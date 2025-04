Non vedete l’ora di scoprire le novità Netflix di maggio 2025 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming accoglie ogni mese tanti nuovi contenuti, e anche questo non fa eccezione. Andiamo quindi a scoprire insieme cosa guardare su Netflix durante questo mese primaverile, ricco di film e serie TV da non perdere.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Netflix a maggio 2025 siete capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita sul catalogo del popolare servizio di streaming, ordinate in base alla data di uscita. Partiamo come sempre con i film.

Cosa guardare su Netflix a maggio 2025

Film in uscita su Netflix

Proiettile vagante 3 (original)

Apriamo le novità Netflix di maggio 2025 da vedere con Proiettile vagante 3, ultimo capitolo della trilogia francese. Lino esce di prigione con un unico obiettivo: rendere giustizia a Charas. Insieme a Julia, si lancia sulle tracce di Areski, rientrato in Francia e ormai nel mirino del comandante Resz e dei suoi. Ne nasce un inseguimento adrenalinico, fatto di alleanze fragili e scontri intensi. Questa volta i vecchi nemici saranno costretti a unire le forze per sopravvivere e portare alla luce la verità. Da non perdere per gli amanti dell’azione.

Disponibile in streaming dal 7 maggio 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Proiettile vagante 3.

Nonnas (original)

Cambiamo completamente genere con Nonnas, commedia diretta da Stephen Chbosky con Vince Vaughn, Susan Sarandon e Lorraine Bracco. Racconta la vera storia di Joe Scaravella, un uomo che, dopo la morte della madre, si rende conto di aver perso troppo tempo nella vita, senza una compagna e intrappolato in un lavoro senza futuro e senza stimoli. Determinato a cambiare direzione e a riscoprire sé stesso, decide di darsi una seconda possibilità e apre un ristorante italiano autentico, che chiama Enoteca Maria, ispirato alla cucina della madre. Per farlo, assume un gruppo di chef del tutto improbabili, un gruppo variegato di nonne locali, ognuna con una storia da raccontare e una ricetta del cuore. Non solo il locale trova il suo posto nella comunità, diventando un simbolo di unione e tradizione, ma Joe riscopre un nuovo scopo nella vita, trova una famiglia inaspettata e persino la donna della sua vita, grazie alla magia del cibo e alla saggezza delle nonne.

Disponibile in streaming dal 9 maggio 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Nonnas.

Fear Street: Prom Queen (original)

Da guardare questo mese su Netflix anche Fear Street: Prom Queen, nuovo capitolo della popolare saga “insanguinata”. Il film è ambientato nel 1988, a Shadyside, cittadina dell’Ohio, nel liceo di Shadyside High. La stagione dei balli di fine anno è caratterizzata da una feroce competizione tra le ragazze più popolari della scuola per il titolo di reginetta. Le “It Girls” lottano con tutte le loro forze per ottenere il sostegno degli studenti, mentre si preparano per la notte più importante dell’anno. L’arrivo di una candidata misteriosa e insolitamente coraggiosa sconvolge gli equilibri, facendo emergere tensioni. Mentre la lotta per il titolo si fa sempre più agguerrita, alcune delle ragazze più in vista iniziano a sparire senza lasciare traccia, alimentando voci e sospetti tra i compagni di scuola. La corsa alla corona diventa ben presto un incubo, quando una serata che doveva essere di divertimento si trasforma in una lotta per la sopravvivenza, con il sangue che minaccia di macchiare gli scintillanti vestiti da sera. La classe dell’88 si prepara a vivere un’indimenticabile notte da incubo.

Disponibile in streaming dal 23 maggio 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Fear Street: Prom Queen.

