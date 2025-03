Apple non resta a guardare durante MWC 2025 e, ha annunciato (un po’ a sorpresa visto che si pensava dovessero arrivare i MacBook Air M4 dopo il teaser di Tim Cook) i nuovi iPad Air M3 e iPad 10,9″ di undicesima generazione tramite il solito freddo comunicato stampa.

Di base, il colosso di Cupertino ha esclusivamente dotato entrambe le gamme di iPad di una versione più aggiornata dei chip: Apple Silicon M3 per iPad Air e A16 Bionic per iPad 10,9″; questo dettaglio indica che il tablet entry-level della Mela morsicata non sia in grado di supportare Apple Intelligence ma, al contempo, il colosso di Cupertino ha sensibilmente abbassato il listino prezzi. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Sono ufficiali gli iPad Air M3

Come anticipato in apertura, Apple ha ufficializzato i “nuovi” iPad Air M3. Di fatto, i nuovi tablet mantengono inalterato il design (e il prezzo) dei precedenti modelli con chip M2, annunciati meno di un anno fa, e guadagnano tutte le potenzialità del chip Apple Silicon M3 e una nuova Magic Keyboard dedicata.

Di seguito riportiamo le parole di Bob Borchers, vicepresidente della divisione Worldwide Product Marketing di Apple, che ha così commentato il lancio degli iPad Air M3 con la nuova Magic Keyboard:

“iPad Air è particolarmente apprezzato per il suo mix ineguagliabile di prestazioni, portabilità e compatibilità con accessori evoluti, il tutto a un prezzo conveniente. Perfetto per chiunque, da chi studia all’università e prende appunti con Apple Pencil Pro a chi viaggia o crea contenuti e deve poter lavorare al meglio ovunque si trovi, iPad Air con M3, Apple Intelligence e la nuova Magic Keyboard porta il concetto di versatilità e convenienza ad un livello superiore.”

La potenza di Apple Silicon M3 e il supporto a Apple Intelligence

Apple ha scelto la strada della continuità sul fronte del design e delle dimensioni (11 e 13 pollici), aggiornando gli iPad Air esclusivamente sotto al cofano con, come anticipato, il chip Apple Silicon M3 (nella versione con CPU 8-core, GPU 9-core e 8 GB di memoria unificata).

Il chip non migliora sensibilmente le performance del chip Apple Silicon M2 presente sui modelli della precedente generazione ma offre miglioramenti tangibili rispetto agli iPad Air più datati che ruotavano attorno al “vecchio” Silicon M1: in generale, iPad Air M3 risulta più veloce del 35% lato CPU, più veloce del 40% lato GPU, quattro volte più veloce nelle operazioni di rendering, più veloce del 60% nei flussi di lavoro basati sull’intelligenza artificiale.

A tal proposito, gli iPad Air M3 godono del pieno supporto a Apple Intelligence e di tutte le funzionalità, sia quelle già implementate che quelle in arrivo, presenti all’interno della suite di intelligenza artificiale della Mela morsicata che ha debuttato con il primo aggiornamento intermedio di iPadOS 18.

Troviamo funzionalità come Ripulisci nell’app Foto, Bacchetta immagini nell’app Note (che dà il meglio di sé quando usata con Apple Pencil), Image Playground, le Genmoji, gli Strumenti di scrittura e molto altro. Come di consueto, la maggior parte delle operazioni IA di Apple Intelligence vengono svolte “on-device” (quasi tutti i modelli sono eseguiti interamente sul dispositivo); le richieste più complesse, invece, vengono gestite in cloud ma sono “sicure” grazie al Private Cloud Compute.

Specifiche tecniche e immagini di iPad Air M3

Di seguito riportiamo le specifiche tecniche principali dei nuovi iPad Air M3

Dimensioni e peso (11″): 247,6 x 178,5 x 6,1 mm e 460 grammi

x x e Dimensioni e peso (13″): 280,6 x 214,9 x 6,1 mm e 616 grammi

x x e Display: Liquid Retina (IPS LCD) da 11 pollici o 13 pollici Risoluzione: 2360 x 1640 pixel (11″) o 2732 x 2048 pixel (13″) Luminosità: 500 nit (11″) e 600 nit (13″) True Tone Compatibilità con la Apple Pencil (Pro e USB-C)

(IPS LCD) da o SoC: Apple Silicon M3 CPU 8-core GPU 9-core NPU 16-core 8 GB di memoria unificata

