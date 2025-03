Buone notizie per chi utilizza la messaggistica classica su dispositivi mobili: gli utenti iPhone e Android potranno presto inviare e ricevere messaggi RCS con crittografia end-to-end (E2EE). L’ultima versione dello standard RCS, come spiegato dalla GSM Association, introduce il supporto per la crittografia basata sul protocollo MLS (Messaging Layer Security), che di fatto rende possibile, per la prima volta, una protezione completa dei messaggi che vengono scambiati tra piattaforme differenti.

La GSM Association è al lavoro su questa implementazione già dalla fine dello scorso anno e il suo obiettivo, raggiunto grazie alla collaborazione tra produttori di dispositivi, operatori telefonici e diverse aziende, tra cui Apple, è quello di garantire maggiore privacy e sicurezza agli utenti. La crittografia end-to-end, infatti, impedisce ad attori di terze parti, come per esempio operatori mobili o provider di messaggistica, di accedere al contenuto delle conversazioni, rendendole di fatto private e sicure.

Crittografia end-to-end in arrivo sui messaggi RCS tra iOS e Android

La crittografia end-to-end non è nuova nel panorama di Apple, essendo presente in iMessage sin dalla sua nascita, ma nel corso dei prossimi mesi verrà estesa anche per i messaggi RCS tramite futuri aggiornamenti di iOS, iPadOS, macOS e watchOS. Per chi non lo sapesse ancora, RCS è l’acronimo di Rich Communication System, e sta ad indicare i messaggi di testo di nuova generazione che possono includere al loro interno anche contenuti multimediali.

Il supporto ai messaggi RCS è stato introdotto da Apple con l’aggiornamento ad iOS 18, ma fino ad ora i messaggi scambiati tramite questo protocollo non erano protetti da crittografia end-to-end. Google Messaggi offre invece da tempo questa protezione per i messaggi RCS, ma solo nelle conversazioni tra utenti che utilizzano questa app di messaggistica, escludendo quindi gli scambi con iMessage e altri client RCS su Android.

Shane Bauer, portavoce dell’azienda di Cupertino, si è dichiarato entusiasta di aver contribuito a estendere la crittografia end-to-end anche allo standard RCS della GSM Association, mentre Google ha accolto con favore questa novità ed è già pronta a collaborare con l’intero ecosistema mobile per renderla disponibile il più rapidamente possibile per tutti.

Con l’adozione della crittografia end-to-end nei messaggi RCS, gli utenti Android e iPhone potranno contare su un livello di protezione più elevato, indipendentemente dalla piattaforma utilizzata, che renderà gli SMS sicuri tanto quanto altri servizi di messaggistica, come WhatsApp o Telegram.