Ad alcune settimane di distanza dall’avvio del rilascio, negli scorsi giorni Garmin ha annunciato la disponibilità generale del primo aggiornamento corposo dell’anno, il feature update di marzo 2025. Come vi avevamo anticipato durante i primi giorni del rilascio, riguarda molti smartwatch e sportwatch (oltre ad alcuni ciclocomputer) più e meno recenti e più e meno costosi, che hanno così ricevuto una serie di nuove funzioni, miglioramenti e correzioni varie che l’azienda ha ufficializzato e descritto.

Garmin lo chiama feature update, ovvero un aggiornamento trimestrale che introduce delle nuove funzioni e opzioni nei dispositivi coinvolti, sia smartwatch che ciclocomputer, come anticipato. Riguardano le serie Garmin Fenix 7, 7 Pro e Fenix 8, gli Epix (Gen 2) ed Epix Pro (Gen 2), Enduro 2 e Enduro 3, Vivoactive 5, Venu 3, Forerunner 265, 965, 255, 955 e 165, Lily 2 e 2 Active, oltre ai ciclocomputer Garmin Edge 540, 840, 1040, 1050 ed Explore 2.

Come si evince dalla tabella che segue, le novità chiave introdotte sono cinque, tutte disponibili soltanto per gli smartwatch Garmin più recenti e avanzati, ovvero le serie Fenix 8, E e Enduro 3. La disponibilità delle altre varia in base all’anzianità dei prodotti e alla fascia di prezzo e tipologia.

Fra le novità principali di questi aggiornamenti ci sono gli allenamenti di forza (corpo libero o palestra) inclusi nei programmi di allenamento per la corsa e il ciclismo di Garmin Coach, lo strumento dell’azienda che aiuta a creare piani di allenamenti efficaci e commisurati al livello di preparazione dell’utente.

Passcode, come intuibile, è invece un sistema di sicurezza che consente di impostare una sequenza numerica che fa da codice PIN per impedire l’accesso ai dati dello smartwatch in caso di smarrimento o furto. Volendo, è possibile utilizzarlo anche per bloccare l’orologio ogni volta che lo si rimuove dal polso per maggiore sicurezza.

Nuova anche Body Battery TrueUp, la funzione che mantiene sincronizzati i dati tra più dispositivi Garmin, rendendo così più precisa il Body Battery (ovvero la metrica che indica la quantità di energia corporea, variabile durante la giornata sulla base dello stress fisico e mentale e sul riposo).

Garmin ha introdotto inoltre dei miglioramenti della tastiera digitale, che ora fornisce un sistema predittivo e di correzione automatica del testo, oltre alle opzioni di layout QWERTY ed emoji, utili per rispondere ai messaggi e per inserire una destinazione nel sistema di navigazione, ad esempio.

Presenti già nei Garmin Fenix 8, E e Enduro 3, anche dei miglioramenti al punteggio di esecuzione degli allenamenti di corsa e ciclismo. Nel video che segue è possibile guardare una panoramica più dettagliata di tutte le novità chiave introdotte sui dispositivi di Garmin con questo nuovo aggiornamento.

Come installare gli aggiornamenti sugli smartwatch Garmin

Per scaricare e installare gli aggiornamenti del feature update in questione, indipendentemente dal dispositivo interessato, è sufficiente seguire le istruzioni indicate nelle relative notifiche dell’aggiornamento dall’app Garmin Connect o dallo smartwatch o ciclocomputer stesso, versioni che Garmin ha ormai rilasciato da diversi giorni e che dovrebbero essere quindi già visibili e disponibili per tutti.

Comunque, nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto nulla, è tuttavia possibile controllarne la disponibilità accedendo dal dispositivo alla sezione Aggiornamento Software dalla pagina Sistema nel menu Impostazioni. Altrimenti, basta collegare via USB l’orologio o il ciclocomputer a un computer e avviare la ricerca di nuovi aggiornamenti tramite il software per PC Garmin Express.

Nell’immagine di copertina c’è Garmin Venu 3, di cui trovi qui la recensione