, il leopardo persiano, il rinoceronte di Giava, la balena franca nordatlantica e il gorilla di pianura occidentale. Grazie all’utilizzo di centinaia di telecamere, droni termici, sensori e tecnologie di intelligenza artificiale, e alla collaborazione con esperti locali, il team è riuscito a catturare comportamenti animali mai visti prima e a svelare i segreti di rare creature. La docuserie è composta da 6 episodi.

Disponibile in streaming dall’11 luglio 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di The Wild Ones.

Snoopy presenta: il musical dell’estate (original)

In arrivo questo mese anche Snoopy presenta: il musical dell’estate, un nuovo speciale musicale con protagonista Charlie Brown e la sua inseparabile comitiva. Uno speciale sulla gioia e la magia dei campi estivi, e sull’importanza di proteggere le cose che amiamo. Charlie Brown adora i campi estivi ed è deciso a rendere speciale il suo ultimo anno, ma Sally, che ci va per la prima volta, è nervosa e un po’ scettica verso questo posto nuovo e sconosciuto. Mentre tutti si sistemano al campo, Snoopy e Woodstock trovano una mappa del tesoro che li condurrà in un’avventura pazzesca nei dintorni.

Disponibile in streaming dal 18 luglio 2025.

Acapulco – stagione 4 (original)

Chiudiamo le novità Apple TV+ di luglio 2025 da non perdere con la quarta stagione di Acapulco, serie TV bilingue (spagnolo/inglese) creata da Austin Winsberg, Eduardo Cisneros e Jason Shuman, ispirata al film “How to Be A Latin Lover“. Racconta la storia di un giovane messicano il cui sogno diventa realtà quando ottiene il lavoro ideale nel resort più alla moda di Acapulco. Presto si rende conto che il lavoro è più complicato di quanto potesse immaginare, e le sue convinzioni e i suoi principi morali iniziano a essere messi in discussione. Nella nuova stagione il Máximo del presente (Derbez) lavora senza sosta per riportare Las Colinas al suo antico splendore prima della grande riapertura. Nel 1986, quando un concorrente conquista il primo posto nella classifica annuale dei migliori hotel di Acapulco, il giovane Máximo (Arrizon) farà di tutto per tornare in vetta e garantire il futuro di Las Colinas.

Disponibile in streaming dal 23 luglio 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di lancio di Acapulco.

Cosa guardare su Apple TV+, le altre serie TV e i film consigliati per luglio

Oltre alle novità che abbiamo visto qui sopra, a luglio sono in arrivo alcuni ulteriori contenuti, con il proseguimento di serie dei mesi scorsi e un paio di finali di stagione. Ecco cos’altro c’è da guardare a luglio 2025 su Apple TV+ tra film, serie TV e persino sport:

In moto verso casa (finale di stagione) – 4 luglio 2025

Murderbot (nuovi episodi) – ogni venerdì, finale di stagione 11 luglio 2025

Stick (nuovi episodi) – ogni mercoledì

The Buccaneers (stagione 2, nuovi episodi) – ogni mercoledì

Smoke – Tracce di fuoco (nuovi episodi) – ogni venerdì

Friday Night Baseball (stagione 2025) – due partite alla settimana

Apple ha anche anticipato alcune delle novità in arrivo nei prossimi mesi: tra queste possiamo già segnalarvi Chief of War (con Jason Momoa, in uscita il 1° agosto 2025), la seconda stagione di Platonic (con Rose Byrne e Seth Rogen, in uscita il 6 agosto 2025), la terza stagione di Invasion (22 agosto 2025), la quarta stagione di The Morning Show (17 settembre 2025) e la quinta stagione di Slow Horses (24 settembre 2025). Vi ricordiamo che il 25 giugno 2025 è uscito nei cinema F1 – Il film (con risultati da record per Apple), attesissimo film con protagonista Brad Pitt nei panni di un pilota di Formula 1, e che il prossimo mese toccherà a un altro film Apple, ossia Highest 2 Lowest, con Denzel Washington (su Apple TV+ da settembre). Da qualche mese è disponibile l’applicazione Apple TV dedicata ai dispositivi Android: potete scaricarla direttamente dal Google Play Store.

Queste dunque le migliori novità da vedere su Apple TV+ a luglio 2025 tra film, serie TV e originals. Se state cercando le novità del mese per altri servizi di streaming potete cliccare sui link qui sotto. Fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.