Due fuori pista 2 (original)

Chiudiamo le principali novità Netflix da vedere a maggio lato film con Due fuori pista 2, sequel della commedia svedese lanciata sulla piattaforma alla fine del 2022. Lisa trascorre ora una tranquilla vita familiare con la figlia Elvira e il fidanzato Anders ed è intenzionata ad affrontare la corsa in bicicletta di 315 chilometri Vätternrundan con il fratello Daniel. Quando però Klara, la moglie di Daniel, dichiara di voler divorziare, Daniel decide di fare la gara con lei. A sua volta Lisa esita ad acquistare una casa e a sposare Anders perché non si sente all’altezza. Mentre Daniel e Klara cercano di ricucire il loro rapporto, Lisa inizia a flirtare con un vecchio ex. Per le due coppie è in vista un percorso tortuoso, sia in senso figurato che letterale.

Disponibile in streaming dal 23 maggio 2025.

Serie TV da vedere su Netflix

The Four Seasons (original)

Passiamo alle novità Netflix di maggio 2025 lato serie TV con The Four Seasons, serie ispirata all’omonimo film del 1981. Mentre si preparano a trascorrere un tranquillo weekend insieme, sei amici di vecchia data scoprono che tra loro una coppia sta per separarsi; una notizia che sconvolge completamente gli equilibri del gruppo composto da Kate (Tina Fey) e Jack (Will Forte), Nick (Steve Carell) e Anne (Kerri Kenney-Silver) e Danny (Colman Domingo) e Claude (Marco Calvani). La serie segue questi amici attraverso quattro vacanze distribuite nell’arco di un anno, osservando come questo improvviso colpo di scena influenzi le loro dinamiche e riporti a galla vecchi e nuovi problemi. Una lettera d’amore, tanto sincera quanto esilarante, ai matrimoni duraturi e alle amicizie di una vita.

Disponibile in streaming dal 1° maggio 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di The Four Seasons.

Per sempre (original)

Da non perdere questo mese sulla piattaforma anche Per sempre, serie TV basata sull’omonimo romanzo di Judy Blume del 1975, reinterpretato da Mara Brock Akil per le nuove generazioni. In questa epica storia d’amore ambientata a Los Angeles nel 2018, due adolescenti di colore esplorano le relazioni e le proprie identità attraverso un complicato percorso fatto di una serie di prime volte.

Disponibile in streaming dall’8 maggio 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Per sempre.

Bad Thoughts (original)

Da guardare a maggio su Netflix Bad Thoughts, serie comedy in sei episodi firmata Tom Segura. Il comico da stand up affronta situazioni e fantasie impensabili all’interno di un mondo cinematografico. Segura interpreta diversi personaggi in ogni episodio autoconclusivo, tra un’invasione aliena, cecchini e operazioni segrete, studenti delle elementari radicalizzati, una sanguinosa resa dei conti in cucina, una deformità orribile e non solo.

Disponibile in streaming dal 13 maggio 2025. Qui potete vedere il teaser trailer ufficiale di Bad Thoughts.

American Manhunt: Osama bin Laden (original)

Originariamente prevista per marzo, arriva questo mese American Manhunt: Osama bin Laden. Offre uno sguardo approfondito su come il mondo si sia mobilitato per scovare Osama bin Laden dopo gli attentati dell’11 settembre 2001 contro gli Stati Uniti. Con filmati rari e interviste a insider della CIA e a personaggi chiave del governo americano che hanno contribuito alla sua ricerca a livello internazionale, la docuserie ripercorre la straordinaria caccia a Osama bin Laden. Il nuovo capitolo di American Manhunt doveva uscire il 10 marzo, ma è stato rinviato a data da destinarsi: finalmente ora è disponibile la nuova data di uscita.

Disponibile in streaming dal 14 maggio 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di American Manhunt: Osama bin Laden.

Love, Death & Robots – stagione 4 (original)

Da non perdere questo mese di maggio l’attesa quarta stagione di Love, Death & Robots, serie antologica animata prodotta da Joshua Donen, David Fincher, Jennifer Miller e Tim Miller. Il quarto volume presentato da Tim Miller (Deadpool, Terminator – Destino oscuro) e David Fincher (Mindhunter, The Killer) vede il ritorno di Jennifer Yuh Nelson (Kung Fu Panda 2, Kill Team Kill) come responsabile della supervisione alla regia per dieci cortometraggi che mostrano il caratteristico e premiato stile della serie, fatto di animazione all’avanguardia, horror, fantascienza e umorismo.

