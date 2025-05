Cosa vedere tra le novità Disney+ di maggio 2025 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming, arrivato in Italia ormai da più di cinque anni, è sempre al lavoro per ampliare la sua offerta e il suo catalogo, che anche questo mese primaverile accoglierà diverse novità. Andiamo a scoprire insieme i film e le serie TV da guardare su Disney+ durante questo periodo, tra i contenuti originali Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic o le novità targate Star.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Disney+ a maggio 2025, siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione di novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita in questi giorni sul catalogo della piattaforma. Se siete pronti andiamo a scoprire tutto partendo come sempre dai film. Abbonatevi qui per non perdervi niente.

Cosa guardare su Disney+ a maggio 2025

Film in uscita su Disney Plus

La scalata del Devils Thumb (documentario National Geographic)

Apriamo le novità Disney+ di maggio 2025 da non perdere con La scalata del Devils Thumb, documentario firmato National Geographic e Plimsoll Productions che racconta la storia di un’incredibile spedizione. I famosi scalatori Alex Honnold e Tommy Caldwell si imbarcano in una spedizione di oltre 4000 km per affrontare una delle sfide più ardue della loro carriera: la scalata del famigerato Devils Thumb, una minacciosa torre di granito ricoperta di ghiaccio nel cuore dell’Alaska sudorientale, conosciuta come una delle montagne più pericolose del Nord America. Per Alex Honnold, questa scalata è una delle più grandi avventure della sua vita, una testimonianza del suo implacabile desiderio di raggiungere l’impossibile. Per il suo migliore amico, Tommy Caldwell, è l’occasione per un eroico ritorno dopo un infortunio al tendine d’Achille che ne ha minacciato la carriera. I due amici intraprendono un viaggio epico verso il Devils Thumb, muovendosi in bicicletta, in barca a vela e a piedi attraverso l’Ovest americano, il Canada e l’Alaska. Potremo assistere allo straordinario coraggio e alle scalate al cardiopalma con cui i due tentano di compiere la prima traversata in giornata di tutte e cinque le cime del massiccio del Devils Thumb, spingendo i loro corpi e il loro legame al limite assoluto.

Disponibile in streaming dal 2 maggio 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di La scalata del Devils Thumb.

A complete unknown (original)

Da vedere questo mese sulla piattaforma A complete unknown, film originale Searchlight Pictures che ripercorre la carriera di Bob Dylan, con protagonista Timothée Chalamet. New York, 1961: sullo sfondo di una vibrante scena musicale e di tumultuosi sconvolgimenti culturali, un enigmatico diciannovenne del Minnesota di nome Bob Dylan arriva nel Greenwich Village con la sua chitarra e un talento rivoluzionario, destinato a cambiare il corso della musica americana. Mentre stringe i suoi legami più profondi durante l’ascesa verso la fama, cresce la sua irrequietezza nei confronti del movimento folk e, rifiutando di essere etichettato, compie una scelta controversa che risuona culturalmente in tutto il mondo. Un’istantanea di un momento cruciale nella storia della musica contemporanea, diretta da James Mangold. Nel cast anche Edward Norton, Elle Fanning e Monica Barbaro.

Disponibile in streaming dal 7 maggio 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di A complete unknown.

Flintoff: Storia di un sopravvissuto

Questo mese arriva Flintoff: Storia di un sopravvissuto, documentario che racconta la storia di Freddie Flintoff, ex capitano della nazionale inglese di cricket e conduttore di Top Gear dal 2019 al 2022. Il documentario narra del terribile incidente avvenuto durante le riprese di una puntata della show, a bordo di una Morgan Super 3, un’auto a tre ruote. Il recupero è stato molto difficile, ed è passato da una serie di operazioni chirurgiche per curare le gravi lesioni facciali subite durante il ribaltamento, avvenuto a causa della rottura di una delle due ruote anteriori del mezzo. Il documentario include testimonianze di persone vicine all’ex atleta, come sua moglie Rachael Wools, con cui è sposato dal 2005, l’ex giocatore Michael Vaughan, il presentatore James Corden e il comico Jack Whitehall.

Disponibile in streaming dal 16 maggio 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Flintoff: Storia di un sopravvissuto.

Serie TV da vedere su Disney+

Star Wars: Tales of the Underworld (original)

Passiamo alle novità Disney+ lato serie TV perché in occasione dello Star Wars Day di quest’anno debutta Star Wars: Tales of the Underworld. La nuova serie animata antologica di Lucasfilm Animation è stata creata da Dave Filoni, e “riparte” dopo Tales of the Jedi (lanciata nel 2022) e Tales of the Empire (lanciata nel 2024). Questa volta si concentra sul ventre criminale della galassia di Star Wars, attraverso le esperienze di due iconici cattivi. Asajj Ventress, ex assassina e cacciatrice di taglie, ottiene un’altra possibilità di vita e deve fuggire con un nuovo e inaspettato alleato, mentre il fuorilegge Cad Bane affronta il suo passato quando si trova faccia a faccia con un vecchio amico, ora Sceriffo al servizio della legge. Il cast delle voci originali include Nika Futterman, Corey Burton, Artt Butler, Lane Factor, AJ LoCascio, Clare Grant, Dawn-Lyen Gardner ed Eric Lopez. Tutti gli episodi sono disponibili contemporaneamente.

