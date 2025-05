A pochi giorni dal rilascio degli aggiornamenti dei più recenti Forerunner e Instinct e dalla presentazione dei nuovi Forerunner 570 e 970, Garmin ha iniziato a distribuire i nuovi aggiornamenti “stabili” (cioè per tutti) per i suoi sportwatch più moderni e avanzati, ovvero per le serie Fenix 8 (compreso Fenix E), Enduro 3 e Tactix 8. Le novità sono diverse, molte di più le correzioni introdotte, di cui vi riportiamo tutti i dettagli qui sotto.

Le novità e i problemi risolti dal nuovo aggiornamento

Nel suo forum ieri, lunedì 19 maggio, Garmin ha scritto che la distribuzione era al 20%, il che significa che tali aggiornamenti potrebbero quindi non essere ancora disponibili per tutti gli smartwatch Garmin interessati, aggiornamenti che arriveranno tuttavia nei prossimi giorni o nel giro di qualche ora, a seconda dei casi.

Nonostante siano quattro sportwatch diversi, fatti con materiali differenti e caratterizzati da peculiarità tecniche in alcuni casi opposte (vedasi lo schermo AMOLED montato da quasi tutti e dal MiP dei modelli Solar di Fenix 8, per esempio) fanno parte tutti e quattro di una stessa famiglia che condivide lo stesso software.

Infatti, Garmin Fenix 8, Fenix E, Enduro 3 e Tactix 8 si aggiornano tutti alla versione software 15.31, che introduce le seguenti novità (le poche esclusive di determinati modelli sono riportate fra parentesi):

Aggiunto il supporto per le variazioni di respirazione.

Aggiunta l’attività di rucking.

Aggiunta la possibilità di tracciare il peso dello zaino nelle attività di rucking e corsa/camminata/escursione.

Aggiunti dei miglioramenti al conteggio delle ripetizioni.

Aggiunta l’app Stage Timer (solo Tactix 8).

Aggiunta l’app Suggerimenti.

Aggiunta la possibilità di aprire le app Piani Saliti e Pulse Ox dal Report Mattutino.

Aggiunto l’avviso di arrivo durante la navigazione.

Aggiunta l’impostazione di pausa automatica nelle attività di sport motoristici.

Aggiunta l’opzione Deep-Link per visualizzare ulteriori impostazioni DSW in Garmin Connect.

Aggiunte le notifiche golf per attivare il display per una migliore leggibilità.

Aggiunta la categoria Multisport nell’elenco delle attività.

Aggiunta la nuova schermata dedicata ai dati di alba/tramonto nelle attività.

Aggiunta la pagina dei dettagli dei punti di spedizione Sail.

Aggiunta l’impostazione per il modello di vibrazione delle notifiche.

Aggiunta l’opzione “Visualizza corsa” per gli sport di wakeboard.

Aggiunto il supporto per i comandi vocali per le app Applied Ballistics e Flying (Tactix).

Aggiunto il supporto ai comandi vocali per Jumpmaster, Plan Dive, Reference Point e Trolling Motor.

Aggiunto il supporto al rilevamento del polso per il codice di accesso quando OHR è disabilitato.

Quelle che seguono sono invece le correzioni apportate dall’aggiornamento:

Risolto il problema “Aggiornamento disponibile” che non veniva visualizzato in Map Manager.

Risolto il problema delle attività mancanti dall’app Cronologia.

Risolto il problema degli avvisi di attività che venivano bloccati quando il dispositivo era bloccato.

Risolto il problema degli AirPods che saltavano le tracce musicali.

Risolto il problema del grafico di acclimatazione all’altitudine che mostrava un’altitudine errata.

Risolto il problema delle unità di misura per l’acclimatazione all’altitudine.

Risolto il problema dei caratteri arabi sulla tastiera.

Risolto il problema del messaggio audio che non riportava il valore corretto del passo.

Risolto il problema del troncamento del testo relativo alla frequenza cardiaca media nell’arrampicata indoor.

Risolto il problema delle attività di bouldering e arrampicata indoor che mostravano le pagine dati corrette.

Risolto il problema delle transizioni nella pagina di allenamento cardio.

Risolto il problema dei quadranti di Connect IQ che mostravano dati sensibili quando il dispositivo era bloccato.

Risolto il problema dell’inversione dei colori durante il riposo durante l’attività di forza.

Risolto il problema dei dati dell’obiettivo di sola distanza che mostravano il tempo avanti/indietro.

Risolto il problema delle posizioni salvate duplicate durante la selezione di un punto sulla mappa.

Risolto il problema della mappa vuota che copriva il testo dell’ultimo sport.

Risolto il problema della gestione degli errori di acquisizione del punto finale in modalità Spedizione.

Risolto il problema del blocco della funzione Trova il mio orologio quando il dispositivo era bloccato.

Corretta l’icona della posizione salvata per l’attività di pesca.

Corretto il comportamento incoerente del blocco touch.

Corretto il bug del menu laterale infinito.

Corretto il problema per cui non era possibile rispondere/rifiutare le chiamate tramite touch.

Corretto il problema per cui Trova il mio orologio non riproduceva toni.

Corretto il problema per cui la passeggiata indoor non poteva essere aperta tramite comandi vocali.

Corretto il problema con le linee extra intorno alle lancette del quadrante dell’orologio Deep Sea.

Corretto il problema con le icone simili a quelle dei giochi di golf sui dispositivi MIP.