Disponibile in streaming dal 15 maggio 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale della quarta stagione di Love, Death & Robots.

Maschi Veri (original)

In arrivo anche Maschi Veri, nuova serie TV con Maurizio Lastrico, Matteo Martari, Francesco Montanari e Pietro Sermonti. Sicuri di sé e convinti di avere tutto sotto controllo: così si sentono i quattro protagonisti; ma la realtà è diversa, perché oggi essere “maschi veri” significa soprattutto mettersi in discussione. Lo sanno bene Mattia, Massimo, Riccardo e Luigi, quattro amici sulla quarantina che, in un mondo che prova a cambiare verso la parità sociale e di genere, si ritrovano, loro malgrado, ad affrontare i propri pregiudizi e le conseguenze inaspettate che derivano dal doversi mettere in discussione. Da sempre legati al loro status di maschi alfa, i quattro amici dovranno improvvisamente riscoprire il loro posto nella società e nelle dinamiche di coppia, senza perdere, nel frattempo, loro stessi. Nel cast anche Thony, Sarah Felberbaum, Laura Adriani, Alice Lupparelli, Corrado Fortuna e Nicole Grimaudo.

Disponibile in streaming dal 21 maggio 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Maschi Veri.

Sirens (original)

Da vedere anche Sirens, miniserie di genere dark comedy con Julianne Moore, Meghann Fahy, Milly Alcock, Kevin Bacon e Glenn Howerton. Devon pensa che la sorella Simone abbia una relazione davvero inquietante con la sua nuova capa, l’enigmatica e mondana Michaela Kell. Lo stile di vita lussuoso ed esclusivo di Michaela è come una droga per Simone, e Devon ha deciso che è arrivato il momento di intervenire, ma non immagina nemmeno che tipo di formidabile avversaria sia Michaela. Raccontata nell’arco di un esplosivo fine settimana nella sontuosa tenuta sul mare dei Kell, la miniserie è una rappresentazione incisiva, sexy e venata di umorismo nero delle donne, del potere e delle classi sociali.

Disponibile in streaming dal 22 maggio 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Sirens.

She the People (original)

Arriva questo mese She the People, nuova serie firmata Tyler Perry e Niya Palmer con Terri J. Vaughn, Jade Novah e Jo Marie Payton. La candidata alla carica di vicegovernatrice Antoinette Dunkerson conduce una campagna elettorale di successo, e ora deve capire come prosperare lavorando per un governatore sessista e paternalistico mentre cerca di tenere in riga i suoi familiari, dal momento che si trovano tutti sotto i riflettori. I primi otto episodi della stagione sono disponibili contemporaneamente dal 22 maggio, mentre gli altri otto arriveranno il 14 agosto 2025.

Disponibile in streaming dal 22 maggio 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di She the People.

Dept. Q – Sezione casi irrisolti (original)

Chiudiamo le principali novità Netflix di maggio 2025 con Dept. Q – Sezione casi irrisolti, nuova serie TV firmata Scott Frank, autore de La Regina degli Scacchi. L’ispettore capo Carl Morck è un poliziotto brillante, ma al contempo un collega terribile, e il suo sarcasmo tagliente non gli ha procurato amici nella polizia di Edimburgo. Dopo una sparatoria che provoca la morte di un giovane agente e lascia il suo partner paralizzato, Morck è relegato nel seminterrato e diventa l’unico responsabile del dipartimento Q, un’unità creata da poco e dedicata ai casi irrisolti. Il dipartimento è solo un’operazione di facciata per distrarre l’opinione pubblica dai fallimenti di una forza di polizia in crisi e priva di risorse che è lieta di sbarazzarsi di lui. Ma, più per caso che per scelta, Carl inizia a mettere insieme una banda di emarginati e sbandati che hanno tutto da dimostrare. Così, quando comincia di nuovo a indagare sul caso di un importante funzionario pubblico scomparso da diversi anni, Carl torna a fare ciò che gli riesce meglio: smuovere le acque e non accettare un no come risposta. Nel cast Matthew Goode, Chloe Pirrie, Alexej Manvelov, Kelly Macdonald e Leah Byrne.

