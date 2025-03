Mentre gli sviluppatori stanno ricevendo la nuova beta 3 di iOS 18.4, iPadOS 18.4, macOS 15.4 Sequoia, watchOS 11.4, tvOS 18.4 e visionOS 2.4 con diverse novità per Apple Intelligence, è già tempo di guardare alla prossima versione del sistema operativo di Apple. Su iOS 19 abbiamo già anticipato quali dovrebbero essere i modelli supportati e la probabile nuova versione di Siri necessaria per rispondere in modo efficace alla forte concorrenza, soprattutto quella di ChatGPT e Google Gemini. Un nuovo rapporto suggerisce che la prossima versione di iOS rappresenterà una profonda rivoluzione, tanto da risultare uno degli aggiornamenti più importanti della storia di Apple.

Cosa dobbiamo aspettarci da iOS 19 e macOS 16

Apple è al lavoro da tempo sulla prossima versione dei propri sistemi operativi. Presumibilmente l’annuncio ufficiale di iOS 19 avverrà a giugno durante la WWDC25, con il rilascio della versione stabile a settembre, dopo i mesi di beta testing, in contemporanea con la presentazione dei nuovi iPhone 17.

Il rapporto anticipa quelle che dovrebbero essere le novità del prossimo aggiornamento dei sistemi operativi di Apple. Per iPhone, si legge nel rapporto, iOS 19 introdurrà cambiamenti significativi che non si limiteranno all’aspetto estetico e all’adozione di un nuovo linguaggio di design. Si ritiene che iOS 19 sarà il più grande rinnovamento per iPhone dai tempi di iOS 7 (nel lontano 2013).

Anche per i Mac, macOS 16 sarà l’aggiornamento più significativo da quando nel 2020 è stato rilasciato macOS Big Sur.

Al netto delle peculiarità di ogni sistema operativo, sembrerebbe che da parte di Apple ci sia la volontà di uniformare e rendere più coerente il design di tutte le sue piattaforme software. Questi aggiornamenti dovrebbero adottare un design ispirato a visionOS, con modifiche importanti anche allo stile delle icone, ai menu, ai pulsanti di sistema e alle applicazioni. Uno degli obiettivi di questi profondi aggiornamenti è semplificare l’esperienza d’uso per gli utenti.

Inoltre, iOS 19 e macOS 16 dovrebbero essere i sistemi operativi che riceveranno la nuova versione di Siri con Apple Intelligence. A differenza di quanto previsto, infatti, le nuove funzionalità di intelligenza artificiale per Siri non saranno rilasciate in iOS 18.4 e macOS 15.4, in quanto non sono nemmeno presenti nelle versioni beta rilasciate per gli sviluppatori. In un comunicato, la portavoce di Apple Jacqueline Roy ha ammesso che la nuova versione AI di Siri dovrebbe arrivare il prossimo anno in quanto il suo sviluppo sta richiedendo più tempo del previsto.