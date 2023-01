Le previsioni dei giorni scorsi hanno fatto dunque centro. Garmin ha appena ufficializzato la sua prima app ECG, già disponibile ma solo su uno smartwatch per il momento. Anche qui pronostici azzeccati perché è proprio Garmin Venu 2 Plus a riceverla per primo. E in attesa che arrivi anche da noi, visto che per ora è riservata agli statunitensi, scopriamo meglio di che si tratta e come funziona.

Cos’è e come funziona l’app ECG di Garmin

L’app ECG è la prima funzionalità per smartwatch di Garmin approvata dalla FDA. […] Durante le prime fasi della fibrillazione atriale, è comune che i sintomi siano poco frequenti, rendendo difficile la rilevazione in ambito clinico. Con la nuova app ECG, gli utenti di Venu 2 Plus possono comodamente registrare un ECG in qualsiasi momento e, volendo, creare un rapporto dei risultati da condividere poi con il proprio medico.

Dan Bartel, il vicepresidente del ramo vendite di Garmin, ha presentato così questa nuova app, una funzione che mancava nell’ecosistema del produttore considerando quanto offerto da tempo dalla concorrenza.

Serve dunque per registrare un ECG di 30 secondi e ottenere di conseguenza i risultati relativi al proprio ritmo cardiaco ed eventuali segnali di fibrillazione atriale, sia sull’app per smartwatch che su dispositivi mobili tramite Garmin Connect. Da qui gli utenti possono inoltre visualizzare la cronologia e inviare i dati al proprio medico o a una persona di fiducia che possa valutare al meglio quanto registrato dallo smartwatch.

Per usare l’app ECG di Garmin, nel documento contenente tutte le informazioni viene riportato quanto segue:

aprire l’app sullo smartwatch;

sedersi comodamente e posizionare il braccio sul tavolo;

posizionare il pollice e l’indice sulla ghiera metallica per avviare la registrazione;

rimanere fermi in questa posizione per 30 secondi fino alla conclusione della registrazione.

Tutto qua. Una volta concluso il processo i risultati vengono mostrati sia sullo smartwatch che su Garmin Connect, nel menu “Statistiche salute” > “ECG”. Per maggiori dettagli, per comprendere meglio le informazioni e i dati mostrati vi suggeriamo di consultare il documento cui accennavamo, disponibile qui in formato PDF.

Come anticipato, per il momento l’app ECG è disponibile solo su Garmin Venu 2 Plus (aggiornato alla versione firmware 11.21) ed esclusivamente per i clienti statunitensi. Il produttore ha promesso tuttavia di lanciare tale funzione in altri mercati e di integrarla in altri smartwatch e sportwatch Garmin compatibili, sia già in commercio che in arrivo presumiamo. In attesa della disponibilità italiana, qui trovate maggiori informazioni al riguardo.

