Siete alla ricerca di idee regalo dell’ultimo momento, magari per la casa? Potreste allora volgere lo sguardo su Amazon, perché sono disponibili numerose offerte firmate Anker e Laifen che possono rispondere alle vostre esigenze. Sul sito vengono infatti proposti generosi sconti su prodotti di ogni fascia di prezzo, dai robot aspirapolvere e lavapavimenti fino ad arrivare ai caricabatterie, dai rasoi elettrici fino agli spazzolini elettrici. Scopriamo insieme le promozioni attive.
Idee regalo dell’ultimo momento: le offerte Anker
Iniziamo da Anker, che propone i suoi Sconti di Natale su Amazon fino al 21 dicembre 2025, affiancandogli un’iniziativa valida sul sito ufficiale fino al 31 dicembre 2025.
Per quanto riguarda il sito ufficiale, Anker propone uno speciale evento di offerte con il tema “Compra di più, risparmia di più!“: in questi giorni è infatti possibile usufruire di sconti progressivi acquistando più articoli diversi, con riduzioni di prezzo che aumentano in base al numero. La promozione tocca praticamente tutte le categorie di prodotti, tra power bank, caricabatterie, accessori per la ricarica, cuffie e dispositivi audio. In più, sono disponibili le sorprese delle Mystery Box a valore garantito e le offerte lampo a tempo limitato su prodotti selezionati.
Spostandoci su Amazon, troviamo una lunga serie di sconti su tantissimi prodotti, anche su quelli dei brand Soundcore ed Eufy: troviamo caricabatterie e power bank di ogni genere, ma anche cuffie wireless, telecamere di sicurezza, proiettori e robot aspirapolvere e lavapavimenti. Ecco le proposte più interessanti a disposizione su Amazon, con ribassi che arrivano a superare il 50%.
-
-47%
eufy X10 Pro Omni aspirapolvere lavapavimenti con mappatura con Stazione All-in-One, 8.000 Pa, Auto-Svuotamento e Riempimento, 2 Auto-Lift-Mops, Evita Gli Ostacoli(Nero)
-
-15%
Anker Prime TB5 Docking Station 140W, Dock USB C Thunderbolt 5 a 14 Porte con Ricarica Max, Trasffino a 120 Gbps, Lll LED Amb, Sistema di Raffredd, Display Fino a 8K per Laptop Thunderbolt 5/4
-
-53%
eufy robot aspirapolvere lavapavimenti con mappatura Omni C20 con stazione tutto in uno, svuotamento auto, lavaggio e asciugatura auto, 8,5 cm, design ultra piatto, 7.000 Pa, potente aspirapolvere
-
-17%
NEBULA Capsule Air Mini proiettore intelligent Google TV, 720p con Wi-Fi, licenza Netflix ufficiale, 2 ore di autonomia, schermo da 100 pollici, Dolby Digital, ultra-portatile per ogni luogo.
-
-20%
Anker Prime Power Bank, Batteria est da 26.250 mAh con 3 porte e potenza fino a 300W, ricarica bidirezionale, approvato da TSA, controllo con App, per MacBook, iPhone 17/16 ecc. (base esclusa)
-
-8%
Anker Prime Power Bank, 20.100mAh Caricatore Portatile a 3 Porte con Uscita Massima di 220W, Ricarica Bidirezionale, Approvato TSA, Controllo App, per MacBook, iPhone 16/15 e altro (Base non inclusa)
-
-31%
Anker Caricatore USB C Prime 250W, GaN Ultra-Veloce a 6 porte, Display LCD Intelligente da 2,26’’, Compatibile con MacBook Pro/Air, iPhone 17 Pro Max Air/Serie 16-12,Pixel, Galaxy, Apple Watch e Altri
-
-34%
eufy Security SoloCam S340 3K telecamera pannello solare, telecamera wi-fi esterno senza fili, sorveglianza a 360°, Wi-Fi a 2,4 GHz, nessun costo mensile, compatibile con HomeBase 3
-
-20%
Anker Prime Caricatore, Blocco Ricarica Compatto USB-C GaN a 3 Porte da 160W, Display Smart e Controllo Tattile, Ricaricamrapida da 140W su ogni porta per Laptop, MacBook, iPad, iPhone 17/16/15 ecc.
