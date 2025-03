Le applicazioni rappresentano il punto di forza dei sistemi operativi mobile, in quanto consentono agli utenti di trovare ciò di cui hanno bisogno per soddisfare le loro necessità, che sia in ambito lavorativo o privato non cambia.

Per quanto riguarda iOS, l’App Store è già in grado di garantire agli utenti un’esperienza piacevole ma non c’è da stupirsi se il team di Apple voglia alzare l’asticella e per farlo pare che abbia deciso di ricorrere al supporto garantito dall’intelligenza artificiale.

Come migliorerà l’App Store grazie all’IA

Con le ultime versioni beta di iOS 18.4 è stata introdotta per gli utenti un’interessante novità che riguarda l’App Store: ci riferiamo alla possibilità di visualizzare dei riassunti generati dall’intelligenza artificiale delle recensioni lasciate da chi ha già scaricato e provato le applicazioni.

In pratica, il colosso statunitense potrebbe sfruttare le potenzialità di Apple Intelligence per rendere più semplice agli utenti sapere se una determinata applicazione possa fare al caso loro prima ancora di scaricarla.

Al momento tale funzionalità è in fase di distribuzione negli Stati Uniti e tra i requisiti richiesti per il suo supporto vi sono la lingua inglese e un quantitativo sufficiente di recensioni (necessario per generare un riassunto valido). Stando a quanto è stato reso noto da Apple, nel corso dell’anno la funzionalità dovrebbe essere estesa ad altri mercati e dovrebbe supportare anche altre lingue.

I riepiloghi generati dall’intelligenza artificiale compaiono subito prima delle recensioni degli utenti sull’App Store, mettendo in evidenza quelli che sono i pensieri e i temi più comuni espressi dagli utenti (probabilmente vengono generati sul cloud).

Dato che alle volte i riassunti generati dall’IA possono dare risultati “bizzarri”, Apple ha fornito sia agli sviluppatori che agli utenti la possibilità di segnalare quelli che presentano problemi.

Al fine di mantenere aggiornati i riassunti e includere anche le recensioni più recenti, Apple provvederà a generarli almeno una volta alla settimana.