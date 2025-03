A ventiquattr’ore dall’annuncio dedicato agli iPad, con iPad Air M3 e iPad 11 protagonisti, come anticipato direttamente da Tim Cook, Apple ha annunciato i “nuovi” MacBook Air M4, che diventano ufficiali a un anno di distanza dai predecessori.

Le novità si potrebbero riassumere in pochi punti: chip Apple Silicon M4, una nuova colorazione e altri piccoli miglioramenti; la verità è che il colosso di Cupertino punta forte su quello che continua a essere il MacBook più economico, ora ancor più “popolare” rispetto al passato. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Apple rinnova i MacBook Air col chip M4 e un prezzo più contenuto

Come anticipato in apertura, Apple ha ufficializzato i “nuovi” MacBook Air M4 mettendo in pratica, bene o male, quanto proposto con gli iPad Air M3 lanciati ieri: il colosso di Cupertino ha mantenuto inalterato il design dei precedenti modelli con chip M3, annunciati proprio un anno fa, donando loro una nuova colorazione, implementando alcuni miglioramenti (collegati al chip Silicon M4 e non) e abbassando i prezzi di listino.

Di seguito riportiamo le parole di Greg Joswiak, vicepresidente senior della divisione Worldwide Marketing presso Apple, che ha così commentato il lancio dei nuovi MacBook Air M4:

“MacBook Air è di gran lunga il notebook più diffuso al mondo, e oggi stiamo dando alle persone ancora più motivi per amarlo, come le prestazioni superiori grazie al chip M4, una nuova videocamera con Inquadratura automatica e un nuovo splendido colore, il celeste. Grazie al suo design sottile, leggero e senza ventola, una batteria che dura tutto il giorno e le incredibili capacità di macOS Sequoia con Apple Intelligence, MacBook Air è unico nel suo genere. E con un prezzo di partenza ancora più basso, a €1.249, MacBook Air offre più valore che mai, e rappresenta l’occasione perfetta per passare a un nuovo modello o per provare l’esperienza Mac per la prima volta”.

Nuova colorazione, chip M4 e piccoli miglioramenti qua e là

Dal punto di vista estetico, la novità più grande dei nuovi MacBook Air risiede nella nuova colorazione Celeste che pensiona, di fatto, il Grigio Siderale e si aggiunge alle altre colorazioni Argento, Galassia e Mezzanotte (per ognuna di esse, il cavo di ricarica MagSafe è coordinato).

Per il resto, niente di nuovo sotto al sole: rimangono le versioni da 13″ (con display da 13,6 pollici) e da 15″ (con display da 15,3 pollici) realizzate con un guscio unibody in alluminio; i pannelli Liquid Retina continuano a raggiungere la luminosità a 500 nit; ritroviamo anche la stessa tastiera Magic Keyboard (continua a offrire la retroilluminazione e una fila di tasti funzione) e il Touch ID.

Cambia la sostanza sotto al cofano: dal chip M3, passiamo al chip M4 che offre una CPU a 10-core, una GPU fino a 10-core e una NPU a 16-core. Troviamo poi fino a 32 GB di memoria unificata e fino a 2 TB di spazio di archiviazione.

In generale, i MacBook Air M4 risultano i MacBook Air più fluidi di sempre ma, all’atto pratico, i miglioramenti risultano veramente tangibili solo se confrontati rispetto ai vecchi modelli con Apple Silicon M1, chip che ha ormai qualche annetto sulle spalle.

Il più recente chip realizzato dalla divisione Apple Silicon, fa sì che i MacBook Air M4 siano assolutamente pronti per Apple Intelligence, già disponibile da qualche mese su macOS 15 Sequoia in lingua inglese; dal mese di aprile, le funzionalità di intelligenza artificiale della Mela morsicata saranno disponibili anche in italiano.

Apple assicura che la maggior parte delle operazioni IA di Apple Intelligence vengono eseguite direttamente “on-device” (quasi tutti i modelli sono eseguiti interamente sul dispositivo); le richieste più complesse, invece, vengono gestite in cloud ma sono “sicure” grazie al Private Cloud Compute.

Un’altra novità dei MacBook Air M4 è rappresentata dalla nuova videocamera da 12 megapixel che gode di una migliore qualità e nuove funzionalità come, ad esempio, la funzionalità Inquadratura automatica che mantiene l’utente costantemente al centro della scena anche nel caso in cui si stia muovendo davanti allo schermo.

È poi presente la funzionalità Panoramica Scrivania che mostra contemporaneamente il volto dell’utente e una vista dall’alto della scrivania agli interlocutori, con l’obiettivo di rendere più coinvolgenti le videochiamate (specie se si tratta di una discussione di un progetto).

L’ultima novità dei MacBook Air M4 è rappresentata dal Supporto aggiuntivo per monitor esterni: il team di sviluppo ha infatti aggiunto il supporto a due monitor esterni con risoluzione 6K che si aggiungono al display integrato.