-
-41%
eufy Security eufyCam 2C Kit 2 telecamera wifi esterno senza fili, 180 giorni di durata della batteria, HD 1080p, impermeabilità IP65, visione notturna, compatibile con Alexa, nessun costo mensile
-
-23%
soundcore AeroClip by Anker, Auricolari Open-Ear, Cuffie Clip-On, Comfort Adattivo, Chiamate Chiare con 4 Microfoni e AI, Adattamento Stabile, Driver da 12mm per Suono Nitido, Design a Anello Aperto
-
-35%
Soundcore Cassa Bluetooth Portatile Boom 2, 80W Booming Sound con Subwoofer e BassUp 2.0, 24H, IPX7, Luce LED, USB-C, EQ Personalizzato, per Esterni, Campeggio Spiaggia e Giardino
-
-38%
Soundcore AeroFit 2 di Anker, auricolari regolabili open-ear, bassi x2 più potenti, fino a 42 ore di ascolto, certificazione IP55, chiamate nitide, ricarica wireless e traduzione in tempo reale
-
-39%
Anker MagGo Caricatore Wireless iPhone Cube 3 in 1 con MagSafe 15W, Caric Wireless Richiudibile Ricarica Rapida Max 15W, iPhone 17/16/15/14, Apple Watch Series, AirPods Pro/3/2 (con Caric USB C 30W)
-
-48%
Anker Power Bank Ricarica Rapida 24000 mAh, 737 PowerCore 24K, Batteria Esterna con 3 Porte Potenza 140 W Display Digitale, Compatibile con iPhone 17 Pro Max/16/15/14, Samsung, MacBook, Dell, e Altro
-
-17%
Anker Laptop Power Bank 25000mAh Caricatore Portatile, con Tre Porte USB C da 100W per Ricarica Multi-Dispositivo, Cavi Integrati e Retrattili, per iPhone 17 Pro Max/Serie 16-12, MacBook,Samsung(Nero)
-
-31%
Soundcore Anker Space One Cuffie Bluetooth Cancellazione Rumore Attiva Adattiva, Riduzione Voce Umana 2X Più Forte, 40 Ore ANC, Controllo app, LDAC Hi-Res Wireless Audio, Chiamate Chiare
-
-33%
Anker Zolo Caricatore USB C 140W, adattatore GaN rapido e compatto a 4 porte, comandi tattili intuitivi, per iPhone 17 Pro/16/15, Samsung S25 Ultra, MacBook Air/Pro, Pixel, AirPods e altri dispositivi
-
-43%
Anker MagGo Caricatore Wireless iPhone 3 in 1 15W, Compatibile con MagSafe, certificato Qi2, Pieghevole e Portatile per iPhone 17/17 Pro/16/15 AirPods, Apple Watch e altro (caricatore USB-C incluso)
-
-34%
Anker Caricatore USB C Prime, stazione di ricarica da scrivania GaN a 6 porte da 200W, ricarica rapida USB C PD, compatibile con MacBook, iPad Pro/Air, iPhone 17/16/15/14, Galaxy.
