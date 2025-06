Quali sono le novità da vedere a luglio 2025 su NOW e Sky On Demand tra film, serie TV e originals? I popolari servizi di streaming e on demand di Sky offrono ogni mese diverse new entry, e anche questo non fa eccezione. Se non volete perdervi all’interno del catalogo e desiderate scoprire i migliori nuovi contenuti continuate a leggere: vi consigliamo noi cosa guardare su NOW e Sky On Demand in questi e nei prossimi giorni.

Se state cercando consigli su cosa vedere su NOW e Sky On Demand a luglio 2025 siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita sul catalogo del servizio di streaming e on demand e da vedere in questo mese estivo. Tenete conto che le date sotto riportate potrebbero subire variazioni dell’ultimo momento da parte di Sky, e che potrebbero essere aggiunti ulteriori contenuti. Possiamo partire subito iniziando dai film: se non siete già abbonati potete seguire questo link per non perderveli su Sky o quest’altro per attivare NOW.

Cosa guardare su NOW e Sky On Demand a luglio 2025

Film in uscita su NOW e Sky On Demand

Il Regno del Pianeta delle Scimmie

Apriamo le novità NOW e Sky di luglio 2025 con Il Regno del Pianeta delle Scimmie, ultimo (per il momento) film della popolare saga d’azione. A distanza di qualche mese dall’esordio in streaming su Disney+, la pellicola sbarca anche su Sky. Il regista Wes Ball dà nuova vita al celebre franchise con questa avventura d’azione targata 20th Century Studios. Ambientato diverse generazioni dopo il regno di Cesare, le scimmie sono la specie dominante che vive in armonia e gli umani sono costretti a vivere nell’ombra. Mentre un nuovo tirannico leader delle scimmie costruisce il suo impero, una giovane scimmia intraprende uno straziante viaggio che la porterà a mettere in discussione tutto ciò che conosceva sul passato e a fare scelte che definiranno un futuro sia per le scimmie che per gli umani.

Disponibile dal 2 luglio 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale de Il Regno del Pianeta delle Scimmie.

Joker: Folie à Deux

Da non perdere questo mese Joker: Folie à Deux, film diretto da Todd Phillips che segue Arthur Fleck (Joaquin Phoenix), noto come Joker, il serial killer che ha terrorizzato Gotham City, recluso nell’ospedale psichiatrico di Arkham in seguito al suo arresto. Si tratta del sequel di Joker, pellicola del 2019 che già ha visto Phoenix interpretare il noto personaggio DC. Ad Arkham il protagonista conosce Harley Quinn (Lady Gaga), e l’incontro cambia la sua vita: i due si riconoscono e si comprendono alla perfezione, e Arthur trova in Harley la persona che ha sempre sperato di incontrare. Tra i due nasce una sintonia straordinaria e quando vengono rilasciati al termine della detenzione, ormai inseparabili, sono pronti a intraprendere una nuova tragica e folle avventura.

Disponibile dal 7 luglio 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Joker: Folie à Deux.

The Parenting

Proseguiamo con The Parenting, commedia horror firmata HBO Max e diretta da Craig Johnson con Nik Dodani, Brandon Flynn, Brian Cox, Edie Falco e Lisa Kudrow. Racconta la storia di Rohan e Josh, una giovane coppia che pianifica il weekend perfetto in campagna per far incontrare i loro genitori. Ma quando le tensioni aumentano tra Sharon e Frank, più tradizionalisti, e Liddy e Cliff, più rilassati, le famiglie si rendono conto che la casa in affitto è infestata da un poltergeist di 400 anni. Quando uno dei genitori viene posseduto, tocca alla giovane coppia e alla loro curiosa amica Sara unire le forze per fermare l’entità malvagia.

Disponibile dal 10 luglio 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di The Parenting.

Reagan – Un presidente sotto i riflettori

Da vedere questo mese anche Reagan – Un presidente sotto i riflettori, film basato sul libro The Crusader: Ronald Reagan and the Fall of Communism di Paul Kengor che racconta la vita di Ronald Reagan dalla sua infanzia fino agli anni come presidente degli Stati Uniti. È Viktor Ivanov, ex agente del KGB, a raccontare la vita di Reagan al giovane connazionale Andrei Novikov. Dopo aver vissuto l’infanzia nell’Illinois, Reagan intraprende la carriera di attore cinematografico, ma in seguito abbraccia la politica attiva, diventando prima il 33° governatore della California e quindi il 40° presidente degli Stati Uniti. Un viaggio cinematografico che racconta la forza di superare ogni avversità. Dennis Quaid interpreta una storia che va oltre il classico biopic, esplorando l’impatto di un uomo straordinario, sostenuto dall’amore della donna al suo fianco. Nel cast anche Penelope Ann Miller, Jon Voight e Kevin Dillon.