Disponibile in streaming dal 4 maggio 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Star Wars: Tales of the Underworld.

I Simpson – stagione 35 (original)

Da non perdere questo mese di maggio su Disney+ la trentacinquesima stagione de I Simpson, iconica serie animata che vede protagonista la famiglia più popolare della televisione. Racconta le surreali ed esilaranti avventure di una tipica famiglia americana della classe media, alle prese con i problemi di tutti i giorni: impossibile non conoscere Homer, Marge, Bart, Lisa, Maggie e tutti i personaggi gialli della serie di animazione probabilmente più famosa di sempre. In questa stagione Marge vivrà una serie di incubi riguardo la fine dell’infanzia del giovane Bart. Homer intanto si offre come guardia delle strade. Troviamo poi Lisa proiettata di ben sessant’anni nel futuro, a raccontare la storia di come Homer sia stato scelto come capro espiatorio per un’interruzione di corrente che ha gettato Springfield nell’oscurità giorni prima del Ringraziamento. Non mancherà il classico trittico spaventoso “Treehouse of Horror XXXIV”, l’appuntamento di Halloween ormai tradizionale tanto quanto il tacchino nel giorno del Ringraziamento. Lo spettacolo in prima serata più longevo nella storia della televisione è tornato.

Disponibile in streaming dal 7 maggio 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale della trentacinquesima stagione de I Simpson.

Abbott Elementary – stagione 4, parte 2 (original)

Arriva questo mese la seconda parte della quarta stagione di Abbott Elementary, popolare sit-com ambientata nel mondo della scuola. Segue un gruppo di insegnanti dediti e appassionati – e una preside un po’ fuori dalle righe – alle prese con il sistema scolastico pubblico di Filadelfia. Nonostante le difficoltà, sono determinati ad aiutare i loro studenti ad avere successo nella vita e, sebbene questi incredibili dipendenti pubblici siano in minoranza e sottopagati, amano quello che fanno anche se non sono d’accordo con l’atteggiamento non proprio esemplare del distretto scolastico nei confronti dell’educazione. Dopo i primi otto episodi, sbarcati sulla piattaforma a fine febbraio, arriva la seconda parte della stagione, composta dai rimanenti quattordici. La serie è già stata rinnovata per una quinta stagione.

Disponibile in streaming dal 14 maggio 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale della quarta stagione di Abbott Elementary.

Doctor Odyssey – nuovi episodi (original)

Da vedere questo mese di maggio 2025 anche i nuovi episodi di Doctor Odyssey, serie originale co-ideata da Ryan Murphy che aveva esordito lo scorso novembre in Italia. Parliamo di un medical drama ambientato a bordo di una nave da crociera di lusso che vede protagonista Joshua Jackson nei panni del Dott. Max Bankman. Mentre tutti sulla nave si godono la vacanza, Max e il suo piccolo ma solido team medico affrontano emergenze uniche e si confrontano tra loro, a chilometri di distanza dalla riva e talvolta nelle condizioni più difficili. Lo staff del dottore, dotato di un fascino che gli permetterebbe di ottenere tutto ciò che vuole, include gli infermieri Avery Morgan e Tristan Silva, interpretati da Phillipa Soo (Dopesick) e Sean Teale (Reign), mentre Don Johnson (Miami Vice) veste l’uniforme del capitano della nave, Robert Massey.

Disponibile in streaming dal 14 maggio 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di lancio di Doctor Odyssey.

La vita segreta delle mogli mormoni – stagione 2 (original)

Le novità includono la seconda stagione di La vita segreta delle mogli mormoni, che segue le vite di Taylor Frankie Paul, Demi Engemann, Jen Affleck, Jessi Ngatikaura, Layla Taylor, Mayci Neeley, Mikayla Matthews, Whitney Leavitt e della nuova arrivata Miranda McWhorter. Nella seconda stagione, lo scandaloso mondo mormone del #MomTok è tornato ed è più forte che mai. Quando una scambista coinvolta nel loro famigerato scandalo sessuale torna a sorpresa, le amicizie minacciano di disfarsi mentre vengono a galla segreti, bugie e accuse. In una lotta per preservare l’anima di #MomTok, il tradimento manderà in frantumi la sorellanza o la verità le renderà libere? Tutti gli episodi sono disponibili contemporaneamente.

Disponibile in streaming dal 15 maggio 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda stagione di La vita segreta delle mogli mormoni.

