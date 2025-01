A quattro mesi dal primo rilascio di settembre, e in attesa del rilascio del terzo aggiornamento intermedio previsto per la prossima settimana, Apple ha svelato le statistiche relative all’adozione di iOS 18 e iPadOS 18.

È la prima volta che Apple condivide queste informazioni dal momento del rilascio dei due sistemi operativi, e si tratta di informazioni molto utili per fare un resoconto sull’utilizzo reale delle versioni più recenti dei sistemi operativi che girano a bordo di iPhone e iPad. Piccolo spoiler: confermando un trend già visto lo scorso anno, iPadOS 18 sta correndo più veloce rispetto a iPadOS 17; iOS 18, invece, replica esattamente quanto fatto da iOS 17. Scopriamo tutti i dettagli.

A che punto siamo con l’adozione di iOS 18 e iPadOS 18?

Come ogni anno, più o meno in questo periodo dell’anno, Apple condivide sul portale dedicato agli sviluppatori l’aggiornamento riguardante le percentuali di utilizzo di iOS (tramite iPhone) e iPadOS (tramite iPad) grazie al numero di “transazioni effettuate” sull’App Store.

Questi dati, aggiornati al 21 gennaio 2025, ci permettono di capire come stia andando in generale l’adozione dei più recenti iOS 18 e iPadOS 18, per la prima volta dal loro rilascio in forma stabile, avvenuto circa 4 mesi fa; andando oltre, possiamo fare un piccolo paragone con la situazione a 12 mesi fa, per vedere le differenze rispetto ai predecessori.

Partiamo da iOS. Apple dichiara che il 76% degli iPhone rilasciati negli ultimi 4 anni utilizza iOS 18, il 19% usa la versione precedente, mentre il restante 5% esegue ancora le varianti più datate. Allargando invece il discorso a tutti gli iPhone che transitano dall’App Store, la situazione peggiora leggermente: il 68% degli iPhone in commercio utilizza iOS 18, il 19% la versione precedente e il 13% le versioni più datate del sistema operativo.

Per quanto riguarda invece iPadOS la situazione è un pelo più ridimensionata. Dei tablet che il colosso di Cupertino ha introdotto nel corso degli ultimi 4 anni, il 63% utilizza iPadOS 18, il 27% utilizza la versione precedente e il 10% utilizza le versioni più datate. Prendendo in considerazione tutti gli iPad attivi, la percentuale di adozione di iPadOS 18 scende al 53%; iPadOS 17 è invece in uso sul 28%, mentre le varianti precedenti sono attive sul 19% dei tablet della mela morsicata.

In generale, dunque, Apple si conferma irraggiungibile per Android: basti pensare che, dando uno sguardo all’ultimo aggiornamento del “Android Version Market Share Worldwide” di statcounter, Android 15 (arrivato in ritardo e destinato ad avere “vita breve” per colpa dell’imminente Android 16) non è nemmeno contemplato come voce a sé, segno di una bassissima adozione fino a questo momento; la versione più diffusa a dicembre 2024 è Android 14, con una percentuale di adozione del 36,98% su smartphone e tablet del robottino verde. Giocando in casa, il colosso di Cupertino vince a mani basse questa sfida.

Il confronto con dodici e ventiquattro mesi fa

Assodato che il confronto con il mondo Android, storicamente più frammentato, continua a non avere senso, possiamo mettere a confronto le statistiche dell’adozione di iOS 18 e iPadOS 18 a gennaio 2024 contro quelle di iOS 17 e iPadOS 17 a febbraio 2024 (potete trovarle qua) e con quelle di iOS 16 e iPadOS 16 a febbraio 2023 (potete trovarle qua), emergono alcune situazioni interessanti:

iOS 18 non migliora i numeri iOS 17 che fece peggio di iOS 16 Percentuale di installazione sugli iPhone introdotti negli ultimi quattro anni nello stesso periodo (anno su anno): iOS 18 – 76% | iOS 17 – 19% | versioni precedenti – 5% iOS 17 – 76% | iOS 16 – 20% | versioni precedenti – 4% iOS 16 – 81% | iOS 15 – 15% | versioni precedenti – 4% Percentuale di installazione su tutti gli iPhone attivi (anno su anno): iOS 18 – 68% | iOS 17 – 19% | versioni precedenti – 13% iOS 17 – 66% | iOS 16 – 23% | versioni precedenti – 11% iOS 16 – 72% | iOS 15 – 20% | versioni precedenti – 8%



La più recente versione di iOS conferma, quindi, il trend visto lo scorso anno; guadagnano terreno le precedenti versioni di iOS, sintomo che (probabilmente) ci sono ancora un buon numero di vecchi iPhone in giro.

iPadOS 18 conferma la crescita del sistema operativo e una diffusione più rapida rispetto a iPadOS 17 che, a sua volta, migliorava iPadOS 16 Percentuale di installaione sugli iPad introdotti negli ultimi quattro anni nello stesso periodo (anno su anno): iPadOS 18 – 63% | iPadOS 17 – 27% | versioni precedenti – 10% iPadOS 17 – 61% | iPadOS 16 – 29% | versioni precedenti – 10% iPadOS 16 – 53% | iPadOS 15 – 39% | versioni precedenti – 8% Percentuale di installazione su tutti gli iPad attivi (anno su anno): iPadOS 18 – 53% | iPadOS 17 – 28% | versioni precedenti – 19% iPadOS 17 – 53% | iPadOS 16 – 29% | versioni precedenti – 18% iPadOS 16 – 50% | iPadOS 15 – 37% | versioni precedenti – 13%



La diffusione della più recente versione di iPadOS sembra essere trainata, soprattutto, dagli iPad più recenti; resta costante l’adozione considerando tutti i modelli; i dati, tuttavia, suggeriscono che gli utenti iPad tendono ad aggiornare molto meno rispetto agli utenti iPad.

Vedremo se cambierà qualcosa nel momento in cui, anche in Europa, debutteranno le potenzialità di Apple Intelligence: secondo indiscrezioni, la situazione potrebbe sbloccarsi in primavera, con il rilascio di iOS 18.4 e iPadOS 18.4; solo allora capiremo se le potenzialità di intelligenza artificiale della Mela morsicata saranno un buon incentivo per spingere gli utenti ad aggiornare (soprattutto nel caso di iPad) o a cambiare dispositivo con uno più recente che goda del supporto a tali funzionalità.