-
-44%
Soundcore Anker Liberty 4 NC Cuffie bluetooth cancellazione rumore, Auricolari bluetooth 98,5% meno rumore, cancellazione rumore adattiva orecchie/ambiente, Hi-Res Audio, 50 ore, Bluetooth 5.3
-
-39%
Soundcore by Anker Q30 Cuffie Bluetooth Cancellazione Rumore Attiva con Modalità Multiple, Hi-Res Audio, EQ personalizado vía App, 40 Ore, Cuffie Wireless, Connessione Multipunto, Vestibilità Comoda
-
-33%
Anker MagGo Power Bank Magsafe 10000 mAh, Batteria Magnetica Ultra Sottile, Certificato Qi2, Portatile, 15 W, Ultra Veloce, Compatibile con MagSafe, Design Ergonomico, Solo per iPhone 17 Pro Max/16/15
-
-44%
eufy Security eufyCam 2C, telecamera wi-fi esterno, telecamera wifi esterno senza fili, richiede HomeBase 2,180 giorni di durata della batteria, HD 1080p, Nessun Costo Mensile
-
-20%
Anker Nano Power Bank Magsafe 5000 mAh, Certificato Qi2 da 15W Batteria Magnetica Ultra Sottile, Caricabatterie Portatile Ultra Veloce, Design Ergonomico, Solo per iPhone 17 Pro Max Air/Serie 16-12
-
-30%
Anker Power Bank, Caricabatterie Portatile da 20.000 mAh, con Cavo USB C Integrato, Batteria a Ricarica Rapida 87 W, 2 USB-C e 1 USB-A, per MacBook, iPhone 17/16 serie, Samsung, Switch, e Altro Ancora
-
-30%
Anker Caricatore USB C 70W, adattatore di alimentazione ad alte prestazioni con rapido a 3 porte, Caricatore PIQ 3.0 per iPhone serie 16/15, MacBook Pro, iPad, Galaxy, Pixel e altro ancora.
-
-27%
eufy Security IndoorCam E220 telecamera wifi interno, 2K Pan & Tilt, Videosorveglianza con AI per Riconoscimento Persone/Animali, Assistenza Vocale, Visione Notturna, MicroSD non Inclusa
-
-26%
Anker Caricatore USB C 736 da 100 W (Nano II 100 W), 3 porte, adatto per MacBook Pro/Air, Google Pixelbook, ThinkPad, Dell XPS, iPad Pro, iPhone 17 Pro Max Air/Serie 16-12, Samsung S25 Ultra
-
-13%
Soundcore V20i Cuffie Open-Ear di Anker, Cuffie Bluetooth 5.4, Ganci Rotanti, Ultra Confortevoli, Vestibilità Aderente, Bassi Potenti, Chiamate Chiare, IP55, 36H di Riproduzione,Connessione Multipunto
-
-35%
eufy Security telecamera wifi interno C220 (Cablata), 2K, 360° videocamera sorveglianza interno wifi, rilevamento IA, Visione Notturna, Alexa, per baby monitor/animali domestici/sorveglianza domestica
-
-62%
Anker Power Bank Magsafe 5000 mAh con Magsafe 622 Magnetico Senza Fili (MagGo), Powerbank Magnetico Pieghevole con USB-C per iPhone 17 Pro Max/Serie 16-12(Nero)
-
-60%
Anker Caricatore USB C rapido 735 (Nano II 65W) Pod a 3 Porte PPS, Alimentatore Compatto USB C per MacBook PRO/Air, iPad PRO, Steam Deck, Galaxy S20, dell XPS 13, Note 20, iPhone 17 Pro Max/16, Pixel
-
-36%
Soundcore Select 4 Go cassa bluetooth ultra portatile, cassa doccia, suono potente da 5W,fino a 20 ore di riproduzione, IP67, mini cassa bluetooth, galleggiante, ideale per escursioni
-
-24%
Anker 621 Magnetic Power Bank Magsafe(MagGo), Magnetico da 5000 mAh con Cavo USB-C, Compatibile Solo con iPhone 17 Pro Max/Serie 16-12(Nero)
-
-24%
Anker Nano Adattatore Universale da Viaggio di Potenza USB a 5 Porte con 1 AC, 2 USBA e 2 USBC, Controllo Intelligente della Temperatura, Compatibile con oltre 200 Paesi, Ideale per i Viaggi.