Con questa aggiunta, il laptop si configura come compagno ideale in mobilità ma anche come compagno ideale in quegli spazi di lavoro che prevedono l’uso di più monitor.

Scheda tecnica e immagini dei MacBook Air M4

Scopriamo nel dettaglio le specifiche tecniche dei MacBook Air M4 appena annunciati da Apple.

Dimensioni: 30,41 x 21,5 x 1,13 cm (13″) e 34,04 x 23,76 x 1,15 cm (15″)

x x (13″) e x x (15″) Peso: 1,24 kg (13″) e 1,51 kg (15″)

(13″) e (15″) Display: Liquid Retina da 13,6” con risoluzione 2560 x 1664 pixel (224 ppi) Liquid Retina da 15,3” con risoluzione 2880 x 1864 pixel (224 ppi) Gamma cromatica DCI-P3 con Tecnologia True Tone

SoC: Apple Silicon M4 CPU: 10-core (4 performance core + 6 efficiency core) GPU: 8-core o 10-core NPU: 16-core Memoria unificata: 16 o 24 GB con banda 120 GBps (opzionale 32 GB) Spazio di archiviazione (SSD): 256 GB , 512 GB (opzionale 1 TB o 2 TB)

Videocamera: FaceTime HD a 1080p

a Audio: Stereo (quattro o sei altoparlanti, rispettivamente per Air 13″ e 15″), Dolby Atmos , supporto all’ audio spaziale

(quattro o sei altoparlanti, rispettivamente per Air 13″ e 15″), , supporto all’ Connettività: Wi-FI 6E (802.11 ax), Bluetooth 5.3

(802.11 ax), Porte: Jack audio da 3,5 mm MagSafe 3 2x Thunderbolt 4 (Ricarica, DisplayPort, USB 4 fino a 40 Gbps)

Tastiera e trackpad: 79 tasti (ISO) + 12 tasti funzione + 4 tasti freccia , Touch ID, Sensore luce ambientale, trackpad con Force Touch e supporto ai gesti Multi-Touch

(ISO) + + , Touch ID, Sensore luce ambientale, trackpad con e supporto ai gesti Multi-Touch Batteria e autonomia Capacità: 53,8 Wh (13″) o 66,5 Wh (15″) Riproduzione film nell’app Apple TV: 18 ore Navigazione web in Wi-Fi: 1 5 ore

Alimentazione e ricarica: supporto alla ricarica rapida fino a 70 W

Sistema operativo: macOS 15 Sequoia con supporto a Apple Intelligence

MacBook Air M4 (Celeste)

MacBook Air M4 (Argento)

MacBook Air M4 (Galassia)

MacBook Air M4 (Mezzanotte)

Disponibilità e prezzi dei nuovi MacBook Air M4

Esaurite tutte le informazioni legate alle specifiche tecniche, spostiamoci alla parte legata a disponibilità e prezzi dei nuovi MacBook Air M4, disponibili al pre-ordine da oggi in Italia su App Store e in vendita ufficialmente tramite tutti i canali (anche su Amazon) da mercoledì 12 marzo 2025.

Di seguito riportiamo i prezzi di partenza delle varie configurazioni presenti a listino, disponibili in tutti i casi nelle quattro colorazioni Celeste, Argento, Galassia e Mezzanotte:

MacBook Air 13″ Versione con M4 (CPU 10-core, GPU 8-core, 16 GB di memoria unificata) e 256 GB di SSD a partire da 1.249 euro Versione con M4 (CPU 10-core, GPU 10-core, 16 GB di memoria unificata) e 512 GB di SSD a partire da 1.499 euro Versione con M4 (CPU 10-core, GPU 10-core, 24 GB di memoria unificata) e 512 GB di SSD a partire da 1.749 euro

MacBook Air 15″ Versione con M4 (CPU 10-core, GPU 10-core, 16 GB di memoria unificata) e 256 GB di SSD a partire da 1.549 euro Versione con M4 (CPU 10-core, GPU 10-core, 16 GB di memoria unificata) e 512 GB di SSD a partire da 1.799 euro Versione con M4 (CPU 10-core, GPU 10-core, 24 GB di memoria unificata) e 512 GB di SSD a partire da 2.049 euro



Rispetto ai modelli con chip M3, i nuovi MacBook Air M4 vengono proposti in colorazioni più fresche e, soprattutto, a prezzi di listino più abbordabili: Apple ha infatti tagliato il listino prezzi “di partenza” di 100 euro per le versioni entry-level, di 80 euro per le versioni intermedie e di 60 euro per le versioni più carrozzate. Non sorprende, infine, il fatto che il minimo di memoria unificata parta da 16 GB: lo scorso ottobre, Apple aveva già messo in pratica questo miglioramento (e pensionato la memoria unificata da 8 GB) anche sui vecchi modelli.