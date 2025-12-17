Siete alla ricerca di idee regalo dell’ultimo momento, magari per la casa? Potreste allora volgere lo sguardo su Amazon, perché sono disponibili numerose offerte firmate Anker e Laifen che possono rispondere alle vostre esigenze. Sul sito vengono infatti proposti generosi sconti su prodotti di ogni fascia di prezzo, dai robot aspirapolvere e lavapavimenti fino ad arrivare ai caricabatterie, dai rasoi elettrici fino agli spazzolini elettrici. Scopriamo insieme le promozioni attive.

Idee regalo dell’ultimo momento: le offerte Anker

Iniziamo da Anker, che propone i suoi Sconti di Natale su Amazon fino al 21 dicembre 2025, affiancandogli un’iniziativa valida sul sito ufficiale fino al 31 dicembre 2025.

Per quanto riguarda il sito ufficiale, Anker propone uno speciale evento di offerte con il tema “Compra di più, risparmia di più!“: in questi giorni è infatti possibile usufruire di sconti progressivi acquistando più articoli diversi, con riduzioni di prezzo che aumentano in base al numero. La promozione tocca praticamente tutte le categorie di prodotti, tra power bank, caricabatterie, accessori per la ricarica, cuffie e dispositivi audio. In più, sono disponibili le sorprese delle Mystery Box a valore garantito e le offerte lampo a tempo limitato su prodotti selezionati.

Spostandoci su Amazon, troviamo una lunga serie di sconti su tantissimi prodotti, anche su quelli dei brand Soundcore ed Eufy: troviamo caricabatterie e power bank di ogni genere, ma anche cuffie wireless, telecamere di sicurezza, proiettori e robot aspirapolvere e lavapavimenti. Ecco le proposte più interessanti a disposizione su Amazon, con ribassi che arrivano a superare il 50%.

Idee regalo last minute: le offerte Laifen

Anche in casa Laifen possiamo trovare offerte natalizie, valide proprio fino al 25 dicembre 2025. Il brand ha lanciato sconti fino al 40% su alcuni dei suoi prodotti più popolari, tra cui spazzolini elettrici, asciugacapelli e rasoi.

Sono coinvolti in particolare gli spazzolini elettrici della serie Wave (nelle versioni in plastica, in alluminio e in acciaio inossidabile), compreso Wave Special, gli asciugacapelli Mini e Neo e i rasoi elettrici T1 Pro e P3 Pro: gli sconti oscillano tra il 20% e il 40%, e regalano risparmi fino a 50 euro rispetto ai listini.

Ecco nel dettaglio le offerte Laifen di Natale disponibili in queste ore su Amazon.

Queste erano solo alcune delle offerte a disposizione su Amazon per le idee regalo dell’ultimo momento. Se volete scoprire tutti gli sconti attualmente disponibili sul sito potete seguire il link qui in basso.