In un periodo storico in cui sulla bocca (o sulla testa) di “tutti” troviamo il visore Apple Vision Pro e mentre fervono i preparativi per i prossimi aggiornamenti intermedi (siamo alla beta 4) di iOS 17 e soci che puntano a soddisfare i requisiti del DMA nell’Unione Europea, Apple presenta ufficialmente Apple Sports.

Si tratta di una nuova app gratuita per iPhone che si pone l’obiettivo di mettere tra le mani dei fanatici dello sport risultati in tempo reale, statistiche e molto altro relativamente agli sport e alle leghe più seguite. Il tutto, senza rinunciare ai soliti paradigmi di progetto: velocità e semplicità.

Apple Sports, ecco la nuova app per i fanatici dello sport

Come anticipato in apertura, Apple ha ampliato il proprio parco di applicazioni dedicate agli iPhone, annunciando la nuova app Apple Sports, app che punta a soddisfare la sete di sport dei fan più sfegatati.

Nelle prime fasi del lancio, Apple Sports permette ai fan di rimanere aggiornati sulle loro squadre (possono essere aggiunte alla sezione My Teams) e i loro campionati (possono essere aggiunti alla sezione My Leagues) preferiti tra i seguenti:

MLS

NBA

NCAA basketball (uomini e donne)

NHL

Bundesliga

LaLiga

Liga MX

Ligue 1

Premier League

Serie A

Riportiamo di seguito le parole di Eddy Cue, vicepresidente senior della divisione Servizi di Apple, che ha così commentato il lancio della nuova app:

“Abbiamo creato Apple Sports per dare agli appassionati di sport ciò che desiderano: un’app che offra un accesso incredibilmente veloce a punteggi e statistiche. Apple Sports è disponibile gratuitamente sull’App Store e consente agli utenti di rimanere facilmente aggiornati sulle loro squadre e campionati preferiti.”

Parole d’ordine: velocità e semplicità

L’interfaccia, abbastanza snella, semplice e intuitiva come da tradizione per il colosso di Cupertino, permette di spostarsi agevolmente tra i punteggi delle partite (già concluse o in diretta), consultare gli incontri in programma, attingere a informazioni sulle partite, statistiche della squadra, dettagli sulla formazione. Sono presenti anche le quote relative alle scommesse in tempo reale (gli utenti possono disabilitare questa funzionalità dalle impostazioni).

Nei paesi in cui i diritti di un determinato sport sono detenuti da Apple o da un servizio partner (e solo nel caso in cui l’utente abbia sottoscritto l’abbonamento al servizio), è possibile anche accedere all’app Apple TV per guardare direttamente le partite in diretta da Apple e dalle app di streaming connesse. Inoltre, Apple Sports è pensata per sincronizzarsi alla perfezione con i preferiti selezionati all’interno della sezione My Sports delle app Apple TV e Apple News.

Disponibilità dell’app Apple Sports

L’app Apple Sports è disponibile a partire da oggi sull’App Store negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Canada con supporto alle lingue inglese, francese e spagnolo. L’app è totalmente gratuita e può essere installata (dalla pagina dedicata sull’App Store) su tutti gli iPhone che eseguono iOS 17.2 e versioni successive del sistema operativo (quindi dagli iPhone Xs e iPhone Xr in avanti).

Al momento, quindi, niente disponibilità in Italia o in lingua italiana. Visto il supporto a leghe sportive europee come LaLiga, la Ligue 1, la Premier League e la Serie A, non è da escludersi che l’app possa diventare disponibile nel Bel Paese tra qualche mese.

