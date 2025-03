Tim Cook, CEO di Apple, ci ha preso gusto e, dopo aver spoilerato il lancio di iPhone 16e, ha fatto sapere che il colosso di Cupertino annuncerà in settimana un nuovo dispositivo: si tratta senza dubbio dei MacBook Air M4.

I portatili “entry-level” della Mela morsicata, protagonisti di numerosi rumor da un sacco di tempo, si apprestano così a ricevere il SoC Apple Silicon M4 e verranno lanciati sul mercato a un anno esatto dai predecessori con chip M3, presentati il 4 marzo 2024.

I MacBook Air M4 sono dietro l’angolo

Come anticipato in apertura, questa settimana sarà caratterizzata da un nuovo lancio in casa Apple. Il teaser arriva direttamente dal CEO Tim Cook che si è affidato a un post su X (condiviso qui sotto) abbastanza criptico ma non troppo.

Il video teaser, infatti, mostra esclusivamente una sequenza di parole che compongono la frase “There’s something in the Air”, slogan che il compianto Steve Jobs utilizzò durante il lancio del primo MacBook Air nel lontano 2008.

In settimana (mercoledì 5 marzo se manterranno lo stesso giorno scelto per iPhone 16e), quindi, conosceremo i nuovi MacBook Air 13 e 15 aggiornati con i chip Apple Silicon M4, quelli che attualmente sono i più recenti chip del colosso di Cupertino.

Come avevamo avuto modo di raccontarvi un mesetto fa, non sono attesi grossi cambiamenti ai due dispositivi: entrambi dovrebbero mutuare l’estetica dai modelli 2024 e guadagnare esclusivamente i chip più recenti che daranno un boost prestazionale su tutta la linea (ad esempio, alzando l’asticella sul fronte della memoria unificata che potrebbe arrivare fino a 32 GB).

Detto ciò, non ci resta che attendere l’uscita del freddo comunicato stampa a cui ci ha ormai abituati Apple: solo allora avremo tutte le ufficialità del caso, inclusi i prezzi e la disponibilità dei due notebook.