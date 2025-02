Sono giorni ricchi di novità per chi utilizza gli smartwatch di Garmin, visto che l’azienda sta distribuendo vari aggiornamenti stabili (quindi per tutti), in alcuni casi anche piuttosto corposi e ricchi di novità e correzioni.

Riguardano le serie Garmin Fenix 7, 7 Pro e Fenix 8, gli Epix (Gen 2) ed Epix Pro (Gen 2), gli Instinct 3, Enduro 2 e Enduro 3, Vivoactive 5, Venu 3, Forerunner 265, 965, 255, 955 e 165, oltre ad altri sportwatch meno diffusi di cui tuttavia parleremo più avanti.

I nuovi aggiornamenti degli smartwatch Garmin nei dettagli

Come di consueto, Garmin rilascia le nuove versioni dei suoi sistemi operativi per categorie di dispositivi divisi in base alla tipologia di prodotto e al periodo di commercializzazione. Per esempio, sia Garmin Venu 3 che Vivoactive 5 si sono aggiornati alla versione software 13.17; sia Fenix 8 che Enduro 3 sono passati alla versione 13.31, o ancora, sia Forerunner 265 che Forerunner 965, oltre a Forerunner 955, 255 e 165 passano alla 22.22, nuove versioni software che introducono sostanzialmente gli stessi cambiamenti e correzioni proprio perché riguardano sistemi operativi molto simili, con qualche funzione in più o in meno a seconda dei dispositivi. Eccone una panoramica.

Garmin Vivoactive 5 e Venu 3: novità, miglioramenti e correzioni

Iniziamo dagli orologi più smart e meno sportivi, dai Garmin Vivoactive 5 e Venu 3, dispositivi per i quali il produttore sta rilasciando la versione software 13.17.

Si tratta di un aggiornamento che introduce il supporto per la connessione e la lettura dei dati della nuova fascia cardio HRM 200 di Garmin e rende inoltre più precisa la metrica Body Battery nei casi in cui gli utenti utilizzano più dispositivi insieme. Da segnalare anche il supporto alla funzione di sicurezza del codice PIN con rilevamento del polso e la compatibilità con i contenuti del Connect IQ più recenti (quadranti, app e campi dati). È stato aggiornato anche il database dei campi da Golf alla versione 1.05, ma solo per Garmin Venu 3 essendo una funzione assente su Vivoactive 5.

Garmin Forerunner 265, 965, 255, 955 e 165: novità, miglioramenti e correzioni

Da alcuni giorni Garmin ha avviato il rilascio anche dei nuovi aggiornamenti per gli smartwatch più sportivi. È il caso di Garmin Forerunner 265, Forerunner 965, Forerunner 255, Forerunner 955 e Forerunner 165, dispositivi, tutti, che si aggiornano alla versione software 22.22. Essendo dei dispositivi appartenenti a fasce di prezzo diverse e rilasciati in periodi diversi, ci sono in questo caso alcune differenze per quanto riguarda le novità e le correzioni introdotte.

Ecco il changelog comune a tutti i dispositivi, completo di tutte le novità e correzioni solo per Garmin Forerunner 165:

Aggiunge il supporto per l’accoppiamento e i dati della fascia cardio HRM 200.

Migliora l’accuratezza del Body Battery quando gli utenti usano più dispositivi.

Supporta la funzione di sicurezza del codice PIN con il rilevamento del polso.

Supporta le app Connect IQ, i quadranti e i campi dati più recenti.

Corregge l’impostazione touch che non sempre viene rispettata durante le attività.

Corregge l’arresto anomalo che potrebbe verificarsi con l’avviso di attività personalizzato.

Corregge il problema per cui gli avvisi di un profilo vengono visualizzati in un altro profilo.

Corregge le icone Connect IQ su alcuni prodotti.

Corregge il problema che potrebbe causare il blocco dei video di allenamento.

Corregge il problema del layout della pianificazione della modalità di riposo.

Corregge un potenziale arresto anomalo durante la modifica delle zone di frequenza cardiaca.

Corregge il problema dei tempi nelle zone di frequenza cardiaca.

Corregge i messaggi popup di LiveTrack con l’opzione Riprendi più tardi.

Corregge l’impostazione dei gesti durante il ciclo di alimentazione.

Corregge l’impostazione dei toni per le notifiche.

Aggiunge l’opzione per gli allenamenti personalizzati per il profilo Stair Stepper.

Corregge il campo dei dati di frequenza cardiaca massima dell’intervallo durante il riposo nelle attività di nuoto.

