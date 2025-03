A inizio settimana, Apple ha annunciato le date in cui si terrà la WWDC25 (9-13 giugno 2025), occasione in cui conosceremo tutti i sistemi operativi di nuova generazione, a partire da iOS 19.

Come sempre, il sistema operativo che gira a bordo degli iPhone è quello che più di tutti suscita (e susciterà) l’interesse degli appassionati, curiosi di scoprire le novità che il colosso di Cupertino avrà da proporre: secondo i primi rumor, i primi mockup e quanto riferito da noti insider del settore, dovrebbe trattarsi del più grande aggiornamento di iOS da molti anni a questa parte. Andiamo quindi a scoprire tutto ciò che potremmo (e non potremmo) vedere con iOS 19.

iOS 19 verrà annunciato il 9 giugno 2025

La WWDC25 si svolgerà dal 9 al 13 giugno 2025 in forma esclusivamente online e, già durante il keynote di apertura, Apple presenterà ufficialmente tutti i sistemi operativi di nuova generazione: iOS 19, iPadOS 19, macOS 16, watchOS 12, tvOS 19 e visionOS 3.

Come sempre, la nuova versione di iOS è quella più attesa, vuoi perché gli iPhone sono i dispositivi della Mela morsicata più diffusi a livello globale, vuoi perché c’è tanta curiosità di capire dove Apple vada a parare per cercare di scavalcare Google che, con Android 16, ha scelto di giocare d’anticipo in questo 2025 (il rilascio dovrebbe avvenire a giugno 2025 e non tra la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno come avvenuto con le precedenti versioni).

Cosa possiamo aspettarci da iOS 19?

Sappiamo già con estrema certezza che, almeno per quanto concerne l’Unione Europea, Apple dovrà integrare un tot di modifiche per “aprire iOS”: alcune di queste dovranno concretizzarsi già con iOS 19 (ad esempio, Apple dovrà rendere iOS pienamente compatibile e “interoperabile” con smartwatch e cuffie di terze parti) ma forse non da subito. Abbiamo parlato di cosa cambierà (probabilmente in meglio) tramite un articolo dedicato.

Andando oltre, i primi rumor hanno descritto iOS 19 come il più grande rinnovamento per iPhone dai tempi di iOS 7 (rilasciato nel lontano 2013), mica roba da poco. Già all’inizio del mese, si parlava di un’interfaccia profondamente rinnovata per avvicinare quella proposta da visionOS ma negli ultimi giorni, spinti dall’entusiasmo portato dalle date ufficiali della WWDC25, insider e leaker si sono sbizzarriti.

iOS 19 cambierà molto ma sarà davvero “visionOS style”?

Il noto leaker Jon Prosser ha recentemente condiviso un video con cui punta a offrire un primo sguardo a iOS 19, fornendo bozzetti di come dovrebbero apparire le diverse app e funzionalità con l’attesissimo aggiornamento. Il tutto, a suo dire, sarebbe basato su una “reale” versione di iOS 19 vista in prima persona (e poi “replicato” per evitare di mettere nei guai le sue fonti).

Il video è piuttosto curioso perché, nei suoi bozzetti, il leaker include elementi plausibili (come la profonda ispirazione a visionOS di tutti i menù e tutti i pulsanti che assumono una sorta di aspetto “vetroso”) ed elementi che sconfessano il credo del colosso di Cupertino (come le icone rotonde, mai utilizzate sugli iPhone ma così fatte su visionOS).

Inoltre, Prosser suggerisce altri due aspetti “interessanti”: il primo è che, a suo dire, le ultime app pubblicate su iPhone da Apple (ovvero Inviti e Sports) forniscono un’indicazione più che adeguata alle scelte che il team di sviluppo sta adottando per tutta l’interfaccia di iOS 19; il secondo è che non verranno introdotte grossissime novità funzionalità ma, principalmente, novità estetiche.

Un utente noto come Shane ha invece condiviso un mockup, realizzato prendendo elementi visivi da visionOS (come gli sfondi stile vetro smerigliato per le cartelle e i widget, le icone rotonde). Il tutto si basa sulle ultime indiscrezioni trapelate e, a conti fatti (come potrete vedere dalla seguente immagine), prende spunto da quanto suggerito da Jon Prosser e rumor precedenti.

Mark Gurman predica calma in attesa della WWDC25

A frenare un po’ gli entusiasmi su tutto ciò di cui abbiamo parlato finora ci ha pensato Mark Gurman, firma di Bloomberg storicamente ben informata sui piani del colosso di Cupertino, che tramite un post su X ha suggerito di prendere con le pinze ciò che è circolato finora, portando un esempio su come andò con iOS 17.

Le immagini di iOS 19 che circolano non sono rappresentative di ciò che vedremo alla WWDC. Sembrano essere basate su build molto vecchie o su descrizioni vaghe, senza funzionalità chiave. Aspettatevi di più da Apple a giugno. In ogni caso, i mockup, reali o meno, sono sempre entusiasmanti per gli osservatori Apple. Ad esempio, questa era una vera immagine di iOS 7 di 6 mesi prima del suo annuncio. Ovviamente la cosa effettiva era molto diversa.

Pur riconoscendo l’entusiasmo scatenato dai vari mockup che circolano sulla prossima versione di iOS, il noto insider suggerisce di non perdere le speranze perché, a suo dire, quell’iOS 19 che Apple presenterà alla WWDC25 del prossimo giugno sarà migliore di ciò che stiamo vedendo oggi.

C’è attesa anche per le novità di Apple Intelligence

Al netto di come sarà iOS 19 (e di come saranno tutti gli altri sistemi operativi della generazione 2025), Apple sarà chiamata a uno step importante per quanto concerne l’intelligenza artificiale che, dalle parti di Cupertino, prende il nome di Apple Intelligence.

Il primo blocco di funzionalità, quelle che abbiamo conosciuto passo dopo passo negli ultimi mesi, ha un po’ deluso le aspettative e, in generale, ci mostra una Apple decisamente indietro rispetto alla concorrenza.

Nonostante fosse stato annunciato in pompa magna durante la WWDC24, non è ancora mai arrivato il grosso aggiornamento per Siri, indietro anni luce rispetto ad altri assistenti (recentemente è anche emerso un bug curioso che lo manda in confusione) nonostante un rinnovamento estetico e la parziale integrazione con ChatGPT.

Apple sembra in serie difficoltà con Siri e con le funzionalità legate all’IA, tant’è che il grosso aggiornamento è stato ufficialmente rinviato al 2026. La speranza è che, nel frattempo, dalle parti di Cupertino trovino la quadra per portare qualcosa di interessante all’interno della suite Apple Intelligence in tempo per il debutto di iOS 19 e soci.