Disponibile dall’11 luglio 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Reagan – Un presidente sotto i riflettori.

Il Gladiatore II

Tra le principali novità NOW e Sky On Demand di luglio 2025 da non perdere Il Gladiatore II, sequel del celebre e apprezzatissimo film con Russel Crowe del 2000, sempre con Ridley Scott alla regia. Ambientato circa 30 anni dopo il primo capitolo, vede protagonista Lucio (Paul Mescal), figlio di Lucilla e nipote di Commodo, salvato proprio da Massimo Decimo Meridio alla fine del primo film. Dopo aver assistito alla tragica morte del venerato eroe Massimo per mano del suo perfido zio, Lucio si trova costretto a combattere nel Colosseo dopo che la sua patria viene conquistata da due tirannici imperatori, che ora governano Roma: Caracalla e Geta (Joseph Quinn e Fred Hechinger). Con il cuore ardente di rabbia e il destino dell’Impero appeso a un filo, Lucio deve affrontare pericoli e nemici, riscoprendo nel suo passato la forza e l’onore necessari per riportare la gloria di Roma al suo popolo. Nel cast anche Denzel Washington, Pedro Pascal e Connie Nielsen.

Disponibile dal 14 luglio 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Il Gladiatore II.

Anora

Tra i film da guardare a luglio su Sky e NOW anche Anora, pellicola diretta da Sean Baker. La protagonista è Anora (Mikey Madison), giovane spogliarellista di Brooklyn, che conduce una vita dura tra il lavoro notturno in uno strip club e la convivenza con la sorella in un piccolo appartamento. La sua vita cambia quando incontra Ivan (Mark Eydelshteyn), figlio viziato di un potente oligarca russo. Grazie alla sua conoscenza della lingua russa, Anora viene assegnata a lui come cliente e accetta la sua proposta di fingersi la sua fidanzata per una settimana in cambio di una sostanziosa somma di denaro. Tra lusso sfrenato e spensieratezza a Las Vegas, il gioco si trasforma in realtà: Vanja, desideroso di restare negli Stati Uniti, chiede ad Anora di sposarlo. Lei, vedendo un’opportunità di fuga dalla sua vita difficile, accetta. Il matrimonio sembra un colpo di fortuna per entrambi, finché la notizia non giunge in Russia. Furiosi, i genitori di Vanja partono per gli Stati Uniti, decisi a far annullare il matrimonio con l’aiuto del loro spietato faccendiere armeno. Anora e Ivan si troveranno così a combattere per salvare il loro sogno.

Disponibile dal 16 luglio 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Anora.

Nosferatu

Gli amanti dell’horror non possono lasciarsi sfuggire Nosferatu, film diretto da Robert Eggers con Aaron Taylor-Johnson, Nicholas Hoult, Bill Skarsgård, Willem Dafoe, Ralph Ineson, Lily-Rose Depp ed Emma Corrin. Si tratta del remake del classico del film muto Nosferatu il vampiro del 1922, tratto liberamente del romanzo Dracula di Bram Stoker. La vicenda si svolge nella Germania dell’Ottocento e racconta la storia dell’oscura ossessione che lega una giovane donna, Ellen Hutter, al vampiro che la perseguita, il conte Orlok. La giovane Ellen Hutter vive con suo marito Thomas nella città di Wisborg. Quando quest’ultimo, che lavora come agente immobiliare, accetta un lavoro dal suo capo per vendere un decrepito maniero all’eccentrico Conte Orlok, il giovane è convinto che sia l’occasione giusta per poter assicurare un futuro finanziario per la sua famiglia. Non sa che si tratta di un vampiro, che finirà per perseguitare Ellen (e non solo).

Disponibile dal 23 luglio 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Nosferatu.

Maria

Cambiamo completamente genere con Maria, film diretto da Pablo Larraín che racconta la vita di una delle più grandi cantanti liriche al mondo, Maria Callas, interpretata da Angelina Jolie. Le passioni, i miracoli artistici e le tragedie private della più grande cantante lirica di tutti i tempi, Maria Callas, mentre l’eccelso soprano riflette sulla sua vita durante i suoi ultimi giorni nella Parigi degli anni 70. Nel cast anche Pierfrancesco Favino e Alba Rohrwacher.

Disponibile dal 28 luglio 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Maria.