Corregge il conteggio dei set nella pagina di modifica delle ripetizioni.

Corregge il timer del conto alla rovescia del calendario delle gare.

Corregge il flusso durante l’annullamento della creazione di una cartella glance tramite le impostazioni in tempo reale.

Varie correzioni di bug e miglioramenti.

Oltre a queste novità, correzioni e miglioramenti, presenti tutti nel dispositivo meno pregiato e ricco, ovvero Forerunner 165, quelle che seguono sono le altre, aggiuntive, riservate agli altri Forerunner menzionati, presenti proprio in ragione delle loro funzioni extra.

L’aggiornamento per Garmin Forerunner 255 e Forerunner 265 arricchisce inoltre Garmin Coach di allenamenti di forza supplementari per le attività di ciclismo e di corsa, oltre a migliorare le icone visualizzate delle notifiche.

Queste ultime due novità sono presenti anche nell’aggiornamento di Garmin Foreruner 955 e Forerunner 965, che a sua volta aggiunge inoltre gli update giornalieri del punteggio di preparazione dell’utente (Training Readiness), risolve un malfunzionamento dei tasti di scelta rapida durante la navigazione, corregge i colori della barra pan/zoom delle mappe (non per Forerunner 965) e aggiusta le interazioni via touch nel profilo Mappe.

In questa pagina trovate le varie pagine del forum di Garmin con tutti i dettagli degli aggiornamenti in questione, fra le altre cose.

Garmin Fenix 8, Fenix E, Tactix 8 e Enduro 3: novità, miglioramenti e correzioni

Passiamo ai più costosi e recenti Garmin Fenix 8 (Fenix E compreso) ed Enduro 3, dispositivi che il produttore sta aggiornando alla versione software 13.31, che è in distribuzione anche per i meno diffusi Tactix 8, sportwatch appena rilasciati sul mercato.

Anche per via della gioventù dei prodotti, si tratta di un aggiornamento particolarmente corposo, ancora più ricco di quello dei Forerunner, che introduce una marea di novità e di correzioni di cui vi riportiamo il changelog completo presente nella pagina dedicata del forum di Garmin.

Aggiunto supporto passcode: se abilitato per una maggiore sicurezza, ti verrà chiesto di inserire il tuo PIN per accedere nuovamente al tuo orologio dopo che è stato tolto dal polso.

Aggiunto Body Battery TrueUp: miglioramenti alla sincronizzazione dei dati Body Battery tra orologi usando più dispositivi.

Aggiunto supporto per allenamenti di forza nei piani Garmin Run Coach e Garmin Cycling Coach.

Aggiunto layout tastiera QWERTY.

Aggiunto supporto previsione testo alla tastiera QWERTY; attualmente disponibile per inglese, francese, italiano, tedesco e spagnolo.

Aggiunto supporto app e sensore Trolling Motor.

Aggiunta attività Sail Race (Vela).

Aggiunta attività Jumpmaster.

Aggiunto sistema CIQ 8: supporta le ultime app Connect IQ, quadranti e campi dati.

Aggiunte informazioni sul tipo di connessione per sensori associati.

Miglioramenti alla prontezza all’allenamento (Training Readiness).

Miglioramenti alle icone visualizzate con le notifiche.

Aggiunto grafico respirazione al riepilogo attività meditazione.

Aggiunto supporto avanzato per snorkeling.

Aggiunto supporto ridimensionamento carattere alla scheda struttura allenamento.

Aggiunto pulsante suggerimento alla pagina rapporto carico allenamento.

Aggiunto suggerimento approfondito alle app salute e fitness.

Aggiunto menu di selezione layout alla tastiera.

Aggiunta opzione mappa mancante nell’attività di alpinismo.

Aggiunta barra di avanzamento nell’elenco di selezione musica.

Aggiunta opzione avviso di prossimità a tutte le attività GPS.

Aggiunti segmenti al menu di allenamento.

Aggiunti campi dati intensità solare e accumulo (solo modelli solari).

Aggiunta scheda stress al riepilogo attività di gioco.

Aggiunto supporto per HRM come monitor di velocità e distanza per sensori BLE.

Aggiunto supporto per unità nautiche.

Aggiunto supporto per impostare velocità e direzione del vento in Jumpmaster.

Aggiunti campi dati temperatura all’attività di pattinaggio.

Aggiunta trasparenza alla barra panoramica/zoom sulla mappa.