-
-37%
Anker Nano 45W Caricabatterie USB C, ricarica rapida, compatto e pieghevole per Samsung Galaxy S25 Ultra/S24, iPhone 17/16, MacBook, Pixel 9, iPad (cavo da 183 cm incluso)
-
-23%
Soundcore Cuffie Bluetooth by Anker P20i, Auricolari Bluetooth 5.3, Cuffie Wireless In-ear Driver 10mm con Bassi Potenti, 30 Ore di Riproduzione, Resistenza acqua IPX5, EQ, 2 microfoni chiamate AI
-
-26%
Anker Caricatore USB C 47 W, caricatore 523 (Nano 3), compatto con 2 porte GaN caricatore rapido per iPhone 17 Pro Max Air/Serie 16-12, iPad, Samsung Galaxy S25, Google Pixel, iPad (cavo non incluso)
-
-36%
Anker Superveloce Caricatore USB C 45W,Caricabatterie Samsung,supporta la ricarica rapida PPS per Samsung Galaxy S24 Ultra/S24/S23+/S23/S22/Note20,iPhone 17/16/15,Pixel e altro(cavi da 1,5m inclusi)
-
-19%
Anker Caricatore USB C da 30W Zolo Compatto con Tecnologia GaN,Controllo della Temperatura Avanzato,Design Compatto e Ricarica 3 Volte Più Veloce,Compatibile con iPhone17/15,iPad,Samsung,Pixel e Altri
-
-33%
Anker Caricatore iPhone 20W USB C, rapido da parete compatibile con iPhone 17 Pro Max Air/16/15, iPad e altro (con cavo USB C da 150 cm)
Idee regalo last minute: le offerte Laifen
Anche in casa Laifen possiamo trovare offerte natalizie, valide proprio fino al 25 dicembre 2025. Il brand ha lanciato sconti fino al 40% su alcuni dei suoi prodotti più popolari, tra cui spazzolini elettrici, asciugacapelli e rasoi.
Sono coinvolti in particolare gli spazzolini elettrici della serie Wave (nelle versioni in plastica, in alluminio e in acciaio inossidabile), compreso Wave Special, gli asciugacapelli Mini e Neo e i rasoi elettrici T1 Pro e P3 Pro: gli sconti oscillano tra il 20% e il 40%, e regalano risparmi fino a 50 euro rispetto ai listini.
Ecco nel dettaglio le offerte Laifen di Natale disponibili in queste ore su Amazon.
-
-25%
Laifen P3 Pro Rasoio Elettrico, Regolabarba Uomo con Motori ad Alta Velocità Proprietari, 2 Da 12.000 Tagli/Min, Durata Della Batteria Di 100 Minuti, Impermeabilità IPX7, Ideale per Viaggia
-
-20%
Laifen Neo Asciugacapelli ad Alta Velocità Con Motore Brushless da 110.000 Giri/Min, 200 Milioni di Ioni Negativi, Controllo Intelligente della Temperatura, 2 Ugelli Magnetici(Nero)
-
-25%
Laifen T1 Pro Rasoio Elettrico, Regolabarba Uomo con Motori ad Alta Velocità Proprietari, 12.000 tagli/min, 3 Trimmer per peli lunghi, Durata della Batteria di 120 Minuti, Impermeabilità IPX7（Grigio)
-
-38%
Laifen Mini asciugacapelli, asciugacapelli agli ioni negativi con motore brushless da 110.000 giri/min, asciugatura rapida, asciugacapelli silenzioso ad alta velocità (verde)
-
-25%
Laifen Wave Spazzolino Elettrico, Spazzolino Elettrico Sonico a Oscillazione e Vibrazione Con 3 Testine, Spazzolino Da Viaggio Magnetico Ricaricabile Impermeabile IPX7 (Acciaio Inossidabile)
-
-20%
Laifen Wave Special Spazzolino Elettrico Sonico con Oscillazione & Vibrazione Dotato di App, 2 Testine di Ricambio, IP68 Impermeabile, Ideale per Viaggi(Verde)
-
-30%
Laifen Wave Spazzolino Elettrico, Spazzolino Sonico Con Tecnologia a Oscillazione e Vibrazione Con 3 Testine, Certificazione IPX7 Impermeabile, Ricarica Magnetica, Compatto Da Viaggio (Alluminio)
-
-40%
Laifen Wave Spazzolino elettrico, Spazzolino Elettrico Oscillante e Vibrante per Adulti con 3 Testine, IPX7 Impermeabile, Spazzolino Magnetico Ricaricabile(ABS)
Queste erano solo alcune delle offerte a disposizione su Amazon per le idee regalo dell’ultimo momento. Se volete scoprire tutti gli sconti attualmente disponibili sul sito potete seguire il link qui in basso.