Humane

Chiudiamo le principali novità NOW e Sky On Demand lato film con Humane, pellicola distopica diretta da Caitlin Cronenberg (figlia del grande David Cronenberg). La vicenda si svolge nell’arco di una sola giornata, a pochi mesi da una catastrofe climatica che ha costretto i potenti della Terra a prendere decisione estreme per ridurre la popolazione del pianeta. In un’enclave di ricchi, un giornalista in pensione ha invitato a casa i suoi figli oramai adulti per annunciare loro l’intenzione di entrare a far parte del programma di eutanasia messo in piedi dal governo. Quando però il piano dell’uomo va storto da vari punti di vista, tra i suoi figli esplodono tensioni e caos, rendendo la fine del mondo ancora peggiore per questa strana famiglia. Con Jay Baruchel, Emily Hampshire e Peter Gallagher.

Disponibile dal 30 luglio 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Humane.

Serie TV da vedere su NOW e Sky On Demand

Barry – stagioni 3 e 4

Passiamo alle serie TV perché questo mese arrivano sia la terza sia la quarta stagione di Barry, serie HBO ideata da Alec Berg e Bill Hader (anche protagonista). Racconta di un ex marine degli Stati Uniti, Barry Berkman, diventato un killer a basso costo nel Midwest: sobrio e insoddisfatto della sua vita, si reca a Los Angeles per un “lavoro” e finisce per ritrovarsi nel mondo della recitazione teatrale. Riprendendo la storia subito dopo la sparatoria nel monastero, la terza stagione vede Barry disperatamente alla ricerca di lavoro e di un ritorno alla normalità con Gene Cousineau, ancora sconvolto dalla perdita della sua compagna e dalla scioccante rivelazione di Fuches. Nel frattempo, Sally (Sarah Goldberg) lotta per lanciare la sua prima serie televisiva, mentre NoHo Hank (Anthony Carrigan) cerca di rimettere insieme la sua operazione criminale, affrontando un’opposizione imprevista. La serie ha vinto 10 premi su 39 candidature, tra cui 2 Emmy al miglior attore protagonista in una serie commedia a Bill Hader e al miglior attore non protagonista in una serie commedia a Henry Winkler.

Disponibile dal 13 e dal 27 luglio 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale della terza stagione di Barry.

The Walking Dead: Dead City

Chiudiamo le principali novità NOW e Sky On Demand di luglio 2025 da vedere con The Walking Dead: Dead City, quarto spin-off e primo sequel della serie The Walking Dead (basata sul fumetto omonimo di Robert Kirkman e Tony Moore) che vede protagonisti Maggie (Lauren Cohan) e Negan (Jeffrey Dean Morgan). Ambientata anni dopo gli eventi della serie originale, ritrova due personaggi iconici del franchise originale: Maggie Greene, vedova di Glenn Rhee, leader della colonia di Hilltop, e Negan Smith, ex leader dei Salvatori. Due vecchi nemici si ritrovano costretti a stringere una fragile alleanza per portare a termine una pericolosa missione. Insieme viaggiano in una Manhattan post-apocalittica, da tempo isolata, dove scoprono che la città in rovina è piena di morti e abitanti che hanno fatto di New York City il loro mondo pieno di anarchia, pericolo, bellezza e terrore. Ma, mentre i due si addentrano nelle profondità oscure della città infestata da vaganti, diventa evidente che i traumi del loro tumultuoso passato potrebbero rivelarsi una minaccia tanto grande quanto i pericoli del presente. Subito dopo la conclusione della prima stagione è previsto il debutto italiano anche della seconda (dal 4 agosto 2025).

Disponibile dal 14 luglio 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di The Walking Dead: Dead City.

Cosa guardare su NOW e Sky On Demand, le altre serie TV e i film consigliati per luglio

Oltre alle novità che abbiamo visto qui sopra, a luglio sono in arrivo diversi ulteriori contenuti. Da vedere su NOW e Sky On Demand ci sono i film delle Collection Jurassic World (dal 28 giugno al 4 luglio 2025), DC Superheroes (dal 5 all’11 luglio 2025), Epic (dal 12 al 18 luglio 2025), Ritorno al Futuro (dal 19 al 20 luglio 2025), Revenge (dal 21 al 25 luglio 2025) e Western (dal 26 al 31 luglio 2025). Troviamo anche il finale dello show Money Road e non solo.

Ecco cos’altro c’è da guardare a luglio 2025 su NOW e Sky tra le novità lato film e serie TV:

Tartarughe all’infinito – 4 luglio 2025

Law & Order: Organized Crime (stagione 2) – 6 luglio 2025

Delitti ai tropici (stagione 6) – 8 luglio 2025

Avvocati di famiglia (stagione 4) – 15 luglio 2025

50 km all’ora – 21 luglio 2025

L’orto americano – 27 luglio 2025

Queste le migliori novità tra film, serie TV e originals da vedere su NOW e Sky On Demand a luglio 2025. Se state cercando le novità di altri servizi di streaming potete continuare a seguirci e cliccare sui link qui sotto. Nel frattempo fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.

