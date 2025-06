In attesa che Apple rilasci, come da tradizione nuovamente ai soli sviluppatori registrati, la seconda beta di iOS 26, continua a impazzare l’analisi approfondita della beta 1, già distribuita da una decina di giorni.

Nelle ultime ore è emersa una novità che si “nasconde” nel codice sorgente della prossima versione di iOS, una nuova suoneria per le chiamate che potrebbe essere stata pensata come esclusiva per i futuri iPhone 17.

Una “nuova” suoneria si nasconde nella beta 1 di iOS 26

Il ciclo di sviluppo di iOS 26 e di tutti gli altri sistemi operativi della prossima generazione è stato avviato dal colosso di Cupertino lo scorso 9 giugno, in seguito alla chiusura del keynote di apertura della WWDC25.

La conferenza per sviluppatori è stata l’occasione per conoscere tutti i sistemi operativi, il nuovo linguaggio di design chiamato Liquid Glass e le nuove potenzialità di Apple Intelligence ma, come spesso accade, installando e analizzando le versioni in anteprima (che nelle prime fasi sono destinate ai soli sviluppatori registrati) emergono le novità più interessanti, ciò che Apple “tralascia” in fase di annuncio.

Come anticipato in apertura, Apple ha nascosto una nuova suoneria per le chiamate nella beta 1 di iOS 26. Nello specifico, si tratta di una versione alternativa della suoneria Reflection che è diventata la suoneria predefinita degli iPhone a partire dall’iPhone X del 2017.

iOS 26 has a glassy new ringtone called “ReflectionAlt1-EncoreRemix” It’s not live yet in the beta but it is present in the filesystem. Perhaps an iPhone 17 exclusive? pic.twitter.com/TxEAz9Ro6F — Aaron (@aaronp613) June 20, 2025

Che sia una suoneria esclusiva per gli iPhone 17?

Non è chiaro se questa suoneria possa essere resa “pubblica” con le prossime versioni in anteprima del sistema operativo o se, come suggeriscono alcuni insider, possa rimanere “nascosta” fino al lancio degli iPhone 17, evento settembrino che dovrebbe coincidere con il rilascio in forma stabile dei sistemi operativi della generazione 2025-26.

A proprosito di suonerie, iOS 26 permetterà agli utenti di impostare un file audio (inclusi i memo vocali) come suoneria senza passare dall’app GarageBand: per farlo, si potrà sfruttare l’app File, effettuare un tap sul pulsante di condivisione, selezionare “Altro” e poi “Usa come suoneria”; a questo punto, il file audio verrà aggiunto alla sezione “Suoneria” delle impostazioni di sistema (al percorso “Impostazioni > Suoni e feedback aptico”).