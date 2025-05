Le novità Amazon Prime Video di maggio 2025 sono in arrivo tra film, serie TV e originals. Il catalogo del servizio di streaming, incluso senza costi aggiuntivi nell’abbonamento Prime, continua ad allargare la sua offerta con il passare dei mesi, e anche questa volta non mancano interessanti novità tutte da vedere. Andiamo a scoprire insieme cosa guardare su Amazon Prime Video durante questo mese primaverile (anche con la prova gratuita).

Se state cercando consigli su film, serie TV e contenuti originali da vedere su Amazon Prime Video a maggio 2025 siete dunque capitati nel posto giusto, perché qui sotto vi proponiamo una selezione delle migliori novità in uscita sul catalogo del popolare servizio di streaming. Se siete pronti possiamo partire subito con la selezione dei contenuti da non perdere, ancora una volta partendo dai film.

Cosa guardare su Amazon Prime Video a maggio 2025

Film in uscita su Amazon Prime Video

Un altro piccolo favore (original)

Apriamo le novità Amazon Prime Video di maggio 2025 da non perdere con Un altro piccolo favore, sequel di Un piccolo favore (2018). Stephanie Smothers (Anna Kendrick) ed Emily Nelson (Blake Lively) si ritrovano in Italia, nella splendida isola di Capri, per lo stravagante matrimonio di Emily con un ricco uomo d’affari italiano. Insieme agli affascinanti ospiti, non mancheranno omicidi e tradimenti per un matrimonio che avrà più svolte sorprendenti e mozzafiato di quelle che punteggiano la strada che da Marina Grande porta alla piazzetta di Capri. Nel cast anche Elena Sofia Ricci e Michele Morrone.

Disponibile in streaming dal 1° maggio 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Un altro piccolo favore.

The Assessment – La Valutazione (original)

Da vedere in streaming questo mese The Assessment – La Valutazione, film con Alicia Vikander, Elizabeth Olsen, Himesh Patel e Minnie Driver. In un prossimo futuro segnato dal cambiamento climatico, dove la società ha raggiunto una forma di ottimizzazione estrema, ogni aspetto della vita umana è sottoposto a rigidi controlli, compreso il diritto di diventare genitori. Le coppie, anche quelle di successo e apparentemente solide, devono affrontare un test di sette giorni doloroso e invasivo per dimostrare la propria capacità di diventare genitori. La valutazione obbligatoria di una coppia che vuole un figlio si trasforma in un incubo psicologico e li obbliga a mettere in discussione le basi della loro società e cosa significa veramente essere umani.

Disponibile in streaming dall’8 maggio 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di The Assessment – La Valutazione.

Tin Soldier

Da non perdere a maggio su Prime Video c’è Tin Soldier, action thriller diretto da Brad Furman con un grande cast capitanato da Jamie Foxx, Robert De Niro e Scott Eastwood. The Bokushi è un leader che predica a centinaia di veterani di guerra, attratti dalla promessa che sotto la sua guida avranno protezione e uno scopo nella vita. Circondato dai suoi devoti seguaci tutti militarmente addestrati, l’uomo ha eretto una fortezza impenetrabile e ha accumulato un imponente arsenale di armi. Dopo diversi tentativi di infiltrazione falliti, coordinati dell’agente Emmanuel Ashburn, il governo recluta Nash Cavanaugh, un ex membro delle forze speciali che un tempo era un discepolo del Bokushi. Nash accetta di usare il suo passato vulnerabile e la conoscenza privilegiata del leader per vendicarsi finalmente dell’uomo che gli ha portato via tutto, incluso l’amore della sua vita.

Disponibile in streaming dall’8 maggio 2025.

A Working Man

Le novità Amazon Prime Video di maggio includono A Working Man, action diretto da David Ayer con protagonista Jason Statham. Racconta la storia di Levon Cade, un ex membro dei Royal Marines che ha abbandonato la sua carriera nel corpo speciale per dedicarsi a una vita tranquilla come operaio edile, sperando di essere un buon padre e lasciandosi alle spalle un passato fatto di violenza e missioni impossibili. Ma quando Jenny Garcia (Arianna Rivas), la giovane figlia dei suoi datori di lavoro, viene rapita da trafficanti di esseri umani, Levon si ritrova costretto a tornare in gioco. Le circostanze estreme lo spingono a dimostrare di essere ancora una leggenda nel mondo delle operazioni militari segrete, rispolverando le sue abilità sul campo, mai davvero dimenticate. Man mano che indaga, scopre una complessa cospirazione che coinvolge anche agenti governativi e figure di alto rango, ben lontana da un semplice rapimento. Determinato a voler salvare la ragazza a tutti i costi, Levon affronta un intrigo fatto di corruzione e pericoli mortali, lottando contro un sistema che lo minaccia e sembra proteggerlo allo stesso tempo.