Aggiunte unità nautiche nell’app Trolling Motor.

Aggiunto aggiornamento schermata dati Trolling Motor.

Risolto un possibile problema per cui l’input touchscreen che non poteva essere disabilitato nelle attività.

Risolti i problemi con le app inaccessibili dal menu Recenti.

Risolta la selezione schermata dati di arrampicata automatica.

Risolta la scheda calendario vuota nel rapporto mattutino.

Mappa vuota corretta per l’anteprima della Power Guide.

Corretto il problema dell’attività di respirazione che non seguiva la tecnica selezionata.

Corretta l’opzione “Elimina” non funzionante per eliminare i profili attività personalizzati.

Corretto il banner di ricarica che non si cancellava correttamente.

Corretto il crash nei risultati di ricerca mappa.

Corretto il crash durante la modifica della resistenza del rullo da bici.

Corretto l’indicatore dell’ora corrente corretto sul grafico delle maree.

Corretto il problema del carico tissutale in immersione in superficie che non rifletteva i cambiamenti di conservatorismo.

Corretto il bug dell’impostazione di notifica intelligente Non disturbare

Corretto il bug di notifica iOS duplicato

Corretti i toni di emergenza soppressi.

Corretti gli emoji ritagliati.

Corretti gli errori nel salvataggio della rete Wi-Fi.

Pagina del conto alla rovescia dell’evento corretta, che non includeva correttamente la posizione.

Creazione cartella Glance tramite Garmin Connect

corretta.

corretta. Corretta la mappa Golf Green View bloccata in modalità bandiera di movimento.

Corretta l’attività HIIT che non utilizza il timer.

Corretti i giorni della settimana non visualizzati sul grafico di prontezza all’allenamento

Corretto il suggerimento non valido per la prima volta per la pagina della mappa meteo.

App mappa corretta per consentire la navigazione del percorso di andata e ritorno

Corretto il salvataggio automatico dell’attività di meditazione alla fine del timer.

Corretto il layout del menu di configurazione della meditazione.

Corretto il report mattutino che mostrava dati HRV obsoleti.

Corretto il layout della pagina dei dettagli dell’intervallo di nuoto in piscina.

Corretto il problema di crash dopo l’eliminazione delle attività dall’elenco.

Corretto il problema di crash durante la configurazione della meditazione.

Corretto il potenziale crash nella visualizzazione della cartella panoramica della batteria corporea.

Corretto il potenziale crash nella pagina dell’età fitness.

Corretto il potenziale crash quando si ignorano le notifiche.

Corretto il potenziale crash quando si abilita la trasmissione della frequenza cardiaca.

Corretto il potenziale crash quando si tiene premuto il tasto Giù in un’attività in acqua.

Corretto il potenziale crash quando si abbandona l’attività di meditazione.

Corretto il potenziale crash durante l’impostazione delle zone di frequenza cardiaca.

Corretto il potenziale crash durante la visualizzazione dell’anteprima degli esercizi di respirazione.

Corretto il potenziale crash del miglioramento della posizione.

Corretto il riordino del menu Controllo potenza tramite Garmin Connect.

Corretto il bug dell’attivazione del risparmio energetico nelle attività di immersione.

Corretto il timer del conto alla rovescia del calendario di gara.

Corretto il routing di andata e ritorno che non calcolava la distanza completa.

Corretto lo schermo dei dati di difficoltà di sci che mostrava solo i dati dell’ultima corsa.

Corretto il grafico della cronologia del sonno dopo il viaggio.

Corretto il setup della finestra del sonno che a volte veniva saltato durante la configurazione iniziale.

Corretto il gesto di scorrimento per uscire durante la panoramica dei grafici.

Corretto il bug degli avvisi di guida alle svolte disattivati ​​involontariamente.

Corretto il ritorno accidentale dell’app meteo al quadrante dell’orologio.

Corretto il problema del peso che non veniva visualizzato nella pagina del passaggio successivo dell’allenamento di forza.

Corretto il bug del peso che non veniva visualizzato nella pagina di riposo dell’allenamento.

Migliorato il testo informativo della cartella di riepilogo del conto alla rovescia.

Migliorata la presentazione della barra di avanzamento GPS all’inizio della ricerca.

Aumentata la velocità massima del partner virtuale a 48,95 km/h.

Rimosso il messaggio “Connetti a Smart Trainer esistente” sull’app Indoor Bike.

Rimossi i controlli di potenza estranei (solo Enduro 3 e Fenix ​​E).

