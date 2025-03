Nel 2024, il mercato globale degli smartwatch ha registrato una contrazione del 7% rispetto all’anno precedente, segnando il primo calo nella storia di questo settore. I dati, resi noti da Counterpoint Research, vedono però ancora Apple come il primo produttore al mondo nel mercato dei dispositivi indossabili, anche se la Cina è andata incontro ad un incremento notevole.

Questo calo è attribuito principalmente alla diminuzione delle spedizioni di Apple e a un rallentamento negli aggiornamenti nei modelli base degli smartwatch, specialmente in mercati emergenti come l’India. Il colosso di Cupertino mantiene comunque la leadership in questo settore, con il 22% delle spedizioni globali effettuate nel 2024, grazie alla crescente base di utenti iOS.

Nonostante il primato, Apple ha visto una diminuzione del 19% delle spedizioni rispetto al 2023, a causa della mancanza di novità significative nella serie 10 degli Apple Watch e l’assenza del modello Ultra 3, il cui debutto è stato rimandato a quest’anno. Inoltre, alcune controversie legali hanno limitato le spedizioni nella prima metà dell’anno, risultando in un calo complessivo delle spedizioni.

Al contrario, invece, Samsung ha registrato una crescita del 3% annua grazie all’introduzione sul mercato di Galaxy Watch 7, Galaxy Watch Ultra e Galaxy Watch FE, classificandosi come terzo produttore al mondo con il 9% delle spedizioni totali. Al secondo posto troviamo infine Huawei, che ha registrato un incremento nelle spedizioni del 35% rispetto allo scorso anno.

La Cina è il mercato in più rapida crescita nel 2024

Parallelamente, la Cina ha superato per la prima volta gli Stati Uniti e l’India in termini di spedizioni di smartwatch. Diversi marchi cinesi hanno registrato performance eccezionali, ma a spiccare su tutti è in particolare Xiaomi, che ha ottenuto la crescita più rapida nel 2024 entrando per la prima volta nella top 5, registrando un incremento del 135% delle spedizioni.

Questo piazza l’azienda cinese al quarto posto nella classifica globale dei produttori, dietro a Samsung di un solo punto percentuale. Tale successo è stato ottenuto grazie alla continua espansione del portafoglio dei suoi prodotti e all’accoglienza positiva di dispositivi come la gamma dei Watch S o dei Redmi Watch.

Counterpoint Research nota infine che un segmento in controtendenza è stato quello degli smartwatch per bambini, che ha visto un aumento delle vendite. La crescente consapevolezza dei genitori riguardo alla sicurezza dei propri figli e l’espansione delle offerte da parte dei brand in questa categoria hanno alimentato la domanda.

Guardando al futuro, gli analisti prevedono una lenta ripresa nel mercato degli smartwatch nel 2025, con una crescita percentuale a una cifra. La tendenza vede l’introduzione di sempre più nuove funzionalità di intelligenza artificiale e sensori avanzati all’interno dei nuovi modelli di smartwatch, sia Android che iOS, che dovrebbero spingere i consumatori ad effettuare il salto generazionale.