Disponibile in streaming dal 15 maggio 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di A Working Man.

Adagio

Ci spostiamo in Italia con Adagio, film diretto da Stefano Sollima con Pierfrancesco Favino, Toni Servillo, Adriano Giannini e Valerio Mastandrea. Narra la storia di Manuel, un adolescente di 16 anni che cerca di godersi la vita come meglio può, mentre è impegnato a prendersi cura del padre anziano. Un giorno il giovane viene ricattato e incaricato di scattare alcune foto a un misterioso individuo durante un party. Manuel sente però di essere stato raggirato e decide di darsi alla fuga. Uomini molto pericolosi e determinati a eliminarlo si mettono subito sulle sue tracce perché lo ritengono uno scomodo testimone. È così che Manuel comprende di aver visto troppo e di essere rimasto invischiato in qualcosa di molto più grande di lui: per questo si ritroverà costretto a chiedere protezione a due vecchie conoscenze di suo padre, nonché ex criminali.

Disponibile in streaming dal 17 maggio 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Adagio.

10 giorni con i suoi

Cambiamo completamente genere con 10 giorni con i suoi, commedia di Alessandro Genovesi che chiude la trilogia della famiglia Rovelli iniziata nel 2019. La famiglia Rovelli guidata da Carlo (Fabio De Luigi) e Giulia (Valentina Lodovini) è pronta a partire in vacanza per la Puglia, meta di studio della figlia maggiore, Camilla (Angelica Elli), che si trasferirà nella regione per iniziare l’università insieme al fidanzato Antonio (Gabriele Pizzurro). Carlo, da padre, non è ancora pronto a lasciar andare la sua primogenita e soprattutto non si fida per nulla del ragazzo con cui sta Camilla. Una volta arrivati alla masseria, i Rovelli incontrano la famiglia Paradiso, che non perderà occasione per rendersi poco gradita. Tra furti, menzogne, fuitine amorose e tanti altri equivoci, i Rovelli e i Paradiso capiranno, che al di là di incomprensioni e differenze, sono diventati una grande famiglia.

Disponibile in streaming dal 31 maggio 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di 10 giorni con i suoi.

Serie TV da vedere su Amazon Prime Video

Octopus! (docuserie original)

Passiamo alle novità Prime Video di maggio lato serie con Octopus!, nuova docuserie originale in due episodi narrata da Phoebe Waller-Bridge che trasporta gli spettatori nelle profondità ultraterrene alla scoperta di una delle forme di vita più intelligenti e misteriose della Terra: il polpo gigante del Pacifico. Nel documentario figura un eclettico mix di personaggi con un legame particolare con queste creature, dallo scienziato che cerca di salvarle, all’esploratore che cerca di capirle, passando per l’attore e comico nominato agli Emmy Tracy Morgan, che ne è ossessionato. Le loro avventure faranno ridere, piangere e mettere in discussione il posto dell’uomo su questo pianeta.

Disponibile in streaming dall’8 maggio 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Octopus!.

Overcompensating – L’inganno (original)

Da non perdere a maggio Overcompensating – L’inganno, nuova serie comedy ambientata in un college americano. È incentrata sulla vita caotica e spericolata di Benny, ex giocatore di football e re del ballo di fine anno, che diventa subito amico di Carmen, outsider al liceo e ora decisa ad integrarsi a tutti i costi. Con l’aiuto della sorella maggiore di Benny e del fidanzato di lei, vera e propria leggenda del campus, Benny e Carmen si destreggeranno tra orribili appuntamenti, vodka aromatizzata e documenti falsi. Divertente e al contempo profonda, la serie esplora gli sforzi eccessivi che ognuno di noi compie per nascondere le differenze e adattarsi alle pressioni esterne mentre cerca di scoprire chi è davvero. Tutti e 8 gli episodi sono disponibili contemporaneamente.

Disponibile in streaming dal 15 maggio 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Overcompensating – L’inganno.

Motorheads (original)

Altra serie originale da guardare questo mese: parliamo di Motorheads, una serie che parla di primi amori, dei primi cuori spezzati e della prima volta su un’auto. Ambientata in una città un tempo ricca, ma ora in declino e alla ricerca di un barlume di speranza, racconta l’adrenalinica storia di un gruppo di outsider che stringono un’improbabile amicizia grazie alla comune passione per le corse su strada, mentre si confrontano con le gerarchie e le regole del liceo. Tutti e 10 gli episodi sono disponibili contemporaneamente.

Disponibile in streaming dal 20 maggio 2025. Qui potete vedere il teaser trailer ufficiale di Motorheads.