Corretto il problema con la funzione della temperatura media della pelle (solo Tactix 8).

Corretto il problema per cui la schermata di avviso/riepilogo giro non veniva visualizzata durante la DSW.

Corretto il layout per l’elenco multi-componenti del sensore.

Corretto il tempo di orologio manuale nel timer regata.

Corretto il problema di attivazione/disattivazione del livello mappa in un’attività.

Corretto il problema per cui l’impostazione del colore della traccia mappa non si applicava a tutti i livelli della mappa.

Corretta l’impostazione touch solo per la mappa.

Corretto il problema delle etichette mancanti nella pagina dati per il timer regata di Sail Race.

Risolto il problema della pagina Sail Expedition mancante.

Risolto il problema del blocco degli avvisi di navigazione durante la navigazione verso waypoint.

Risolto il problema della visualizzazione della rotta di navigazione dopo l’interruzione della navigazione.

Risolto il problema dell’esecuzione della navigazione in attività incompatibili dopo aver cambiato sport.

Risolto il problema dell’impossibilità di verificare la disponibilità di aggiornamenti tramite Wi-Fi quando è abilitato il risparmio energetico.

Risolto il problema della sincronizzazione errata dell’impostazione del timeout delle notifiche.

Risolto il problema della chiusura accidentale del Report Mattutino con il tocco del palmo.

Risolto il problema del blocco delle pagine di sincronizzazione Wi-Fi tramite codice di accesso.

Risolto il problema del blocco delle pagine di sincronizzazione Wi-Fi tramite codice di accesso. Risolto il problema della gestione del codice di accesso nell’app Telefono.

Risolto il problema del comportamento del tocco dell’icona della matita nell’editor del quadrante dell’orologio.

Risolto il problema della disattivazione dell’audio degli avvisi di ritmo di nuoto in piscina.

Risolto un possibile crash durante la sincronizzazione con Garmin Connect.

Risolto un possibile crash durante l’utilizzo del Wi-Fi.

Risolto il problema del possibile blocco del dispositivo durante la modifica del codice di accesso.

Risolto il problema del possibile blocco del dispositivo durante la modifica del codice di accesso. Risolto un possibile problema per cui “Rosso” veniva tradotto in “Verde” nell’app Torcia.

Risolto un possibile problema per cui la modifica di un allenamento con note audio non visualizzava note audio dopo la sincronizzazione con Garmin Connect.

Risolto un possibile problema per cui l’opzione TracBack non era disponibile come opzione di routing.

Risolto un potenziale crash nell’attività di forza.

Risolto un potenziale crash nella pagina dei dettagli del percorso.

Risolto un potenziale crash alla fine del timer di pesca.

Risolto un potenziale crash durante la navigazione.

Risolto un potenziale crash durante il tentativo di accettare il valore di offset di calibrazione.

Risolto un potenziale problema che causava la mancanza delle profondità media e massima nel riepilogo dell’immersione.

Risolto un potenziale problema di memoria insufficiente nella pagina della mappa.

Risolto un potenziale problema di spegnimento notturno.

Corretti i messaggi audio relativi all’alimentazione emessi quando il misuratore di potenza associato non era connesso.

Corretto il valore PulseOx in Glance.

Corretto l’audio del conto alla rovescia del timer di regata.

Corretto il ridimensionamento nel grafico di potenza ciclico del riepilogo attività.

Corretto il blocco della notifica di avvicinamento al segmento che interrompeva l’attività.

Corretto il ciclo infinito di errore di calibrazione del sensore.

Corretto il problema della modifica della scorciatoia del tasto di avvio dopo l’utilizzo del tastierino numerico.

Corretto il problema degli avvisi di marea che ignoravano l’impostazione “Non disturbare”.

Corretto il problema con l’app Tides che mostrava nomi di località vuoti.

Corretto il problema del timer che non si aggiornava sul quadrante dell’orologio.

Corretto il problema della modifica dei campi dati tramite touch screen durante l’esecuzione del timer.

Corretto il problema dell’uscita dal motore elettrico tramite tasto di scelta rapida.

Corretto il problema dell’accessibilità ai dati del quadrante dell’orologio quando il dispositivo era bloccato.

Corretto il problema del comportamento anomalo del collegamento al quadrante dell’orologio durante un’attività.

Corretto il problema dell’avvio dell’espulsione dell’acqua prima del completamento dell’attività.

Corretto il problema del troncamento del testo dei dettagli delle fasi dell’allenamento.

Migliorata la presentazione DSW nell’app Calendario.

Migliorato il design di Garmin Coach il giorno della gara.

Aggiornato il grafico di riepilogo Body Battery per mostrare i dati di 24 ore.

Come installare gli aggiornamenti

Indipendentemente dallo sportwatch interessato, per aggiornare basta seguire le istruzioni indicate nelle relative notifiche dell’aggiornamento dall’app Garmin Connect oppure dall’orologio stesso, aggiornamenti che Garmin ha iniziato a rilasciare nelle scorse ore e che dovrebbero essere visibili e installabili per tutti nel giro di qualche giorno al massimo.

Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto nulla, scenario probabile considerando quanto anticipato sopra circa la distribuzione ancora agli inizi, è tuttavia possibile controllarne la disponibilità accedendo dallo smartwatch alla sezione Aggiornamento Software dalla pagina Sistema nel menu Impostazioni. Altrimenti, basta collegare via USB l’orologio a un computer e cercare i nuovi aggiornamenti usando il software Garmin Express per computer.