Oltre agli aggiornamenti per Garmin Fenix 8, Enduro 3 e Tactix 8, e a quelli per i più recenti Forerunner e Instinct, Garmin nelle scorse ore ha iniziato a distribuirne degli altri per i suoi smartwatch Vivoactive 5 e Venu 3.

Fanno tutti parte di un feature update di giugno 2025 che l’azienda ha annunciato oggi, giovedì 22 maggio, e che rilascia di solito ogni trimestre (qui c’è quello di marzo), aggiornamento corposo che interessa la maggior parte dei suoi dispositivi, sia smartwatch che sportwatch e ciclocomputer.

Visto che degli altri ne abbiamo parlato in precedenza (negli articoli linkati sopra), qui ci soffermiamo sulle nuove funzioni principali del feature drop e sulle novità e correzioni riservate ai due smartwatch menzionati.

Tra le nuove funzioni più interessanti del nuovo feature drop di Garmin ci sono le variazioni della respirazione durante il sonno, la funzione che permette di inserire il peso dello zaino per le attività di trekking, corsa in montagna e hiking, valore che adatta di conseguenza la registrazione di parametri che stimano le performance e lo stato di forma come il VO2 max.

Garmin ha introdotto anche lo stage timer per i tiratori, il passcode, un codice di accesso per accedere ai dati dell’orologio e le attività di rucking, una tipologia di allenamento ispirato alle esercitazioni militari che prevede di camminare o correre con zaini pesanti sulle spalle.

Oltre a queste novità, non tutte integrate in tutti gli smartwatch di Garmin interessati dal feature update (l’azienda non ha ancora fatto chiarezza al riguardo, ma a breve dovrebbe pubblicare qui il consueto documento con la panoramica completa), c’è anche Garmin Trails, una novità del piano in abbonamento Garmin Connect+ che facilita la ricerca di sentieri vicini alla zona di interesse in cui l’utente pianifica l’escursione, sentieri che possono essere filtrabili per area ma anche per tipologia e caratteristiche del terreno, per ripidità, per la presenza di cascate o fiumi, e per difficoltà, ad esempio se sono adatti a una passeggiata con i cani al seguito o meno.

La funzione fornisce inoltre delle informazioni utili sulla difficoltà dei vari sentieri proposti, indicandone anche la lunghezza, il dislivello e il tempo stimato di percorrenza, sentieri che possono essere inviati direttamente al proprio dispositivo per accedervi offline, utente che può anche salvarli per modificare dei percorsi da seguire poi. Essendo inclusa in Garmin Connect+, Garmin Trails si può provare gratuitamente per 30 giorni, abbonamento rinnovabile poi a 89,99 euro all’anno o a 8,99 euro al mese.

L’aggiornamento di Garmin Vivoactive 5 e Venu 3

Passiamo a Garmin Venu 3 e a Vivoactive 5 per entrare più nel dettaglio dell’aggiornamento che è in fase di distribuzione da qualche giorno, uno dei vari feature update che fa riferimento al numero di versione 14.15 e che introduce alcune novità e correzioni, le stesse per entrambi gli orologi.

Le novità e le correzioni

Tra le novità menzionate sopra c’è qui soltanto la funzione che introduce le variazioni della respirazione durante il sonno. Da segnalare anche la possibilità di abbonarsi a Garmin Golf Membership, che integra varie funzioni premium tradizionalmente accessibili solo utilizzando gli sportwatch della serie Approach di Garmin. Con questo abbonamento, che costa 9,99 euro al mese o 99,99 euro all’anno (è presente anche in questo caso la prova gratuita di 30 giorni) i golfisti possono vedere più dettagli dei campi avendo accesso alle mappe CourseView a colori, al puntamento tattile, alla distanza PlaysLike e ai Green Contours.

A seguire invece le correzioni di bug e miglioramenti vari introdotti su entrambi:

Corregge un problema per cui le notifiche con messaggi lunghi non venivano visualizzate completamente.

Corregge un problema per cui le immagini del Report mattutino non venivano sempre visualizzate.

Corregge un problema per cui gli allenamenti non venivano aggiornati utilizzando il widget di Garmin Coach.

Corregge un problema per cui l’audio dice sempre che gli intervalli di allenamento sono stati completati a un ritmo di zero secondi.

Corregge un problema per cui il testo del giorno della settimana può essere tagliato sul quadrante dell’orologio.

Miglioramenti generali del codice di accesso al dispositivo.

Miglioramenti minori all’aspetto del grafico delle calorie.

Corregge un problema di richiesta del codice di accesso al dispositivo dopo un ciclo di accensione.

Correzione di un video di esercizio mancante per un allenamento di Pilates.

Varie correzioni di bug e miglioramenti.

Come aggiornare

Per aggiornare Garmin Vivoactive 5 e Venu 3 basta seguire le istruzioni indicate nelle relative notifiche dell’aggiornamento dall’app Garmin Connect oppure dall’orologio stesso, aggiornamenti che Garmin ha iniziato a rilasciare negli scorsi giorni e che dovrebbero essere ormai visibili e installabili per tutti.

Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto nulla è tuttavia possibile controllarne la disponibilità accedendo dallo smartwatch alla sezione Aggiornamento Software dalla pagina Sistema nel menu Impostazioni. Altrimenti, basta collegare via USB l’orologio a un computer e cercare i nuovi aggiornamenti usando il software Garmin Express per computer.