Spazio di archiviazione: 128 GB , 256 GB , 512 GB , 1 TB

, , , Fotocamera posteriore singola con sensore grandangolare da 12 MP (f/1.8) Obiettivo a 5 elementi Zoom digitale fino a 5x Autofocus con Focus Pixel Scatti in modalità Panorama fino a 63 MP Smart HDR 4 Stabilizzazione automatica delle immagini Immagini acquisite in HEIF o JPEG Possibilità di registrare video in 4K a 60 fps

con sensore da (f/1.8) Fotocamera anteriore: sensore ultra-grandangolare da 12 MP (f/2.4) con angolo di visione a 122° Funzionalità Center Stage Smart HDR 4 Stabilizzazione automatica delle immagini Possibilità di registrare video in 1080p a 60 fps Retina Flash con True Tone

da (f/2.4) con angolo di visione a Audio: speaker stereo , due microfoni

, due Reti mobili: eSIM, 5G /4G/3G/2G (solo versione Wi-Fi+Cellular)

/4G/3G/2G (solo versione Wi-Fi+Cellular) Connettività: Wi-Fi 6E (802.11 ax), Bluetooth 5.3 , USB-C (USB 3 fino a 10 Gbps con Display Port), GPS/GNSS (solo versione Wi-Fi+Cellular)

(802.11 ax), , USB-C (USB 3 fino a 10 Gbps con Display Port), GPS/GNSS (solo versione Wi-Fi+Cellular) Metodo di sblocco: Touch ID posizionato sul tasto di accensione/spegnimento

posizionato sul tasto di accensione/spegnimento Sensori: Giroscopio a tre assi , accelerometro , barometro , sensore di luce ambientale

, , , Batteria: unità da 28,93 Wh (11″) o da 36,59 Wh (13″) Autonomia di 10 ore in navigazione Web (sotto Wi-Fi) o in riproduzione video Autonomia di 9 ore in navigazione Web (sotto rete dati cellulare) Ricarica cablata a 20 W

(11″) o da (13″) Software: iPadOS 18 con supporto a Apple Intelligence

Nuova Magic Keyboard per iPad Air

Con iPad Air M3, Apple ha lanciato una nuova Magic Keyboard per iPad Air che offre nuove potenzialità: il trackpad è più ampio e più preciso; c’è una nuova fila di tasti funzione (14 in tutto) che permette il rapido accesso a nuovi controlli (come luminosità del display e volume).

La tastiera, che si aggancia magneticamente al tablet e si collega ad esso tramite Smart Connector (non serve una connessione Bluetooth per l’abbinamento), integra una cerniera in alluminio che ospita (sul lato sinistro) una porta USB-C per la ricarica.

Arriva anche iPad di undicesima generazione (senza Apple Intelligence)

Oltre agli iPad Air M3, il colosso di Cupertino ha colto l’occasione per aggiornare anche l’iPad entry-level, ovvero iPad 10,9″ che raggiunge l’undicesima generazione.

Rispetto a ciò che suggerivano le indiscrezioni della vigilia, Apple ha mantenuto un approccio conservativo sul proprio tablet “base gamma” che mantiene lo stesso design della generazione precedente (lanciata nell’ottobre del 2022) ma ottiene un chip più aggiornato che, tuttavia, non porta con sé la compatibilità con Apple Intelligence.

Il chip in questione è l’Apple A16 Bionic (chip che abbiamo avuto modo di conoscere sugli iPhone 14 Pro e che abbiamo poi ritrovato sugli iPhone 15 “base”) e prende il posto dell’A14 Bionic presente sul modello di decima generazione.

Oltre al miglioramento generale delle performance reso possibile dal chip aggiornato, il nuovo iPad di undicesima generazione saluta il taglio di memoria da 64 GB: ora si parte con il taglio da 128 GB e, oltre a questo e a quello da 256 GB, Apple ha aggiunto anche il taglio da 512 GB. Il sistema operativo è, anche in questo caso, l’ultima versione di iPadOS.

Specifiche tecniche e immagini di iPad 10,9″ (undicesima generazione)

Di seguito riportiamo le specifiche tecniche principali del nuovo iPad 10,9″ di undicesima generazione.

Dimensioni: 248,6 x 179,5 x 7 mm

x x Peso: 477 grammi (versione Wi-Fi), 481 grammi (versione Wi-Fi + 5G)

(versione Wi-Fi), (versione Wi-Fi + 5G) Display: Liquid Retina (IPS LCD) da 10,9 pollici Risoluzione: 2360 x 1640 pixel (264 ppi) Luminosità: 500 nit True Tone Compatibilità con la Apple Pencil (di prima generazione e USB-C)

(IPS LCD) da SoC: Apple A16 Bionic (CPU 5-core, GPU 4-core, NPU 16-core)

(CPU 5-core, GPU 4-core, NPU 16-core) Spazio di archiviazione: 128 , 256 o 512 GB