Tucci in Italy (original)

Si parte all’avventura con Stanley Tucci, acclamato attore candidato all’Oscar, vincitore di un Emmy e di un Golden Globe: da non perdere a maggio su Disney+ Tucci in Italy, serie National Geographic in cinque episodi prodotta dalla casa di produzione di Stanley Tucci, SALT Productions, assieme a Specialist Factual Productions di BBC Studios. Segue l’attore attraverso gli splendidi paesaggi italiani, mentre esplora le profonde connessioni tra cibo, cultura e storia. Più che un semplice diario di viaggio, è una ricca esplorazione nel cuore delle tradizioni culinarie italiane. Stanley Tucci, infatti, incontra persone del posto, chef, artigiani e perfino cowboy, per scoprire tesori nascosti e storie mai raccontate con lo storytelling immersivo di National Geographic e l’arguzia tipica dello stesso Tucci. Si concede un sontuoso banchetto senese in Toscana, assaggia l’innovazione a chilometro zero in Lombardia e riscopre l’anima rustica del Lazio. Per la prima volta, visita anche il Trentino-Alto Adige per il pesto al sapore di pino sulle Alpi, mentre in Abruzzo vive le tradizioni legate al pescato selvatico su un trabocco. Un’Italia ricca di sapori, intensa e indimenticabile. Tutti e cinque gli episodi sono disponibili contemporaneamente.

Disponibile in streaming dal 19 maggio 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Tucci in Italy.

Welcome to Wrexham – stagione 4

Chiudiamo le principali novità Disney+ da vedere a maggio 2025 con la quarta stagione di Welcome to Wrexham, serie che racconta la storia della squadra gallese dopo l’acquisto da parte di Ryan Reynolds e Rob McElhenney, popolari star di Hollywood. I due hanno unito le forze per acquistare la terza più antica squadra di calcio professionistico, situata a Wrexham, una città operaia nel nord del Galles. La speranza è quella di trasformare il Wrexham AFC in una storia sui più deboli per cui tutto il mondo potrebbe tifare. Anche se Ryan e Rob non hanno alcuna esperienza nel mondo del calcio e non hanno mai lavorato insieme, nelle ultime stagioni hanno raggiunto incredibili traguardi, riuscendo a far salire la squadra di due categorie partendo dalla National League, fino ad arrivare alla League One (la nostra serie C). Riuscirà il Wrexham a raggiungere il sogno Championship e quindi Premier League? Da non perdere per gli appassionati di calcio (e non solo).

Disponibile in streaming dal 29 maggio 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale della quarta stagione di Welcome to Wrexham.

Cosa guardare su Disney+, le altre serie TV e i film consigliati per maggio

Oltre alle novità che abbiamo visto qui sopra, a maggio sono in arrivo ulteriori contenuti, con nuovi episodi di serie già presenti, diversi finali di stagione (con gli ultimi episodi delle seconde stagioni di Andor e Doctor Who, e il finale de I Maghi di Waverly: Ritorno a Waverly Place) e non solo. Ecco cos’altro vedere questo mese su Disney+:

Kalender Pide (stagione 1) – 2 maggio 2025

Andor (finale stagione 2) – 14 maggio 2025

I Maghi di Waverly: Ritorno a Waverly Place (finale di stagione) – 14 maggio 2025

Matteo Lane: speciale al dente – 16 maggio 2025

Little Fires Everywhere – 28 maggio 2025

Doctor Who (finale stagione 2) – 31 maggio 2025

Disney+ sottolinea questo mese la presenza di diversi contenuti dedicati agli appassionati di true crime: la selezione comprende Devil in the Family: the fall of Ruby Franke, Wild Crime, City of Angels | City of Death, The Fox Hollow Murders: Playground of a serial killer e non solo.

Vi ricordiamo che da un po’ sono cambiate le condizioni generali di abbonamento, con Disney Plus che ha introdotto limitazioni sulla condivisione delle password. In più, dal 1° novembre 2023 Disney+ ha portato al debutto il suo piano di abbonamento con pubblicità, che si aggiunge a due opzioni senza inserzioni: attualmente potete scegliere tra Standard con pubblicità a 5,99 euro al mese, Standard a 9,99 euro al mese (o 99,90 euro all’anno) o Premium (con 4K, a 13,99 euro al mese o 139,90 euro all’anno).

Più di recente, Disney+ ha avvisato i propri abbonati con un’ulteriore e-mail, che include tutti i cambiamenti relativi alla condivisione dell’account, agli utenti extra e alla possibilità di sospensione dell’account in caso di utilizzo di un blocco della pubblicità; queste novità sono entrate in vigore alla fine di agosto 2024: chi lo desidera può aggiungere un utente extra esterno al nucleo familiare al costo di 5,99 euro al mese oppure di 4,99 euro al mese con il piano Standard con pubblicità. L’utente extra ha accesso ai contenuti della persona titolare dell’abbonamento, può creare un solo profilo e riprodurre i contenuti su un dispositivo per volta.

Abbonatevi qui a Disney+

Queste dunque le migliori novità da vedere su Disney+ a maggio 2025 tra film, serie TV e originals. Se state cercando le novità per gli altri servizi di streaming potete cliccare sui link qui sotto e continuare a seguirci, facendoci nel frattempo sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box: cosa guarderete questo mese?