Aggiornata la pagina dei punteggi del sonno recenti.

Il changelog dell’aggiornamento alla versione software 13.31 di Garmin Fenix E, Enduro 3 e Tactix 8 è sostanzialmente lo stesso, come anticipato, update di cui trovate tutti i dettagli nelle relative pagine riepilogative del forum di Garmin: rispettivamente questa, questa e questa.

Garmin Fenix 7, Epix (Gen 2), Tactix 7, MARQ (Gen 2) e Enduro 2: novità, miglioramenti e correzioni

La versione software 20.16 è invece quella riservata alle precedenti generazioni degli appena menzionati, ovvero le serie Garmin Fenix 7, Fenix 7 Pro e le rispettive versioni AMOLED Epix (Gen 2) ed Epix Pro (Gen 2), oltre a Enduro 2, Tactix 7 e MARQ (Gen 2).

Ecco il relativo changelog completo, uguale per tutti i dispositivi menzionati:

Aggiunto il marquee nel widget di notifica intelligente.

Aggiunto supporto CIQ System 8.

Aggiunte informazioni sul tipo di connessione per i sensori associati.

Aggiunta notifica di connessione aperta all’app di trasmissione della frequenza cardiaca.

Corretto il problema delle cuffie che non si collegavano al primo tentativo.

Corretto il problema di cadenza anomala quando si utilizzava il metronomo.

Corretto il problema dell’aggiunta di cartelle Glance tramite l’app Garmin Connect per Android.

Corretto il colore del profilo di ciclismo BMX.

Corretto il crash dopo la panoramica o lo zoom della mappa.

Corretto il problema dei dispositivi che non entravano in modalità MTP quando i sensori di gioco erano abilitati.

Corretti i toni di avviso di elevazione.

Corretto il disegno dell’immagine per Outdoor Map+.

Corretto il possibile crash nel widget Coach.

Corretto il possibile crash nel widget di notifica intelligente.

Corretto il possibile crash negli allenamenti strutturati.

Corretto il possibile crash durante la sincronizzazione delle cuffie.

Migliorata la schermata di riposo dell’allenamento di nuoto.

Aggiornato il database delle piste da corsa.

Aggiornata la pagina dei fattori di prontezza all’allenamento.

Aggiornate le traduzioni.

Varie correzioni di bug e miglioramenti.

Garmin Instinct 3, Approach S44 e S50: novità, miglioramenti e correzioni

A poco più di un mese dal lancio sul mercato, Garmin ha aggiornato anche gli Instinct 3 e Instinct E, orologi che passano alla versione software 7.08. Le novità sono poche, e si riducono a un incremento dello spazio di archiviazione disponibile, all’aggiunta di Garmin Messenger e ad altre correzioni di bug e miglioramenti vari non meglio specificati dal produttore.

C’è un nuovo aggiornamento disponibile anche per altri due sportwatch per golfisti appena rilasciati: Garmin Approach S44 e S50. Si aggiornano alla versione software 4.59, che introduce in entrambi i casi le seguenti novità e correzioni:

Aggiunto il supporto a Approach CT1.

Aggiunta l’impostazione Mostra punteggio.

Risolto problema per cui la pagina di punteggio poteva mostrare un punteggio diverso dalla pagina di riepilogo delle buche.

Risolto problema durante l’utilizzo della mappatura golf premium in cui il mirino poteva rimanere in alto indefinitamente dopo aver spostato la bandierina.

Risolto il bug di registrazione dei colpi di penalità.

Come installare gli aggiornamenti sugli smartwatch Garmin

Per aggiornare, indipendentemente dal dispositivo interessato, basta seguire le istruzioni indicate nelle relative notifiche dell’aggiornamento dall’app Garmin Connect o dallo smartwatch stesso, versioni che Garmin ha iniziato a rilasciare ovunque negli scorsi giorni e che dovrebbero essere quindi già visibili per tutti.

Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto nulla, scenario possibile considerando che il roll out di questi aggiornamenti è graduale, è tuttavia possibile controllarne la disponibilità accedendo dallo smartwatch alla sezione Aggiornamento Software dalla pagina Sistema nel menu Impostazioni. Altrimenti, basta collegare via USB l’orologio a un computer e cercare i nuovi aggiornamenti tramite il software per PC Garmin Express, aggiornamento che sarà in ogni caso rilevabile e installabile nel giro di pochi giorni.

Nell’immagine di copertina c’è Garmin Forerunner 265, di cui trovi qui la recensione