Nove perfetti sconosciuti – stagione 2 (exclusive)

Arriva a maggio la seconda stagione di Nove perfetti sconosciuti, serie che ruota attorno a nove sconosciuti che si riuniscono per un ritiro. Legati tra loro in modi che non avrebbero mai potuto immaginare, vengono invitati dalla misteriosa guru Masha Dmitrichenko (Nicole Kidman) a partecipare a un ritiro di benessere trasformativo sulle Alpi austriache. Nel corso di una settimana, la guru li porterà sull’orlo del baratro. Riusciranno a resistere? E lei ci riuscirà? Masha è disposta a provare qualsiasi cosa pur di guarire tutte le persone coinvolte, compresa sé stessa. Nel cast anche Henry Golding, Lena Olin, Annie Murphy, Christine Baranski, Lucas Englander, King Princess, Murray Bartlett, Dolly de Leon, Maisie Richardson-Sellers, Mark Strong e Aras Aydin. I primi 2 episodi sono disponibili dal 22 maggio, mentre i successivi 6 saranno proposti ogni settimana.

Disponibile in streaming dal 22 maggio 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda stagione di Nove perfetti sconosciuti.

Earnhardt (original)

Gli appassionati di motori non possono perdersi su Prime Video la serie Earnhardt, incentrata sul carismatico eroe della classe operaia con milioni di fan, Dale Earnhardt, la figura più influente che la NASCAR abbia mai conosciuto. “The Intimidator” è stato per quasi due decenni la personalità più in vista nelle corse automobilistiche stock car, superando i confini regionali della notorietà in questo sport per raggiungere un livello mainstream. La Chevrolet Goodwrench n. 3, con la sua vistosa verniciatura nera, è diventata uno dei simboli più temuti e iconici nella storia della NASCAR, dal momento che Earnhardt, in 26 anni di carriera, ha ottenuto 76 vittorie e un record di sette campionati della NASCAR Cup Series. Le corse erano la sua vita e le aveva nel sangue. È cresciuto idolatrando suo padre Ralph, un pilota rispettato del primo circuito NASCAR, e anche i suoi figli hanno cercato di seguirlo in pista – come Dale Earnhardt Jr. che alla fine è diventato uno dei piloti più popolari di tutti i tempi. Da una generazione all’altra, le corse sarebbero diventate l’eredità degli Earnhardt, alimentando i loro più grandi trionfi e causando le loro più profonde perdite. La serie è composta da 4 episodi: i primi 2 sono disponibili dal 22 maggio, gli altri 2 dalla settimana successiva.

Disponibile in streaming dal 22 maggio 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Earnhardt.

La fattoria Clarkson – stagione 4 (original)

Dopo la conclusione del popolare The Grand Tour, Jeremy Clarkson torna su Prime Video con la quarta stagione di La fattoria Clarkson. Ci aspettano nuove sfide, progetti ambiziosi e momenti esilaranti alla Diddly Squat Farm. Ritroviamo la “banda” a distanza di qualche mese solo per scoprire che, nel frattempo, la vita alla fattoria è cambiata. Kaleb è impegnato in un tour nazionale, Lisa sta lavorando a una nuova linea di prodotti e Jeremy è rimasto da solo a gestire la fattoria. In assenza di Kaleb, Jeremy si fa venire in mente un’idea per tenere in piedi la tenuta. Dopo che i suoi tentativi di aprire un ristorante sono falliti, Jeremy pensa di poter realizzare la sua visione e di rientrare nei favori del Comune attirando la folla lontano dal negozio della fattoria. Tutto quello che dovrà fare è comprare un pub: una strada non semplice, tra edifici abbandonati, tanta burocrazia e un’area da picnic dal passato molto particolare. Alla fattoria, intanto, il vecchio trattore Lamborghini comincia a dare segni di cedimento, senza contare il serraglio di bestiame da gestire, che include un nuovo ed enorme toro, un maiale molto piccolo e un gruppo di capre high-tech. I primi 4 episodi sono disponibili dal 23 maggio, i successivi 4 verranno rilasciati i 2 venerdì seguenti.

Disponibile in streaming dal 23 maggio 2025.

Sorelle sbagliate (original)

Chiudiamo le principali novità Amazon Prime Video da vedere a maggio 2025 con Sorelle sbagliate, miniserie con Jessica Biel ed Elizabeth Banks basata sul libro dell’autrice di bestseller Alafair Burke. La serie thriller racconta di tutte quelle cose orribili capaci di allontanare due sorelle e, alla fine, di farle riavvicinare. Chloe, una media executive di alto profilo, vive una vita da sogno con l’affascinante marito avvocato Adam (Corey Stoll) e il figlio adolescente Ethan (Maxwell Acee Donovan), mentre la sorella separata Nicky lotta per arrivare a fine mese e rimanere pulita. Quando Adam viene brutalmente assassinato, i sospetti sul presunto assassino scuotono profondamente la famiglia, riunendo le due sorelle, che cercano di sbrogliare una complicata storia familiare per scoprire la verità dietro la sua morte. Tutti e 8 gli episodi sono disponibili contemporaneamente.

