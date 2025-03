Un nuovo attore si affaccia nel panorama degli app store alternativi per iOS in Europa. Si chiama Skich e si presenta come un marketplace “costruito specificamente per i giocatori mobile”, andando ad arricchire la ancora breve lista di alternative all’App Store di Apple rese possibili dal Digital Markets Act (DMA) dell’Unione Europea.

Skich si unisce così ad altri pionieri come AltStore Pal, SetApp Mobile e Mobivention, che hanno già iniziato a sfruttare l’allentamento delle restrizioni imposte da Apple. Lo store è disponibile da oggi per il download sui dispositivi iOS nel territorio dell’Unione Europea attraverso il sito ufficiale dell’azienda, mentre una versione per Android risulta attualmente in fase di sviluppo.

La particolarità di Skich risiede nella sua vocazione esclusivamente videoludica. Il marketplace promette di offrire un’esperienza “più personalizzata” per quanto riguarda la scoperta e la distribuzione dei giochi rispetto agli altri app store alternativi.

Secondo quanto dichiarato dal CEO Sergey Budkovski, Skich ha sviluppato “un sistema di raccomandazione simile a Tinder che abbina perfettamente i giocatori ai giochi“. L’algoritmo che alimenta questo sistema si baserebbe su ben 240 generi di videogiochi, “14 volte di più rispetto a quelli che si possono trovare nell’App Store“.

Tuttavia, c’è un dettaglio piuttosto rilevante da sottolineare: al momento del lancio, Skich non ha alcun gioco disponibile sulla piattaforma. Un dato che fa riflettere, soprattutto se paragonato ad Aptoide, un altro store di terze parti focalizzato sul gaming, che al suo esordio lo scorso giugno poteva contare almeno su otto titoli di base. Budkovski ha comunque rassicurato gli utenti, affermando che i giochi inizieranno ad apparire sulla piattaforma a marzo e che finora la piattaforma ha ricevuto richieste da circa 20 sviluppatori.

Vale la pena notare che Skich non nasce dal nulla: in precedenza operava come servizio di raccomandazione di giochi mobile che indirizzava gli utenti verso l’App Store ufficiale di Apple. Questo spiega perché nella nuova piattaforma si possono già trovare pagine di sviluppatori importanti come Rockstar, nonostante l’assenza di giochi effettivamente scaricabili.

Sul fronte economico, Skich applicherà una commissione del 15% su ogni acquisto effettuato sullo store, inclusi gli acquisti in-app dai giochi scaricati attraverso la piattaforma. Si tratta di una percentuale più vantaggiosa rispetto al 20% che Apple applica agli sviluppatori nell’Unione Europea.

Il lancio di Skich evidenzia come, a più di un anno dall’entrata in vigore del DMA, gli store di terze parti per iOS rimangano ancora una rarità. Nonostante l’assenza iniziale di titoli, Skich rappresenta comunque un’evoluzione interessante nel panorama delle alternative all’App Store in Europa. Resta da vedere se il suo sistema di raccomandazione personalizzata riuscirà effettivamente a offrire un valore aggiunto una volta che i giochi saranno disponibili sulla piattaforma.

La sfida più grande per Skich, così come per gli altri app store alternativi, rimane quella di costruire un catalogo sufficientemente ampio e attraente per convincere gli utenti a uscire dall’ecosistema Apple a cui sono abituati. Solo il tempo dirà se questi nuovi marketplace riusciranno a ritagliarsi uno spazio significativo nel mercato europeo delle app per iOS.