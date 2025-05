Migliora il sistema di raccomandazioni, cambia il design dell’interfaccia grafica, ci sono nuovi modi di cercare e scoprire i contenuti della piattaforma, e perfino un feed alla TikTok, principalmente. Sono queste le novità di cui Netflix ha dato oggi notizia, cambiamenti annunciati ma che saranno disponibili nelle prossime settimane e mesi, novità in arrivo sia per l’app per TV che per quella per gli smartphone. Intanto, eccone una panoramica.

Le novità di Netflix in arrivo su TV e smartphone

«La nuova esperienza TV di Netflix è sempre quella che già conoscete e amate, solo migliore» – ha detto Eunice Kim, la CPO (responsabile dello sviluppo e della gestione) di Netflix – «Quando abbiamo iniziato a pensare a questo progetto, volevamo creare un’esperienza più flessibile per la nostra vasta offerta di intrattenimento, più intuitiva e reattiva alle esigenze dei nostri abbonati, e capace di esaltare i momenti più emozionanti su Netflix». Ne è nata una nuova esperienza TV, così viene definita dall’azienda la nuova versione dell’app di Netflix per televisori, che ancora non sappiamo di preciso quando sarà disponibile, ma di cui sono state anticipate le principali novità.

Il cambiamento più visibile riguarda la schermata principale della piattaforma, che presenta un design più pulito e moderno, parte di una rivisitazione estetica che riguarda un po’ tutta l’interfaccia grafica della versione di Netflix per TV. Ne fanno parte anche le scorciatoie più visibili, con i collegamenti rapidi a Cerca e a La mia lista spostati dal lato sinistro alla cima della pagina.

Come anticipato, ci sono anche dei nuovi modi per scoprire nuovi contenuti. Oltre alle raccomandazioni in tempo sulla schermata principale, “più reattive alle esigenze e agli interessi del momento”, sottolinea Netflix, l’azienda aggiunge in primo piano alcune informazioni utili su film e serie, come le indicazioni “Vincitore agli Emmy” o “#1 nelle serie TV”.

TV a parte, l’azienda ha annunciato inoltre delle novità significative per l’app di Netflix per iOS. Innanzitutto l’integrazione dell’intelligenza artificiale che permette di cercare i contenuti in linguaggio naturale, digitando ad esempio “voglio qualcosa di divertente e allegro”.

Si tratta di una funzione in via di sviluppo, alla stregua dell’altra (grossa) novità per l’app per smartphone: un inedito feed verticale alla TikTok, un flusso di video di film e serie “per rendere la scoperta più facile e divertente”, ha spiegato Netflix, video che fanno da collegamenti per guardare il contenuto selezionato per intero immediatamente, oppure per condividerlo o aggiungerlo alla propria lista.

Non sappiamo quando saranno disponibili queste novità per smartphone; quelle per le TV arriveranno invece nelle prossime settimane e mesi, come anticipato (pur mancando ulteriori precisazioni). Intanto, per una panoramica più completa delle novità in questione vi rimandiamo al video che segue.