, o Fotocamera posteriore singola con sensore grandangolare da 12 MP (f/1.8) Obiettivo a 5 elementi Zoom digitale fino a 5x Autofocus con Focus Pixel Scatti in modalità Panorama fino a 63 MP Smart HDR 4 Stabilizzazione automatica delle immagini Immagini acquisite in HEIF o JPEG Possibilità di registrare video in 4K a 60 fps

con sensore da (f/1.8) Fotocamera anteriore: sensore ultra-grandangolare da 12 MP (f/2.4) con angolo di visione a 122° Funzionalità Center Stage Smart HDR 4 Stabilizzazione automatica delle immagini Possibilità di registrare video in 1080p a 60 fps Retina Flash

da (f/2.4) con angolo di visione a Audio: speaker stereo , due microfoni

, due Reti mobili: eSIM, 5G /4G/3G/2G (solo versione Wi-Fi+Cellular)

/4G/3G/2G (solo versione Wi-Fi+Cellular) Connettività: Wi-Fi 6 (802.11 ax), Bluetooth 5.3 , USB-C, GPS/GNSS (solo versione Wi-Fi+Cellular)

(802.11 ax), , USB-C, GPS/GNSS (solo versione Wi-Fi+Cellular) Metodo di sblocco: Touch ID posizionato sul tasto di accensione/spegnimento

posizionato sul tasto di accensione/spegnimento Sensori: Giroscopio a tre assi , accelerometro , barometro , sensore di luce ambientale

, , , Batteria: unità da 28,93 Wh Autonomia di 10 ore in navigazione Web (sotto Wi-Fi) o in riproduzione video Autonomia di 9 ore in navigazione Web (sotto rete dati cellulare) Ricarica cablata a 20 W

Software: iPadOS 18

Disponibilità e prezzi degli iPad Air M3 e iPad 11

Esaurite tutte le informazioni legate alle specifiche tecniche, spostiamoci alla parte legata a disponibilità e prezzi dei nuovi tablet della Mela morsicata. Sia gli iPad Air M3 che iPad di undicesima generazione sono già disponibili al pre-ordine anche in Italia, con la disponibilità effettiva in programma per il 12 marzo prossimo.

iPad Air M3 arriva in due dimensioni (versione da 11″ e versione da 13″), nelle quattro colorazioni Blu, Viola, Galassia e Grigio siderale, in quattro differenti tagli di memoria e nelle due varianti Wi-Fi e Wi-Fi+Cellular. Ecco il listino prezzi:

iPad Air 11″ M3 Taglio da 128 GB al prezzo di 719 euro (Wi-Fi) o 889 euro (Wi-Fi+Cellular) Taglio da 256 GB al prezzo di 849 euro (Wi-Fi) o 1.019 euro (Wi-Fi+Cellular) Taglio da 512 GB al prezzo di 1.099 euro (Wi-Fi) o 1.269 euro (Wi-Fi+Cellular) Taglio da 1 TB al prezzo di 1.349 euro (Wi-Fi) o 1.519 euro (Wi-Fi+Cellular)

iPad Air 13″ M3 Taglio da 128 GB al prezzo di 969 euro (Wi-Fi) o 1.139 euro (Wi-Fi+Cellular) Taglio da 256 GB al prezzo di 1.099 euro (Wi-Fi) o 1.269 euro (Wi-Fi+Cellular) Taglio da 512 GB al prezzo di 1.349 euro (Wi-Fi) o 1.519 euro (Wi-Fi+Cellular) Taglio da 1 TB al prezzo di 1.599 euro (Wi-Fi) o 1.769 euro (Wi-Fi+Cellular)

La Magic Keyboard per iPad Air viene proposta, nella sola colorazione bianca e nelle versioni per iPad Air da 11″ e da 13″, al prezzo consigliato di 349 euro.

iPad 10,9″ di undicesima generazione arriva nelle quattro colorazioni Blu, Rosa, Giallo e Argento, in tre differenti tagli di memoria e nelle due varianti Wi-Fi e Wi-Fi+Cellular. Ecco il listino prezzi:

Taglio da 128 GB al prezzo di 409 euro (Wi-Fi) o 579 euro (Wi-Fi+Cellular)

al prezzo di (Wi-Fi) o (Wi-Fi+Cellular) Taglio da 256 GB al prezzo di 539 euro (Wi-Fi) o 709 euro (Wi-Fi+Cellular)

al prezzo di (Wi-Fi) o (Wi-Fi+Cellular) Taglio da 512 GB al prezzo di 789 euro (Wi-Fi) o 959 euro (Wi-Fi+Cellular)

Apple ha deciso di mantenere invariati i prezzi dei nuovi iPad Air rispetto ai modelli della precedente generazione (che aveva a bordo il chip M2) e di abbassare sensibilmente, invece, i prezzi di iPad 10,9″ che nell’undicesima generazione guadagna più spazio di archiviazione e perde 180 euro (e oltre) nel listino prezzi (che nella decima generazione partiva dai 589 euro richiesti per il modello Wi-Fi da 64 GB). Una scelta del genere contribuirà sicuramente a rendere ancor più “popolare” l’iPad ma sembra quasi dovuta, vista la mancanza del supporto a Apple Intelligence.