Disponibile in streaming dal 29 maggio 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Sorelle sbagliate.

Cosa guardare su Amazon Prime Video, le altre serie TV e i film consigliati per maggio

Oltre alle novità che abbiamo visto qui sopra, a maggio sono in arrivo ulteriori contenuti, tra film, serie TV e anime. Abbiamo una nuova stagione per One Piece (la decima), ma anche i due film di Agente Cody Banks, un cult come Il grande Lebowski, le sei stagioni di Le regole del delitto perfetto e tanto altro.

Ecco cos’altro c’è da guardare a maggio 2025 su Amazon Prime Video:

Agente Cody Banks – 1° maggio 2025

Agente Cody Banks 2 – Destinazione Londra – 1° maggio 2025

Balle spaziali – 1° maggio 2025

Il grande Lebowski – 1° maggio 2025

Money Monster – L’altra faccia del denaro – 1° maggio 2025

Le spie – 1° maggio 2025

La voce della pietra – 1° maggio 2025

Rams – Storia di due fratelli e otto pecore – 1° maggio 2025

Ogni cosa è segreta – 1° maggio 2025

USS Indianapolis – 1° maggio 2025

Quello che non ti uccide – 1° maggio 2025

Viaggio in paradiso – 1° maggio 2025

Blackwater Lane – 1° maggio 2025

Cover Affairs (stagioni 1-5) – 3 maggio 2025

Le regole del delitto perfetto (stagioni 1-6) – 5 maggio 2025

Alice, Darling – 7 maggio 2025

Settlers – Colonia marziana – 13 maggio 2025

Chaos – 13 maggio 2025

L’esigenza di unirmi ogni volta con te – 13 maggio 2025

Arkie e la magia delle luci – 14 maggio 2025

The Post – 15 maggio 2025

Mandy – 15 maggio 2025

C’era una volta a Los Angeles – 15 maggio 2025

Miss Sloane – Giochi di potere – 15 maggio 2025

The Son of No One – 15 maggio 2025

LEGO DreamZzz: avventure nel Mondo dei Sogni (stagione 1) – 15 maggio 2025

2030 – Fuga per il futuro – 16 maggio 2025

One Piece (stagione 10) – 20 maggio 2025

Speed Kills – 27 maggio 2025

Boudica – 29 maggio 2025

Viaggio di Maturità: Maiorca (original) – 30 maggio 2025

Amazon segnala inoltre che i seguenti film sono in scadenza questo mese:

Bastardi a mano armata – 10 maggio 2025

Cento domeniche – 14 maggio 2025

Thanksgiving: La morte ti ringrazierà – 15 maggio 2025

Papà scatenato – 26 maggio 2025

Tra le serie presto rimosse dal catalogo segnaliamo Little Fires Everywhere (21 maggio 2025), la prima stagione di The Exorcist (26 maggio 2025) e le stagioni 1-6 di This is Us (26 maggio 2025). Qui potete trovare tutti i contenuti in scadenza nei prossimi 30 giorni.

Amazon ha anche anticipato alcuni dei contenuti in arrivo nei prossimi mesi (oltre alle novità principali del 2025): tra questi possiamo citare Il Baracchino (serie animata italiana sulla stand-up comedy), la seconda stagione di Pesci Piccoli (con i The Jackal) e Countdown (con Jensen Ackles nei panni di un detective della polizia di Los Angeles). In più, sappiamo già che Hazbin Hotel tornerà per le stagioni 3 e 4, che Sausage Party: Cibopolis avrà una seconda stagione e che vedremo il prequel di The Boys, Vought Insight.

Vi ricordiamo che da circa un anno i film e le serie TV di Amazon Prime Video includono anche in Italia un numero limitato di annunci pubblicitari. Per rimuoverli è necessario attivare l’apposita opzione, dal costo di 1,99 euro al mese. Segnaliamo inoltre che questo mese viene reso disponibili per l’acquisto il film Bridget Jones – Un amore di ragazzo (dal 1° maggio 2025).

Queste dunque le migliori novità da vedere su Amazon Prime Video a maggio 2025 per quanto riguarda film, serie TV e originals. Se state cercando le novità di maggio per gli altri servizi di streaming potete seguire il link qui sotto e continuare a seguirci. Nel frattempo fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.