Disponibile in streaming dal 29 maggio 2025.

Cosa guardare su Netflix, le altre serie TV e i film consigliati per maggio

Oltre alle novità che abbiamo visto qui sopra, a maggio 2025 sono in arrivo diversi ulteriori contenuti. Tra film, serie TV, docuserie, documentari, reality e non solo, durante questo mese c’è ancora tanto altro da guardare su Netflix, spaziando tra contenuti originali e di terze parti.

In particolare, vi segnaliamo da vedere a maggio:

L’abbaglio – 1° maggio 2025

Angi: crimini e bugie (docuserie, original) – 1° maggio 2025

Untold: guardie tiratrici (documentario, original) – 6 maggio 2025

The Devil’s Plan (stagione 2, original) – 6 maggio 2025

The Northman – 7 maggio 2025

Karol G: Tomorrow was Beautiful (documentario, original) – 8 maggio 2025

Blood of Zeus (stagione 3, original) – 8 maggio 2025

The Royals (stagione 1, original) – 9 maggio 2025

A Deadly American Marriage: il caso Jason Corbett (documentario, original) – 9 maggio 2025

Untold: The Liver King (documentario, original) – 13 maggio 2025

A British Horror Story: la storia di Fred e Rose West (docuserie, original) – 14 maggio 2025

Kakegurui (stagione 1, original) – 15 maggio 2025

Reservatet – La riserva (stagione 1, original) – 15 maggio 2025

Thank You, Next (stagione 2, original) – 15 maggio 2025

Pernille (stagione 5, original) – 15 maggio 2025

Genitori a tutto campo (stagione 1, original) – 16 maggio 2025

Rotten Legacy (stagione 1, original) – 16 maggio 2025

Dear Hongrang (stagione 1, original) – 16 maggio 2025

The Quilters (documentario, original) – 16 maggio 2025

Barbie – 17 maggio 2025

Untold: l’ascesa e la caduta di Brett Favre (documentario, original) – 20 maggio 2025

Sneaky Links: Dating After Dark (reality, original) – 21 maggio 2025

Non ti dimenticherò (original) – 23 maggio 2025

Thunderbirds: l’élite dell’aeronautica americana (documentario, original) – 23 maggio 2025

Big Mouth (stagione 8, original) – 23 maggio 2025

Cold Case: Gli omicidi del Tylenol (docuserie, original) – 26 maggio 2025

La vedova nera (original) – 30 maggio 2025

Il cuore lo sa (original) – 30 maggio 2025

Lost in Starlight (original) – 30 maggio 2025

Il 31 maggio 2025 (1° giugno alle 2, in Italia) si terrà il Netflix Tudum 2025: l’evento globale celebra i fan globali delle serie TV e dei film più amati di Netflix; lo spettacolo sarà trasmesso in diretta streaming su Netflix il 1° giugno alle 2:00 del mattino (ora italiana) dal Kia Forum di Los Angeles, e includerà grandi star, rivelazioni esclusive e performance dal vivo che faranno la gioia dei fan di tutto il mondo.

Vi ricordiamo che lo scorso autunno Netflix ha aumentato di prezzo tutti e tre gli abbonamenti: sono attualmente richiesti 6,99 euro al mese per l’abbonamento Standard con pubblicità, 13,99 euro al mese per quello Standard e 19,99 euro al mese per quello Premium (l’unico con il 4K).

Queste dunque le migliori novità su Netflix a maggio 2025 da vedere, tra film, serie TV e originals. Quali contenuti state aspettando di più tra quelli in arrivo questo mese?