Tramite un comunicato stampa dedicato, Apple ha presentato una nuova app per iPhone chiamata Inviti di Apple e pensata per aiutare gli utenti a creare inviti personalizzati da potere condividere con amici e familiari.

Andiamo quindi a scoprire le potenzialità di questa nuova app, già disponibile, che si aggiunge a un sempre più vasto parco di applicazioni create dal team di sviluppo della Mela morsicata per rendere “unica” l’esperienza utente.

La nuova app per iPhone “Inviti di Apple” è ufficiale

Come anticipato in apertura, è da oggi disponibile la nuova app Inviti di Apple, appena annunciata dal colosso di Cupertino tramite un comunicato stampa e così descritta da Brent Chiu-Watson, direttore senior del dipartimento Worldwide Product Marketing for Apps and iCloud presso Apple, che descrive così lo scopo della nuova app:

Con Inviti di Apple, un evento prende vita dal momento in cui viene creato l’invito e gli utenti possono condividere ricordi duraturi anche dopo essersi incontrati. Inviti di Apple riunisce funzionalità che i nostri utenti già conoscono e amano su iPhone, iCloud e Apple Music, semplificando la pianificazione di eventi speciali.

Come creare un evento tramite Inviti di Apple

Creare l’invito a un evento con la nuova applicazione Inviti di Apple è piuttosto semplice. Basta accedere all’app (la schermata iniziale mostra i prossimi eventi), effettuare un tap sul pulsante “+” per entrare nella pagina di creazione.

In questa pagina, l’utente potrà scegliere uno sfondo (dalla propria libreria fotografica o dai tanti preset messi a disposizione), dare un nome all’evento, impostare data e ora, scegliere il luogo dove si svolgerà l’evento, aggiungere una descrizione dell’evento, creare un album fotografico condiviso e una playlist musicale collaborativa (su Apple Music).

Una volta terminata la creazione dell’evento, l’organizzatore potrà modificare qualsiasi dettaglio, invitare gli ospiti (quindi mandare gli inviti, anche tramite link) e/o inviare una nota a tutti gli ospiti. L’applicazione integra i servizi Apple Maps e Meteo per fornire agli ospiti indicazioni su come raggiungere il luogo dell’evento e sulle previsioni meteo previste per quella particolare data.

Lo zampino di Apple Intelligence

Sugli iPhone che eseguono almeno iOS 18.2 e che supportano le funzionalità di Apple Intelligence (quindi sugli iPhone 15 Pro e sugli iPhone 16 ma non in Italia), l’app Inviti di Apple è in grado di attingere dalla funzionalità Image Playground (integrata) per realizzare immagini a partire dal linguaggio naturale, sfruttando concetti o descrizioni fornite dall’utente e inserendo all’interno dell’immagine (se voluto dall’utente) persone prese dalla propria libreria fotografica. Inoltre, sono integrati anche i Writing Tools che forniscono assistenza nella fase di scrittura dell’invito.

Come scaricare l’app Inviti di Apple

Per scaricare l’app Inviti di Apple, disponibile da oggi (4 febbraio 2025) e compatibile con qualsiasi iPhone che esegua almeno iOS 18, è sufficiente raggiungere la pagina dell’app su App Store (tramite questo link) ed effettuare un tap su “Ottieni”. In alternativa, l’app è accessibile tramite browser Web all’indirizzo icloud.com/invites.

Per creare un invito su Inviti di Apple, è necessario disporre di un account Apple ed essere abbonati a iCloud+ (basta il piano da 50 GB, quello che prevede un canone mensile di 0,99 euro). Chiunque, a prescindere dal possedere o meno un account o un dispositivo della Mela morsicata, potrà visualizzare gli inviti e confermare (o meno) la propria presenza all’evento.